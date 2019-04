Gesponsorde programmeertalen: probleem of positief?

Er was een tijd dat een informaticastudent een bestaande programmeertaal kon verbeteren en binnen enkele jaren gebruikte de hele wereld het. Die tijd ligt achter ons. Vandaag de dag, te zien aan de populariteit van talen als Kotlin en Go, krijgen nieuwe programmeertalen alleen voet aan de grond als er een groot bedrijf achter staat. De vraag is of dit een slechte zaak is.

Vroege webtalen

Het was ooit anders. Zoals hacker One-CEO Marten Mickos me op Twitter vertelde: "Eind jaren 90 was een ongebruikelijke periode met een heleboel kleine projecten die erg groot werden." Niet alleen programmeertalen, maar ook allerlei technologie-nieuwkomers als MySQL en Linux groeiden fors in deze periode. Perry Ismangil: "Het was het begin van het internet en web voor de massa." En: "Mensen waren bezig met web-apps die niet CGI in C waren, bijvoorbeeld PHP en JavaScript."

Veel vroege webtalen werden geschreven door individuele hackers, van PHP van Rasmus Lerdorf tot Python van Guido van Rossum. Als ze al werden bijgestaan door een organisatie, zoals het geval was met JavaScript van Brendan Eich bij Netscape, was het een kleine start-up die hielp met het vormen van een opkomende industrie.

Hoewel dit gebeurde buiten de webwereld, was er meestal een groot bedrijf dat in de schaduwen achter het project stond. Neem Bjarne Stroustrup die in zijn studententijd begon met de ontwikkeling van C++. In 1983 gebruikte hij het bij AT&T. Zoals hij het zich herinnert:

Toen ik voor het eerst begin met C++ bouwde AT*T systemen die complexer waren en meer eisen hadden qua betrouwbaarheid dan de meeste organisaties. Daarom moesten we de markt scheppen en standaarden ontwerpen die aan onze behoeftes voldeed, anders zouden we niet de tools hebben om onze systemen te bouwen. Toen ik C++ ontwikkelde - en daarvoor toen Ken Thompson en Dennis Ritchie Unix en C maaken - was AT&T waarschijnlijk 's werelds grootste gebruiker van softwaretools. We gebruikten toen waarschijnlijk een groter bereik van systemen, van kleine embedsded processors tot enorme supercomputers en dataverwerkende systemen. Dat zorgde voor interesse in systemen die waren te gebruiken in veel technologische culturen en op veel platforms. C en C++ zijn ontworpen met die eisen in het achterhoofd. Daarom was Generality (het vermijden van specifieke toepassingen in het ontwerp en zo algemeen mogelijk ontwerpen, red.) van essentieel belang en propriëtaire features werden gezien als een beperkende factor van platforms en leveranciers. Om die reden was AT&T groot voorstander van formele standaarden (bijvoorbeeld ISO C en ISO C++). Met andere woorden, AT&T hielp met het vormen van C++ door hem voor te schuiven als industriestandaard. Het project is begonnen als een gril van een PhD-student, maar werd snel een industrievormende norm.

Dat is nu anders. Zoals Ismangil zei: "Tegen de tijd dat de nieuwe golf komt - mobiele apps - wordt het grotendeels geregeerd door Google, Apple en in mindere mate Microsoft." Het web is in grote mate gevormd door open source-hackers die hun eigen interesse bevredigden. Maar de wereld van vandaag wordt geschapen door grote bedrijven die bepalen welke interesses worden bevredigd."

Ja ziet dat terug in de populariteit van talen bij de metingen van Redmonk. De opvallendste stijgers:

Go (op de vijftiende plek), ontwikkeld door Google-werknemers Robert Griesemer, Rob Pike en Ken Thompson in 2007, geopensourcet in 2009 en het is een kerntaal voor het bouwen van cloudapplicaties. (op de vijftiende plek), ontwikkeld door Google-werknemers Robert Griesemer, Rob Pike en Ken Thompson in 2007, geopensourcet in 2009 en het is een kerntaal voor het bouwen van cloudapplicaties.

TypeScript (op nummer twaalf), ontworpen als intern Microsoft-project, (op nummer twaalf), ontworpen als intern Microsoft-project, officieus verschenen in 2012 en formeel vrijgegeven op Microsofts Build-conferentie in 2014.

Kotlin (de twintigste positie), oorspronkelijk gebouwd bij JetBrains, wat vervolgens officieel omarmd werd door Google in 2017 voor Android-ontwikkeling. (de twintigste positie), oorspronkelijk gebouwd bij JetBrains, wat vervolgens officieel omarmd werd door Google in 2017 voor Android-ontwikkeling.

Objective-C (nummer 10) en Swift (op de elfde plek). Hoewel Objective-C nog buiten Apple werd ontwikkeld (in de vroege jaren 80 door Brad Cox en Tom Love) werd Objcetive-C bij Apple getrokken. Inmiddels heeft het bij Apple gemaakte Swift het stokje van Objective-C overgenomen.

Andere talen, zoals Microsofts C#, werden van meet af aan gesponsord door het bedrijf. En sommige nieuwkomers, zoals Rust, lijken "dingen te doen op de ouderwetse manier, door organische groei in de community gebaseerd op toegevoegde waarde", zegt IBM's Christopher Ferris. Maar voor het grootste deel wordt de toekomst van web en apps gebouwd met geld van bedrijven in tegenstelling tot momentum onder ontwikkelaars.

Groei talen

Is dat een slechte zaak? Ik weet het niet zeker. Elke van deze talen heeft geleerd van het verleden en is default open source. We zien niet meer dat bedrijven proberen om propriëtaire applicaties te bouwen met een propriëtaire taal. Aan de andere kant zien we dat bedrijven de koers bepalen van programmeren, wat overigens nog niet makkelijk is gezien hoe statisch populariteit van programmeertalen is. Zoals Redmonk-analist Stephen O'Grady zegt:

Over het algemeen kunnen we zeggen dat de top tien á twaalf talen relatief statisch is, met zeldzame en kleine veranderingen. Hoewel het landschap fantastisch divers is qua technologieën en aanpakken, inclusief een brede variëteit van talen in omloop, zijn geschreven code en discussies over code cumulatieve statistieken. De groei voor nieuwe talen is steeds lastiger naarmate ze in de curve stijgen, wat betekent dat snelle groei erg opvalt.

Hoewel we weinig beweging hebben gezien in de top 10 van programmeertalen, hebben we veel verandering gezien in de nummers 11 tot en met 20, en veel daarvan komt door zakelijke investeringen. Zulke investeringen hebben natuurlijk een prijs, maar leveren ook winst op: elke ontwikkelaar die bijvoorbeeld met Swift werkt, voegt iets toe aan de code voor apps van Apple, waar het bedrijf zijn vergoeding van 30 procent kan vragen. Bedrijven zoeken nog steeds naar ecosysteem lock-in en programmeertalen - zelfs open source-talen - helpen ze aan die lock-in.

We zijn kortom overgestapt van de vrije dagen van de jaren 90 waarin PHP, Perl en Python veel deden om de wereld (en het web) te veranderen en zelfs JavaScript was ontworpen om de toekomst van de sector te verbeteren en niet simpelweg de balans van een enkel bedrijf. Het valt nog te bezien of de door bedrijven gesponsorde talen van het afgelopen decennium dezelfde nobele doelen bereiken of dat ze de zakken van hun sponsoren spekken. Laten we hopen op het eerste en kritisch kijken naar het tweede.