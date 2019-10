Jubileum-terugblik: 50 jaar ARPANET

IP werd in 1974 geïntroduceerd en dat protocol gebruiken we vandaag de dag nog steeds voor netwerkcommunicatie. Maar veel van de daarin verwerkte ideeën, zoals pakketschakeling van TCP/IP, werden voor het eerst gebruikt op ARPANET, het eerste bredere netwerk waarop werd verder geborduurd voor de opzet van internet. Diverse ARPANET-technologieën faseerden langzaam over naar het openbare academische netwerk van de National Science Foundation, wat in 1992 het commerciële internet opleverde.

ARPANET is dus met recht het oer-internet te noemen en veel van de netwerktechnologie die we nu gebruiken komt, in goede en slechte zin, van die eerste opzet. Om stil te staan bij dit monumentaal stukje internetgeschiedenis blikken terug op de ontstaansgeschiedenis, de livegang van ARPANET op 29 oktober 1969 en de overgang naar het moderne internet.

Sovjet-angst leidt tot netwerktechnologie

Veel van de technologieën die we vandaag de dag gebruiken, kregen een impuls door de ruimtewedloop tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Die leverde onder meer op dat er breed werd geïnvesteerd in siliciumchips die wel de reis naar de ruimte konden maken, in tegenstelling tot radiobuizen. De geïntegreerde schakeling-technologie op basis van chips bestond in de jaren 50 in het lab van Texas Instruments, maar de investeringen in de jaren 60 van de Amerikaanse overheid destijds om ruimtereizen mogelijk te maken, zorgden voor de impuls die leidden tot de computerboom.

Overigens stond de uitkomst van die race toentertijd verre van vast. Het hele project om de maan te bereiken met onder meer die chips van Fairchild Semiconducters, het bedrijf dat zowel AMD als Intel opleverde en aan de wieg stond van Silicon Valley, begon nadat in oktober 1957 de VS zich een hoedje schrokken.

Dat was namelijk de maand waarin duidelijk werd wat voor voorsprong de Russen hadden, die 's werelds eerste satelliet, Spoetnik I, in een baan om de aarde brachten. (Goede timing trouwens gezien het jubileum van zowel Spoetnik als twaalf jaar later ARPANET: aanstaande vrijdag begint Apple's televisieserie For All Mankind, waarin een alternatieve ruimterace wordt gepresenteerd waarin de Russen als eerste de maan bereiken.)

Oprichting en doel ARPA

De Amerikaanse president Eisenhower zag aan de start van de ruimtewedloop in dat er een noodzaak was voor een instituut dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van pure technologie, zonder te kijken naar eventuele adoptie en praktische toepassing. Daarom werd het instituut DARPA (toen nog ARPA) opgericht. ARPA wilde zich eigenlijk, zoals de Russen, bezighouden met ruimtevaarttechnologie, maar in hetzelfde jaar werd NASA opgericht en die kreeg daar al het budget voor toegewezen. Het idee van ARPA was juist om technologie te ontwikkelen die ongebruikelijk en futuristisch was - grote risico's, met potentieel grote winsten.

Een van die futuristische projecten was een nieuwe manier van het verzenden en ontvangen van gegevens. Het uitwisselen van informatie was simpelweg te inefficiënt en de eerste stappen richting digitalisering moesten daar verandering in brengen. Onderzoeksinstituten en academische centra hadden namelijk gigantische machines staan die onderzoeksgegevens bevatten en in staat waren om data te verwerken.

De truc zou zijn om die machines te verbinden, zodat iedereen snel kon zien waar ze mee bezig waren om lessen van elkaar te kunnen leren. Zo'n voorgesteld computernetwerk zou de VS een competitief voordeel geven ten opzichte van de Sovjet-Unie. In 1966 begon ARPA met het ontwikkelen van dat netwerk dat drie jaar later zijn eerste stappen zette.

Het Grote Plan

Het ARPA-plan bestond uit meerdere technologieën die simultaan werden ontwikkeld. Ten eerste was er het militaire project SAGE, dat uitging van een radarnetwerk dat een atoomoorlog kon overleven. Dat netwerk van 100 stations werd actief in 1963. Uit dat deel van de ontstaansgeschiedenis van het hedendaagse internet is het verhaal geboren dat internet ontwikkeld is om een nucleaire aanval te weerstaan, wat niet helemaal juist is. ARPA had van Eisenhower het mandaat gekregen om gekke futuristische ideeën te ontwikkelen waar een militaire toepassing uit zou vloeien; niet andersom.

Het tweede element was pakketschakeling. Dit idee op zich was al een hybride van een aantal ideeën, te weten een methode van MIT om berichten op te delen in blokken, een concept van RAND-wetenschapper Paul Baran om informatie te routeren via een netwerk van knooppunten en een soortgelijk idee van de Britse onderzoeker Donald Davies, de eerste persoon die zelfs het woord 'packet' gebruikte voor de beoogde informatieblokjes.

Wetenschapper Baran bouwde voort op een concept uit 1961 van MIT van een idee om boodschappen te fragmenteren in blokken, om deze weer samen te stellen. Hij bedacht zijn zogenoemde hot-potato-netwerk: een serie knooppunten met pakketjes die konden worden omgeleid als een knooppunt (door een militaire aanval of anderszins) onbeschikbaar was.

In 1967 presenteerde ARPA zijn idee voor een netwerk op een congres en op dat congres waren ook Baran en Davies aanwezig. Ontwikkelaars van ARPA waren enthousiast over hun netwerkconcepten en klopten bij de twee onderzoekers aan om 's werelds eerste pakketgeschakelde netwerk te bouwen. Vanuit SAGE kwam het idee om knooppunten te gebruiken, waardoor het netwerk als geheel zou blijven werken als er schakels zouden uitvallen en ARPA gebruikte het knooppuntenconcept om het onderzoeksnetwerk op te baseren.

Opzetten van ARPANET

De hosts die onderdeel zouden uitmaken van het netwerk waren er op dat moment al: in de VS stonden enkele - voor die tijd - krachtige computers op verschillende universiteiten en de potentie daarvan werd veelal niet benut vanwege het gebrek aan 24-uurplanning. ARPA voorzag een tijdperk van timesharing: als de computers voor een bepaald doel niets stonden te doen, konden ze worden ingezet voor iets anders. Dat zou natuurlijk stukken efficiënter zijn als onderzoekers geen fysieke toegang nodig hadden en je de machines van verschillende universiteiten aan elkaar verbond via een netwerk.

De aanpak van ARPA om ze te koppelen zodat onderzoekers uiteindelijk tijd en rekenkracht konden delen leverde de backbone op in de vorm van de allereerste switches voor het pakketgeschakeld netwerk: de IMP's. Ook was er de eerste voorloper van de grafische gebruikersinterface, die was in 1969 ontwikkeld bij ARPANET-partner Stanford (SRI). In 1969 waren er vier knooppunten uitgerust met een IMP, waarvan drie in Californië. Eén IMP, de oerswitch dus, stond op het onderzoeksinstituut van Stanford (SRI) in het nabij San Francisco gelegen Menlo Park, een tweede de universiteit UCLA in Los Angeles en de derde op de UC Santa Barbara. Een vierde IMP stond een Staat verderop in Utah.

Eerste netwerkcrash

Na ongeveer drie jaar werk was het op 29 oktober 1969 eindelijk zo ver. Er waren vier knooppunten gepland in de rudimentaire eerste opzet waarvan op die dag alvast twee beschikbaar waren. De IMP - een soort oerrouter - op het befaamde Stanford Research Institute (SRI) en die op de universiteit UCLA stonden klaar om boodschappen naar elkaar te versturen via ARPANET. Via een XDS Sigma 7-machine werd de eerste netwerkverbinding gestart.

Student Charley Kline had samen met zijn professor Leonard Kleinrock de eer om getuige te zijn van de allereerste verbinding. Het plan was om heel simpel het woord LOGIN te versturen van de universiteit van Californië naar het SRI. Ze hingen aan de telefoon met SRI's Bill Duvall om de transmissie te monitoren. De L kwam door, de O ook, maar daarna gebeurde er niets meer. De drie waren getuige van 's werelds eerste netwerkcrash en de eerste internetboodschap is daarom officieel 'LO'. Of, zoals een Redditor onlangs opmerkte, de eerste drie letters die ooit werden verzonden waren vanwege het opnieuw opstellen van de inlog LOL.

In de jaren 70 verschenen transportlaag TCP en netwerklaag IP van Vinton Cerf en Robert Kahn. Dat waren dezelfde basisideeën als in ARPANET, maar dan volledig open en toegankelijk. Diverse internationale ARPANET-knooppunten verlieten begin jaren 80 het systeem van ARPA en verruilden deze voor TCP/IP.

Ook ARPANET zelf stapte in 1983 over op TCP in plaats van zijn eigen propriëtaire transportprotocol. Drie jaar later was het eigenlijk gedaan met het netwerk van de Amerikaanse militaire onderzoeksafdeling. Een deel van de infrastructuur ging op in het netwerk van de National Science Foundation, NSFnet, dat bouwde op open standaarden en protocollen en standaardiseerde op TCP/IP. Het militaire deel van ARPANET werd voortaan uitgebaat als MILNET om geheime bestanden van het ministerie van defensie uit te wisselen.

Komst web en intenet

Om het verhaal van ARPANET rond te brengen naar de geboorte van het moderne internet: NSFnet groeide in de tweede helft van de jaren 80 uit tot een wereldwijd netwerk dat veel groter groeide dan ARPA in de jaren 60 ooit had voorzien. In 1986 was er nog geen internetverbinding in Europa, maar Centrum Wiskunde & Informatica-systeembeheerder Piet Beertema registreerde toch alvast het topleveldomein .nl. Beertema was een van de systeembeheerders die een netwerk onderhield op het CWI en dat begon in de loop van de jaren 80 te groeien.

Hij hoopte te kunnen aansluiten op dat nieuwe internationale netwerk van de NSF en op 17 november 1988 kreeg hij dat voor elkaar. Locaties van academische partijen (CWI, SURF, Nikhef) vormen vandaag de dag nog steeds backbone van het Nederlandse internet, via datacenters van het officiële Nederlandse doorgeefpunt AMS-IX.

De eerste verbinding aan NSFnet naar het Europese vasteland trok de aandacht van CERN. Daar was een wetenschapper met de naam Tim Berners-Lee bezig met een methode om documenten eenvoudig te koppelen en uit te wisselen via dat nieuwe supernetwerk en zijn werk kreeg een impuls met de gebeurtenissen in Amsterdam. Berners-Lee's browser was de basis van het web, wat de meeste mensen herkennen als het daadwerkelijke internet, wat in feite de onderliggende netwerkinfrastructuur is.