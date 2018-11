Cloudtools Red Hat zijn de kroonjuwelen voor IBM

Voor IBM kan dit verschillende dingen betekenen. Het techbedrijf wordt bijvoorbeeld een grotere open source en zakelijke softwarefabrikant, maar het is vooral een zet om Big Blue mee te laten spelen op de lucratieve markt van hybride cloud, waar giganten als Google, Amazon en Microsoft domineren. De overname kost IBM bijna 30 miljard euro, maar Gartner verwacht dat die beoogde markt volgend jaar in totaal 212 miljard euro waard is, dus als IBM daar in kan meetellen, is het een goede investering geweest.

Cloudtools leidend

"IBM richt zich op zakelijke klanten die nog in vroege stadia verkeren van hun migratie naar de cloud", zegt onderzoekschef Dennis Gaughan van Gartner. "Hoewel veel mensen al hebben geïnvesteerd in publieke clouddiensten, zijn er nog veel bestaande applicaties die moeten worden gemoderniseerd om effectief te draaien in de publieke cloud. Met Red Hat hoopt IBM een rijkere portfolio tools en diensten te hebben om klanten met die modernisatie te helpen. Alle grote publieke cloudproviders zien dit ook in en blijven zich richten op dezelfde bedrijven - deze deal verandert dat niet."

IBM heeft inderdaad moeite gehad om concurrenten in de publieke cloudmarkt als Amazon Web Services, Microsoft en Google bij te benen, beaamt Forresters hoofdanalist Dave Bartoletti. Deze deal geeft IBM een nieuwe houvast in de ontwikkelplatforms van deze markt.

"De combinatie heeft nu een leidende Kubernetes en containergebaseerd cloud-native ontwikkelplatform en veel bredere open source middleware en ontwikkeltools dan de twee bedrijven afzonderlijk hadden", aldus Bartoletti. "Hoewel een overname als deze tijd nodig heeft om vorm te krijgen op de markt zal de combinatie ongetwijfeld de markt van open source en cloudplatforms voorlopig veranderen."

Overname OpenShift

Anderen merkten op dat IBM ook geïnteresseerd is in Red Hats Kubernetes-gebaseerde OpenShift Container Platform, waarmee klanten containers uitrollen en beheren op de infrastructuur die ze hebben gekozen. "De meeste mensen denken bij Red Hat aan Linux, maar het bedrijf heeft OpenShift slim uitgebouwd tot een functioneel platform voor ontwikkelaars die gecontaineriseerde en georkestreerde (Kubernetes of k8s) cloudapplicaties bouwen", schrijft Glenn Solomon van durfinvesteerder GGV Capital in een blogpost.

"IBM wil die ontwikkelaarscommunity rond OpenShift hebben en heeft die nodig, en daarom was geen prijs te hoog", meent Solomon. "Ondanks dat de traditionele Linux-business van Red Hat moeite heeft overeind te blijven - het bedrijf is dit jaar zijn beoogde inkomsten behoorlijk misgelopen - deed dat niet terzake voor IBM, omdat de waarde van OpenShift voor ze zo groot is."

Dat neemt niet weg dat een van de in de zakelijke wereld populairste Linux-distributies, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), een waardevol component is voor IBM. RHEL is een besturingssysteem dat draait op desktops, servers, in hypervisors en in de cloud. Red Hat is blijven doorbouwen aan zijn zakelijke Linux met cloudmogelijkheden en verbeterde beveiligingsfeatures. "IBM heeft de brede engagement nodig die RHEL met zich meebrengt, maar dat vereist een brede strategie en ik weet niet zeker of IBM dat begrijpt", zegt Tom Nolle, directeur van tecnologieconsultancy CIMI Corp.

Red Hat wil schalen

voor Red Hat is het voordeel de grotere resources en het cachet dat IBM levert. CEO Jim Whitehurst van Red Hat vertelt werknemers dat met de overname Red Hat flink kan schalen en versnellen waar het mee bezig is. "Stel je Red Hat voor met de mogelijkheid om sneller en meer te investeren in open source-innovatie in opkomende gebieden. Stel je Red Hat voor die alle hoeken van de wereld kan bereiken met diepere klant- en partnerrelaties dan we nu hebben. Stel je voor dat we nog meer klanten kunnen helpen met de keuzevrijheid en flexibiliteit die hybride en multicloud bieden. Door samen te gaan met IBM kunnen we dat allemaal doen en jaren eerder dan als we het alleen hadden gedaan", aldus de CEO.

"Open source is de toekomst van zakelijke IT. We denken dat de totale markt die we kunnen pakken 73 miljard dollar is in 2021. Als software de wereld opeet - en met de digitale transformatie die in allerlei sectoren gebeurt is het duidelijk dat dit zo is - dan is open source het hoofdingrediënt", schrijft Whitehurst aan de werknemers.

Red Hat blijft onafhankelijk

In een gezamenlijke persconferentie om de overname aan te kondigen, benadrukten IBM en Red Hat dat er niets zou veranderen aan de gevierde bedrijfscultuur van Red Hat en dat het bedrijf een onafhankelijk neutraal onderdeel zou zijn van Big Blue. Red Hat heeft verschillende andere publieke clouds en partners ondersteund om de waarde die IBM erin zit te behouden, zegt Paul Cormier, technisch directeur van Red Hat. "De unieke cultuur die Red Hat heeft ontwikkeld moet onderhouden worden."

Maar twee bedrijfsculturen fuseren is altijd moeilijk en het behouden van sleutelfiguren in het overgenomen bedrijf is belangrijk, zegt Gartners Gaughan. "Het is een behoorlijke dunne lijn die je moet bewandelen als je Red Hat-samenwerkingen met bestaande concurrenten wilt behouden terwijl je tegelijkertijd probeert te benadrukken wat de waarde van IBM/Red Hat is", zegt de hoofdonderzoeker.

IBM zegt dat Red Hat onderdeel wordt van zijn hybride cloud-team, maar een afzonderlijke unit die de "onafhankelijkheid en neutraliteit van Red Hat's open source-ontwikkelverleden behoudt, alsmede zijn huidige productportfolio, marktstrategie en unieke developmentcultuur". Red Hats management team, geleid door Whitehurst, blijft intact en Whitehurst valt direct onder IBM-CEO Ginny Rometty. Volgens IBM blijft Red Hat zijn overeenkomsten met AWS, Azure, Google en Alibaba ontwikkelen.

Nog veel onduidelijk

Er is uiteindelijk nog een heleboel dat uitgezocht moet worden, zegt Gaughan, en er is veel dat nog niet ten uitvoer gebracht kan worden tot de overname is afgerond ergens in de tweede helft van 2019. "Klanten moeten met leveranciers praten, de potentiële impact voor ogen hebben, helderheid krijgen op de roadmaps zodra deze beschikbaar worden gesteld en up-to-date blijven qua potentiële wijzigingen in contracten en licentiëring als gevolg van de overname."