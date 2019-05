Zijn open source-licenties nog wel zo belangrijk?

MongoDB wilde zijn licentie veranderen van de AGPL naar een nieuwe licentie, de Server Side Public License (SSPL). Het bedrijf hoopte op de zegen van de Open Source Initiative om deze als open source-licentie te accepteren. Na veel gedoe, heeft MongoDB besloten om dit los te laten. Nee, het bedrijf gaat niet terug naar AGPL, maar hoeft SSPL ook geen officiële open source-licentie meer te maken. Die beslissing kan aangeven dat de traditionele visie van wat open source is er wellicht niet meer zoveel toe doet.

Waarom SSPL?

Het zijn interessante tijden. Nog niet eerder werd open source op zo'n grote schaal gebruikt in de softwarewereld. Maar wat daarmee ook is veranderd, is wat we definiëren als open source. Met cloudgiganten als AWS die blijkbaar open source-projecten als MongoDB en Elasticsearch zouden kunnen vermorzelen, zochten deze projecten naar manieren om giganten te omzeilen en werden bedrijven verleid om mee te werken en te betalen.

Gezien de verdiencijfers van Amazon werd de AWS-dreiging voor open source groter vermoed dan daadwerkelijk het geval bleek, maar het is begrijpelijk dat MongoDB en dergelijke op zoek zijn naar manieren om hun investeringen in code te beschermen. CTO Eliot Horowitz van MongoDB zei enkele maanden geleden dat het bedrijf meer dan 300 miljoen dollar heeft gestoken in de ontwikkeling van de populaire database, die open source, vrij en gratis beschikbaar is. Het is niet juist dat AWS of een andere cloudleverancier dit gebruikt zonder er iets voor terug te doen.

Vandaar de komst van SSPL, die in feite stelt: "Als je MongoDB wilt gebruiken als dienst, moet je code bijdragen die deze dienst verbetert." Het is waarschijnlijk te hoog gegrepen, maar het is begrijpelijk waarom MongoDB dit doet. Het is eveneens begrijpelijk waarom MongoDB het eerder dit jaar opgaf met het verkrijgen van goedkeuring van de Open Source Initiative.

De nieuwe SSPL-strategie

Het moord en brand-geroep van sommigen in de open source-gemeenschap (inclusief van ondergetekende) was fel en aanhoudend. Ondanks de pogingen van MongoDB om te laten zien dat het bedrijf ter goeder trouw probeert te handelen en de SSPL werd aangepast om de zorgen weg te nemen, geeft het bedrijf het gevecht uiteindelijk op. CTO [urlx=http://lists.opensource.org/pipermail/license-review_lists.opensource.org/2019-March/003989.htmlHorowitz op de opensource.org[/urlx]-mailinglist:

We denken nog steeds dat de SSPL voldoet aan de Open Source Definition en de vier essentiële softwarevrijheden. Maar gebaseerd op de reactie van leden in deze mailinglist en de open source-gemeenschap in het geheel is er niet de vereiste consensus van OSI-goedkeuring te krijgen wat betreft de copyleft-regeling van de SSPL. Om de tijd van OSI-leden en de leden van deze lijst te respecteren, trekken we bij dezen ons verzoek in om de SSPL te overwegen voor OSI-goedkeuring.

Horowitz deed plannen uit de doeken om de licentie verder te verfijnen en te samenwerken met anderen in de sector om te reageren op de clouddreiging. Ondertussen blijft het bedrijf zijn Community Edition licentiëren onder de SSPL alsof het open source is, en staat het gebruikers toe de software te bekijken, aan te passen en wijzigingen te distribueren onder de voorwaarden van licentie." Het is in strikte zin geen open source, maar geeft wel open source-vrijheden voor de meeste gebruikers. En hier wordt het interessant.

Open source herdefiniëren

Hoewel MongoDB zichzelf heeft uitgesloten van het gebruik in open source Linux-distributies (zoals Red Hats Enterprise Linux en Fedora) is het nog maar de vraag of de toonaangevende databasemaker daaronder zal lijden. MongoDB stond op de vierde plaats qua populairste DB-Engine, maar is achter PostegreSQL komen te staan, hoewel het stijgt ten opzichte van Oracle, MySQL en Microsofts SQL Server. Tegelijkertijd is de zakelijke omzet gestegen.

Het is niet meer de hype die het was, maar MongoDB is nog nooit relevanter geweest dan nu. Het feit dat AWS ervoor heeft gekozen om een databaseclient te bouwen met API-compatibiliteit met de oudere non-SSPL gelicentieerde versie van MongoDB is een duidelijke indicator van hoe belangrijk MongoDB is.

Zou de overstap naar SSPL dat veranderen? Misschien, misschien niet. Maar erg weinig ontwikkelaars maken wijzigingen op broncodeniveau in MongoDB. Het is bijna zeker dat de meeste ontwikkelaars die de database omarmen meer malen om vrije toegang om het te gebruiken (voor testen en ontwikkelen) dan welke specifieke licentie eraan hangt.

Het is duidelijk dat de devs die op GitHub zitten steeds vaker geen kaas hebben gegeten van licenties. Jarenlang was 85 procent van GitHub-repository's ongelicentieerd, open source of anderszins. Ondanks de pogingen van het platform om ontwikkelaars de noodzaak van licentiëring in te laten zien, is het nog steeds zo dat de meerderheid van GitHub-repo's niet maalt om licenties. Het enige wat telt is toegang tot de code, niet hoe dat licentietechnisch is geregeld.

Ligt voor de hand dat de post-open source-generatie zich druk maakt of MongoDB geliecntieerd is onder AGPL of SSPL? Waarschijnlijk niet. Je kunt beargumenteren (en dat doe ik ook) dat dit een misser is: de Open Source Definition doet er wel zeker toe en de goedkeuring van OSI over licenties ook. Maar discussies over wat ontwikkelaars belangrijk zouden moeten vinden, veranderen weinig aan de praktijk.

MongoDB gaat op deze manier voor een propriëtaire licentie die 'open source' genoeg is voor developers. Maar net als met hoe platforms als AWS en ontwikkelaar 'open' versus 'gesloten' ervaren, hangt het waarschijnlijk af van wie je het vraagt en hoe hij of zij er tegenaan kijkt.