Wie is er nog bang voor vendor lock-in?

VMware, Microsoft, Google, Dell Technologies - allemaal bedrijven die zich bezighouden met open code en interoperabele ecosystemen. Dat was niet eens zo lang geleden ondenkbaar. Tegelijkertijd is er een duidelijke verschuiving naar volledige platforms en grote leveranciers die strak geïntegreerde oplossingen bieden. Maar hoe zit het dan met vendor lock-in? Want gezien het vrij recente verleden is het niet zo verwonderlijk dat de vrees voor vendor lock-in nog scherp in het geheugen gegrift staat van de meeste IT'ers.

IT'ers hebben graag een met zorg geselecteerde set aan tools die aansluit op hun wensen en behoeftes. Dat betekende in de praktijk vaak fijnmazige IT-omgevingen met veel overlappende oplossingen. Tegenwoordig willen bedrijven het maatwerk van zo'n zelfgemaakte omgeving, maar tegelijkertijd niet meer die complexiteit van fijnmazig beheer. Dat was vroeger een paradox: je koos voor zelf doen óf een kant-en-klare oplossing die niet perfect aansloot. Dat tijdperk ligt achter ons.

Wie is er bang voor lock-in?

Die verandering is niet alleen veroorzaakt door de toegenomen complexiteit en cloud, maar ook doordat IT een heel andere tak van sport is geworden. Met de huidige rol van IT als de onderscheidende kracht qua bedrijfsmodel in plaats van de technische ondersteuner van weleer, is de vraag vanuit organisaties veranderd.

"Niemand is nog bang voor vendor lock-in", reageert CEO Michael Dell op vragen van journalisten op Dell Technologies World in Las Vegas deze week. "Er is altijd wel een beetje zorg", nuanceert strategiechef Kevin Shatzkamer van het bedrijf in gesprek met Computerworld. "In het verleden investeerde je in propriërtaire technologie en je moest dan maar hopen op interoperabiliteit." Hij denkt dat open standaarden het beter hebben gemaakt, maar zelfs met API's en programmeerbaarheid van infrastructuur is het nog niet helemaal wat we graag zouden zien.

"Als ik spreek met klanten is het vaak fifty-fifty", zegt hij. De helft van de mensen willen componenten scheiden in de hoop vendor lock-in te vermijden, maar kopen nog steeds propriëtaire technologie. En de andere helft maakt het niet uit en die koopt sowieso propriëtaire technologie. "Elke dag hoor ik wel iemand zeggen 'ik wil geen propriëtaire spullen', maar ze willen ook geen infrastructuur bouwen, dus ze gaan er wel voor."

Open is bedrijfsvoordeel

De vrees is dat je met een complexe omgeving van disparate tools geen competitief voordeel weet te behalen als andere bedrijven wél snel bewegen. "Het onderhouden van een e-mailserver is geen onderscheidend vermogen meer", zei Okta's COO Frederic Kerrest een paar weken geleden op het identiteistcongres Oktane in San Francisco. Ook daar hoorden we soortgelijke sentimenten als wat we nu op Dell Technologies World horen: IT'ers zijn minder bevreesd voor lock-in in dit tijdperk van open interfaces en compatibele ecosystemen.

Die evolutie naar open ecosystemen zagen we rond de millenniumwisseling waarschijnlijk nog niet aankomen, maar is eigenlijk logisch. Ontwikkelaars die zijn opgegroeid met open source maken nu de dienst uit bij grote techbedrijven en mede door deze evangelisten zien ook organisaties tegenwoordig de meerwaarde in van open code. Open is niet langer een 'linkse hobby', maar een noodzakelijke eis om interoperabiliteit te garanderen, zodat gebruikers bij je blijven aankloppen. Kortom: gesloten ecosystemen leiden tot klantverlies en open systemen leveren bedrijfswaarde.

Shatzkamer voegt daaraan toe dat het omarmen van open vaak draait om klanten die hun leveranciers willen stimuleren om te doen wat ze willen doen. Lees: het loskoppelen van interoperabele componenten, zodat ze gebruik kunnen maken van de elementen die ze willen en de rest niet. Ook wijst hij erop dat open source-gebruikers open source-ontwikkelaars in huis moeten hebben. "Het uitrollen van open source zonder de code zelf te begrijpen is de equivalent van het uitrollen van closed source. Je kunt het niet aanpassen, niet repareren, niet bijdragen - dat is hetzelfde als closed source kopen."

Van product naar platform

De vrees vast te zitten aan een gesloten ecosysteem is inderdaad minder aanwezig dan vroeger, als we kijken naar hoe bedrijven en gebruikers de laatste jaren bewegen. Die stappen over op complete platforms, het liefst met een mix & match van wat je nodig hebt. Dat zie je in de back-end oplossingen, maar dezelfde trend zie je ook in producten voor eindgebruikers.

Denk bijvoorbeeld aan Office 365 als geïntegreerd platform waarbij klanten een selectie kunnen maken van de cloudsoftware waar ze gebruik van willen maken, met optionele modules voor opslag, communicatie en delen van werk. Alles wordt via de cloud geleverd, zodat gebruikers flexibel hun wensenpakket kunnen uitbreiden of beperken. In de back-end zien we hetzelfde: je hebt niet langer een SIEM, IDS, authenticatieplatform en antimalwarepakket van verschillende vendoren met overlappende functionaliteiten, maar een geïntegreerd threat-platform, het liefst met een SPOG om alles in één oogopslag te kunnen beheren.

Keuzevrijheid blijft primaire eis

Die verminderde spanning in de strijd tussen gesloten en open zorgt ervoor dat organisaties anders tegen IT-systemen aankijken dan in de jaren 90. "Klanten willen geen systeemintegrator meer zijn", meent Michael Dell. "Ik hoor vaak: 'we willen minder leveranciers, niet meer' en dat komt omdat er een gevoel van urgentie is wat betreft digitale transformatie. Concurrenten bewegen met een hoge snelheid en je moet je business daarop aanpassen", aldus de CEO van Dell Technologies. "De vragen die we krijgen vanuit bedrijven gaan over uitrol, beheer en orkestratie", licht productchef Jeff Clarke toe. "We krijgen echt nooit vragen over lock-in."

Er zijn dan wel veel voordelen te behalen met het verkleinen van je IT-multicultuur in dit tijdperk, maar dat neemt niet weg dat zakelijke gebruikers wel keuze willen blijven behouden, merkt VMware's Pat Gelsinger later op in een sessie met pers en analisten. "Organisaties zoeken naar strategische oplossingen en willen minder leveranciers. Ze besteden liever minder tijd aan het kijken naar de onderkant van de stack, opslag en netwerk bijvoorbeeld, en meer naar de bovenkant van de stack, te weten applicaties."

Want dáár gaat het uiteindelijk om: het snel itereren van je product op een betrouwbaar fundament. met een rijk ecosysteem. Hoe je dat vervolgens bereikt, open of gesloten, product of platform, is voor een bedrijf niet eens zo relevant.