De zoektocht naar open source-talent is losgebarsten

Open source is dé manier waarop beginners leren om code te verkennen. Jonge programmeurs komen open source sneller tegen, want zodra je voor het eerst gaat zoeken naar code om mee te werken en je gaat experimenteren met nieuwe dingen, kom je niet zo snel bij propriëtaire code uit. Zulke software is minder toegankelijk en vaak kan alleen binnen de muren van een organisatie de code worden uitgeplozen. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat veel ontwikkelaars al vroeg in hun carrière open source-vaardigheden ontwikkelen en bedrijven willen daar gebruik van kunnen maken.

Bedrijven houden van open source

Bovendien is FOSS tegenwoordig een noodzakelijkheid geworden. Alles prikt op elkaar in en je kunt nooit groot groeien in de cloudwereld met uitsluitend propriëtaire middelen. Alleen al om interoperabeliteit te garanderen, moeten organisaties wel opensource-kennis in huis hebben. "Alles draait om open standaarden", zegt Red Hat's open source-evangelist Jan Wildeboer. "Neem Azure. Dat is voor een deel Windows-technologie, maar Microsoft maakt gebruik van Linux-distributies om toegankelijk te kunnen blijven."

Bedrijven doen er dan ook veel aan om zichzelf in de etalage te zetten als open source-vriendelijk (niemand zegt nu nog dat OS-licenties een kankergezwel in de softwarewereld zijn), hoewel het succes van deze strategie wisselt. "Google produceert veel open source-code, Kubernetes bijvoorbeeld, maar veel van de producten zijn propriëtair." Dat is ook logisch, want er moet natuurlijk ook ergens aan worden verdiend. Maar een bedrijf als Facebook heeft meer moeite met die combinatie, aldus Wildeboer. "Facebook heeft geen reputatie als open source-vriendelijk bedrijf. Bijvoorbeeld de dataverzameling gaat in tegen de waarden van open source."

Gezochte vaardigheden

Maar allemaal zoeken ze enige open source-kennis bij IT'ers. Wat zijn de vaardigheden die een bedrijf als Red Hat dan in huis probeert te halen? "Je hebt hoogintelligente superproductieve mensen, maar die niet kunnen samenwerken in een team. Die mensen lopen in een paar jaar tegen een burn-out aan." Met andere woorden, iemand die kan communiceren en goed kan werken in een organisatie is een graag geziene gast bij menig bedrijf. Ten tweede gaat het vooral om mensen die bereid zijn om te experimenteren en breed te gaan, in plaats van heel smal op een specifieke technologie te blijven zitten.

"We zoeken mensen die openstaan om andere dingen te proberen, niet per se de mensen die een superspecifieke vaardigheid hebben." Om die reden moet de interne mobiliteit bij zo'n bedrijf ook behoorlijk hoog zijn, want als je ambitieuze mensen hebt die inderdaad dingen willen proberen, moet je dat natuurlijk niet in de weg staan. "Een manager wordt niet afgerekend op het verlies van een personeelslid: als iemand als consultant ergens iets ziet waar hij graag aan mee-ontwikkelt, dan kan dat. We zoeken dat soort zelfstandigheid. We hebben zelfs een advocaat die als kernel-developer werkt", vertelt de Red Hatter.

Open source is onvermijdelijk

Op de opleidingen worden studenten vaak minder, in ieder geval niet via het officiële curriculum geconfronteerd met vrije en open code, zo stelt hij. "Het gaat op universiteiten vooral om fundamentele zaken en minder om de praktijk. Het draait daar veel meer om wiskunde en theorie en is allemaal meer top-down: dit is het programma en als je meer wilt leren, doe je dat in je vrije tijd." Maar: "Het is onvermijdelijk dat je op een gegeven moment in aanraking komt met open source. Het is overal. Na school kom je het vaak tegen in de IT. Er is bijvoorbeeld een open source-tool of -library die je moet gebruiken. Je hoeft heus geen open source-specialist te zijn, maar je komt het wel tegen in de back-end."

Het knutselen met code is een essentiële vaardigheid die veel studenten inderdaad wel oppikken, zij het buiten het schoolgebouw om. Volgens Wildeboer is het dan onvermijdelijk dat een ontwikkelaar open source tegenkomt en daarmee aan de slag gaat. "En dat gaat heus niet allemaal om heldenwerk, om grote projecten, maar om dingen waar mensen kunnen leren van wat anderen doen." Open source draait volgens hem in essentie vooral om het delen van kennis.

IBM en Red Hat

In de community ontstond vorig jaar enige onrust toen IBM Red Hat inlijfde. Maar de IBM van vandaag is allang niet meer de monopolistische gigant van vroeger. "Praktisch is er bij Red Hat weinig veranderd in de manier waarop we werken", legt Wildeboer uit, "maar de perceptie is wel veranderd. Als een gigant 30 miljard uittrekt voor open source, dan weet je dat open source is aangekomen." Bovendien heeft de business van IBM ervoor gezorgd dat Red Hat nu gesprekken kan voeren met klanten die voorheen vooral zaken deden met de bekendste aanbieders van propriëtaire software, maar nu producten als zakelijke Linux-distributie RHEL en containerplatform OpenShift serieuzer bekijken.

Over OpenShift gesproken, vóór de IBM-overname ging CoreOS - ooit in één adem genoemd met platform Docker - op in Red Hat. "Het gaat bij zulke overnames niet eens om de technologie zelf, maar om de mensen die het maken", licht de Red Hat-evangelist toe. Bij techbedrijven gaan overnames ook om componenten van de technologie, maar vooral om de techneuten die het bedachten en kunnen integreren in de stack van de grotere partij. Dat lijkt bij CoreOS ook het geval te zijn: de makers van CoreOS werkten de eerste maanden na de overname hard aan de aan de integratie van verschillende componenten zoals Container Linux en CoreOS Tectonic in het ecosysteem van Red Hat.

Zakelijke open source

Maar waarom zou je betalen voor een zakelijke open source-product als je gratis met de code kan werken? "Als je het allemaal zelf downloadt, ben je verantwoordelijk voor de hele open source-stack die je in huis hebt. Dat kan natuurlijk, maar is dat wel je werk? Een autoproducent maakt ook niet alle componenten zelf. Het is eigenlijk te veel om echt goed te begrijpen. Ik denk dat er niemand is die alle aspecten van Kubernetes begrijpt; niemand weet alles."

Wildeboer vertelt dat toen hij bij Red Hat begon, de community soms nog met argusogen naar het bedrijf keek. "Je kreeg dan wel eens te horen: 'jullie profiteren van het werk van anderen'. Maar zo hebben we dat nooit gezien: zo functioneert open source gewoon. " Ter illustratie omschrijft hij de ontstaansgeschiedenis van CentOS, dat een gratis community-versie was van Red Hat Enterprise Linux, wat op zijn beurt weer een ondersteunde en zakelijke versie is van Red Hat's Fedora. Inmiddels zit CentOS in de Red Hat-stal en werken de developers samen aan code gebaseerd op open en vrije standaarden. Wildeboer: "Het gaat niet om concurrentie, maar om community."