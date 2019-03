Open serverhardwareproject OCP in opkomst

Acht jaar geleden begon Facebook aan open source hardware-inititatief Open Compute Project (OCP) om de energiezuinigste servercomponenten te bouwen voor enorme hyperscale datacenters. De belofte van het project was flexibiliteit van hardware gecombineerd met software die is ontworpen om efficiënter met energie om te gaan.

Begin van OCP

Erg snel sloten anderen zich aan bij het project om OCP van de grond te krijgen: Intel, Rackspace, Goldman Sach en Sun Microsystems' oprichter Andy Bechtolsheim. Microsoft startte zijn deelname in 2014. Sindsdien is het project stilletjes doorgegaan en hoorden we weinig over implementatie en verkoop, maar dat is nu veranderd met de cijfers van marktvorser IHS Markit.

Het marktonderzoeksorgaan keek zowel naar oprichters en partners zoals Facebook, Microsoft en Rackspace, als naar de verkoop bij klanten verderop in de keten. Onder de voorlopige resultaten zien we onder meer:

Verkoop aan leden buiten de bestuurspartners (Facebook/Microsoft/Rackspace) kwam in 2017 neer op 1,03 miljard euro, net onder de verwachting van 1,05 miljard.

Omzet buiten bestuurspartners komt in 2018 naar schatting neer op 2,28 miljard euro na een eerdere verwachting van 1,64 miljard euro, met een jaargroei van 120 procent.

Omzet buiten bestuurspartners klimt naar verwachting tot 9,5 miljard euro in 2022, met een CAGR van 56 procent.

Goed, vergeleken met de datacenterhardwaremarkt in 2017, die uitkwam op een omzet van 113 miljard euro, is 2,28 miljard wisselgeld, maar het is nog steeds een opvallende koers gezien de minimale input van de vier grote serverhardwarespelers: Dell, HPE, Lenovo en Cisco.

Kleine versus grote partijen

OCP-hardware is grotendeels afkomstig van verschillende Taiwanese hardwarefabrikanten, aldus hoofdonderzoeker Cliff Grossner van IHS Markit's researchtak die zich bezighoudt met cloud en datacenter. Hierbij zitten leveranciers als Wiwynn, Quanta Computer, Edgecore Networks en Delta. Maar er zijn ook partijen die niet in Taiwan komen, zoals Ericsson, die ook hardware produceren.

Dat betekent niet dat er geen interesse is van grote partners. "Aan de serverkant zien we over het algemeen weinig interesse", zegt Grossner, "maar aan de netwerkkant zien we dat Dell en HPE als OCP-gecertificeerde producten heeft, dat Cisco en anders deze hardware beginnen te gebruiken en dat Mellanox bezig is met een goede lijn aan open netwerkswitches."

De voornaamste klanten zijn tier-two serviceproviders en datacenterleveranciers die niet met hyperscale werken, alsmede telecombedrijven, financiële dienstverleners, industriële fabrikanten en overheidsdiensten. Grossner zegt dat overheid meer heeft geïnvesteerd dan de financiële sector, maar dat telco's de rest zullen inhalen in 2022.

Waarom OCP-hardware?

Uit onderzoek dat IHS vorig jaar uitvoerde bleek dat de drie hoofdredenen dat klanten OCP gebruiken kostenverlaging, energiezuinigheid en flexibiliteit bij het selecteren van gewenste features zijn. Klanten kunnen specifieke ontwerpen bestellen, mits ze de aanbestedingsruimte hebben om dergelijke aanpassingen te rechtvaardigen.

Maar Grossner zegt erbij dat de steekproefgrootte te klein is of de proef niet lang genoeg heeft meegedraaid om een goede vergelijking te maken van OCP-onderdelen versus standaardhardware. "Het gaat op dit moment vooral om discussies op basis van ervaringen", zegt hij.

Hoe bedrijven OCP-hardware gebruiken

De aanpassingen worden vaak gedaan op softwareniveau, niet bij de hardware. De London Internet Exchange wilde bijvoorbeeld features toevoegen om DPI uit te voeren om beter te begrijpen wanneer stromen goed gaan of wanneer er problemen zijn met de pakketjes. Dat lukte minder goed met gesloten netwerkbesturingssystemen van andere leveranciers.

Voor grote datacenteruitbaters werkt software om de hardware te beheren op een bepaald schaalniveau niet meer en schrijven ze hun eigen. Dus die oorspronkelijke beheerfeature is niet nodig in hun hardware.

De reden dat telco's zo happig zijn op OCP-hardware is volgens hem de snelheid waarmee ze nieuwe dingen kunnen uitrollen. "Ze willen meer automatisering in het netwerk en dat verfijnen, wat beter lukt met OCP-hardware dan met leveranciers van gesloten systemen", aldus Grossner. "Hoewel hyperconverged infrastructuur in een aantal gebieden erg populair is, vinden anderen de losse systemen als OCP-hardware handiger vanwege de enorme toegang waardoor je in de broncode kunt ingrijpen", legt hij uit.

IHS Markit maakt later deze week de resultaten officieel bekend op de jaarlijkse Open Compute Global Summit in de VS.