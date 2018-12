Wat je kunt verwachten van Linux in 2019

Wellicht is 2019 het Jaar van Linux - waarin het systeem eindelijk wordt erkend als de krachtpatser in de IT-wereld die het is geworden. Linux speelt hoofdrollen in cloudtechnologie, IoT, supercomputing en kunstmatige intelligentie, en met een breed scala aan conferenties en releases aan de horizon staat ons een spannend jaar te wachten. Laten we even vooruitblikken.

Achter de schermen: Linux

De meeste mensen gebruiken tegenwoordig Linux zonder daar iets van te merken, op de smartphone, als ze googelen, video's streamen, facebooken, tweeten, of apparaten gebruiken voor GPS, slimme huishoudapparatuur, zelfs in de auto en als ze cloudopslag gebruiken zowel zakelijk als privé. Je ziet er als consument niets van, maar de enorme rol van Linux hierin geeft aan van hoe kritiek belang de software is geworden.

De meeste IoT- en embedded apparaten - die kleine apparaten met beperkte functionaliteit die vooral vereisen dat de beveiliging goed is en weinig resources worden aangesproken - draaien een vorm van Linux en het ziet er niet naar uit dat dit gaat veranderen. Integendeel, je gaat meer apparaten zien die afhankelijk zijn van open source om ze aan te sturen.

Linux in de cloud

Volgens het Cloud Industry Forum besteden bedrijven voor het eerst meer aan cloud dan aan interne infrastructuur. De cloud neemt de rol over die datacenters voorheen speelden en het is vooral Linux dat deze overstap zoveel voordelen geeft. Zelfs in Microsoft Azure is Linux het populairste besturingssysteem. In zijn Voice of the Enterprise-onderzoek voorspelt 451 Research dat de meerderheid van IT off-premises draait in 2019. Dat vertaalt zich naar een hoop gebruik van Linux.

De analisten van Gartner denken dat tachtig procent van intern ontwikkelde software nu cloudgebaseerd of cloud-native is. Cloud-native software is speciaal gebouwd om in de cloud te draaien en levert de schaalbaarheid en verbeterde prestaties die zijn vereist als competitieve druk groeit. De Linux Foundation is een belangrijke kracht in de cloud native-community.

Simon Evans, CTO van cloudontwikkelaar Amido voegt daaraan toe: "Het is vooral nu fascinerend hoe snel open source-projecten, van onder meer Google en Apache, worden omarmd als beheerde software van grote cloudleveranciers. Deze bewezen en open technologieën vervangen in hoog tempo de pioniers in de cloud. Projecten als Kubernetes, Apache Kafka en Apache Spark zijn veelal beschikbaar 'as a service' bij grote cloudleveraciers en dat is ongetwijfeld een goede zaak voor de wereld. Deze convergentie is de sleutel om vendor lock-in te vermijden, terwijl bedrijven nog steeds in staat zijn om te focussen op hun digitale USP. Het is een enabler van een multicloudstrategie."

Vorming van datameren

De komst van het datameer - grote verzamelingen gegevens in een ruw formaat zonder transformatie of verlies - verandert de manier waarop we problemen analyseren en oplossen. Datameren geven een manier om om te gaan met de enorme groei van ongestructureerde data, kritiek voor de big data-views die we gaan aanpakken in 2019. Dit wordt steeds meer een bedrijfsbrede datatoegangsstrategie voor veel organisaties en je kunt je snorkels erom verwedden dat Linux rondzwemt in deze meren.

Linux en supercomputers

Supercomputers draaien vrijwel allemaal Linux en de nummer één van dit jaar, Summit van Oak Ridge National Laboratory, draait Red Hat Enterprise Linux (RHEL). De hele top 500 van 's werelds snelste supercomputers gebruikt tegenwoordig Linux en het besturingssysteem was al jaren dominant in HPC. In 2019 gaat dat niet veranderen.

Linux en AI

Bedrijfsmodellen gaan op de schop in 2019 met het slim gebruik van AI. Volgens Evans gaat dit het komende jaar mainstream, omdat een aantal trends nu samenkomen. Hij omschrijft "AI-gedreven bedrijven" als een trend die gaat groeien de komende jaren. Gezien de rol die Linux speelt op I-hardare (HPC-systemen) en datameteren, is ook dit een gebied waar Linux dominant aanwezig zal zijn.

Grote Linux-releases

Er komt belangrijke nieuwe software uit die niet alleen nieuwe features levert, maar ook prestaties en beveiliging verbetert. Releases waar men naar uitkijkt in 2019 zijn onder meer:

Linux Kernel 5.0 moet volgens Linus Tovalds in 2019 verschijnen. We moeten nog even afwachten of de wijzigingen groot genoeg zijn. 4.20 is nu klaar voor testen.

Debian 10 (Buster), waarschijnlijk in de eerste helft van het jaar, met een heleboel verbeteringen in de achtergrond, zoals ondersteuning voor versleutelde SMB3-shares die zijn gemount als CIFS/SMB.

Ubuntu 19.04 wordt verwacht in april en als de kernel af is, zou het meteen met Linux Kernel 5.0 moeten uitkomen. Er is Android-integratie met GSConnect, en misschien browser Chromium en gameclient Steam als snap-apps.

Fedora 30 moet einde april of begin mei uitkomen.

Conferenties

Het aantal conferenties van Linux wereldwijd is overweldigend, dus we richten ons in dit topje van de ijsberg op conferenties binnen Europa. Ook in de VS en Azië worden grote evenementen rond Linux georganiseerd. Vooral de Linux Foundation is verantwoordelijk voor enkele spraakmakende evenementen. In 2019 verwachten we in onze contreien:

8 - 11 januari, ONAP DDF + OPNFV Plugfest, Nozay (Frankrijk)

20 - 23 mei, KubeCon + CloudNativeCon, Barcelona (Spanje)

8 - 10 september, Linux Plumbers Conference, Lissabon (Portugal)

10 september, Kernel Maintainer Summit, Lissabon (Portugal)

11 - 12 september, Cloud Foundry Summit Europe, Den Haag (Nederland)

23 - 25 september, Open Networking Summit, Antwerpen (België)

28 - 30 oktober, Open Source Summit, Lyon (Frankrijk)

28 - 30 oktober, Embedded Linux Summit, Lyon (Frankrijk)

31 oktober - 1 november, Linux Security Summit, Lyon (Frankrijk)

Deze conferenties zijn zeer gevarieerd en het zegt veel over hoe breed Linux wordt ingezet.

Linux 2019

Linux heeft momenteel een hoop momentum met zijn dominantie in cloudtechnologie, IoT, supercomputing en AI. Op een aantal gebieden behoudt Linux de groei die het heeft ingezet en er zijn een paar gebieden waar Linux goed gepositioneerd is om een nog grotere rol te spelen. We gaan een interessant jaar tegemoet.