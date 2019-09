Wat 6G moet gaan doen: terahertz-frequenties naar glasvezel

Er zijn verschillende uitdagingen waar netwerkontwikkelaars nog tegenaan lopen met enorm hoge frequenties en een belangrijke daarvan is de interface tussen terahertz spectrum en optische kabels. Hoe verbind je THz-spectrum dat je vindt tussen microgolf en infrarood met de transmissielijnen die je nodig hebt om data over langere afstanden te sturen? Je hebt bekabeling nodig voor lange afstanden waar de signalen niet over kunnen worden verzonden en korte afstanden hebben te maken met objecten in de omgevingen en zelfs regen of mist die een grotere rol gaan spelen hoe hoger de frequentie is.

Nieuwe glaskabel met antenne

Onderzoekers op de Karlsruhe Institute of Technology zeggen dat ze hebben bedacht hoe je die conversie maakt naar de glasvezellink. In een persbericht stellen ze dat er modulators nodig zijn die nieuwe nanofotonica gebruiken om licht te bundelen om de "ontvangende antenne direct te koppelen aan glasvezel". Met andere woorden: de antenne wordt onderdeel van de kabel zelf. Dat maakt terahertz-verbindingen met hoge dataoverdracht mogelijk. Volgens de onderzoekers denk je dan aan honderden gigabits per seconde.

In een test demonstreerden de onderzoekers een tarhertz-link die naadloos is geïntegreerd in glas met een link bij de ontvanger. Ze kregen een op die manier een tetahertz-naar-optische verzendsnelheid van 50 Gbps. Ter vergelijking: huidige OTA draadloze snelheden met LTE/4G technologie zit vaak rond de 20 Mbps. Enkele van de eerste 5G-uitrolprojecten dat gebruik maakt van mmWave zit op ongeveer 300 Mbps.

Andere uitdagingen voor 6G

De connectie van vaste kabels en tetahertzspectrum is niet de enige uitdaging waar 6G-ontwikkelaars mee te maken krijgen. Ook spatial multiplexing (SMX) moet op terahertzniveau werken om de doorvoer te behalen die is vereist, zeggen deskundigen. Bij MIMO-technologie SMX worden individuele datastromen verzonden in datastromen. Elke bit aan bandbreedte wordt steeds hergebruikt, waardoor bandbreedte efficiënter wordt ingezet. Dat kan worden bereikt met geavanceerdere MIMO-antennes, die gebruik maken van multipath-signalen - signalen die over meer dan één route gaan.

Meer weten over de status van 5G in Nederland? In een eerdere State of IT van IDG Benelux stonden we uitgebreid stil bij de geplande uitrol en use-cases in ons land. In die special keken we onder meer naar terminologie, de waarde voor IT, het tijdperk van mobiele cloudstreaming en meer. Lees hier gratis en zonder poespas onze special.

Path loss, of penetratieverlies, is ook nog een issue. Dat gaat om het verschil van signaalsterkte in de open lucht versus als het een gebouw of andere serie objecten tegenkomt. Dat verlies is groter bij hogere frequenties, zoals terahertz, de hoeveelheid verlies heeft te maken met de materiaalsoort waar het signaal tegen botst. Bij glas heb je bijvoorbeeld minder verlies dan met een gipsplaat. Gebouwen die de komende jaren gebouwd gaan worden, zouden wellicht meer rekening moeten gaan houden met 6G-signalen voor de materiaalkeuze,

Toekomstmuziek

De Amerikaanse FCC kondigde dit jaar al aan welke spectrumruimte benut kan worden voor extreem hoge frequenties met een aantal experimentele licenties. Telecombedrijven en onderzoekers kunnen aan het werk in de gebieden tussen 95 GHz en 3 THz om te kijken wat er mogelijk is. Volgens systeemarchitect en Finse universiteitsprofessor Ari Pouttu, die ik vorig jaar sprak, komt 6G op gang rond 2030. "Hier hebben we het uiteindelijk over terabits per seconde", samen met latency in de microsoeconden in plaats van miliseconden.