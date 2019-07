MPLS is een blijvertje ondanks opkomst SD-WAN

De netwerkmarkt van SD-WAN is flink aan het groeien en is zo'n 15 miljard euro waard in 2025. Geen wonder, software-defined wide-area netwerken zorgen ervoor dat je geen dure routers meer nodig hebt en alle disparate connectiviteit wordt bij elkaar gebracht in de cloud.

Een van de voordelen is de ondersteuning van beveiligde cloudconnectiviteit en dat is een gebied waar multiprotocol label switching (MPLS) tekortschiet. MPLS is immers een protocol van voor het mainstream internettijdperk en hoewel het ideaal is voor communicatie binnen de firewall, is het niet zo geschikt voor communicatie naar buiten en de cloud.

Je zou denken dat daarmee het einde van het MPLS-tijdperk in zicht is, maar MPLS is niet alleen een blijvertje - de vergelijking met IPv4 naar IPv6 doemt daarbij op - maar sommige IT'ers investeren er zelfs meer in.

Juist méér MPLS

Volgens cloudprovider Avant Communications, doe zich specialiseert in SD-WAN, breidt 83 procent van de bedrijven hun MPLS-infrastructuur dit jaar juist uit en veertig procent geeft aan dat ze MPLS veel meer zullen gebruiken. Dat stond in het recent uitgegeven State of Distruption-rapport van de leverancier.

Daarin stond dat niet één protocol het wint van de andere. Net als 83 procent aangaf meer MPLS te zullen gebruiken, gaf ook 78 procent aan hun SD-WAN-gebruik uit te zullen breiden voor het jaar om is. Hoewel SD-WAN in opkomst is, is het duidelijk dat MPLS voorlopig wel blijft. Zowel SD-WAN en MPLS kunnen samen bestaan en zijn aanvullingen op elkaar.

SD-WAN voor edge, MPLS voor core

"SD-WAN is de meest disruptieve technologie in ons onderzoek. Het is niet verrassend dat adoptie van nieuwe technologieën het langzaamst gaat in grote bedrijven. De golf van SD-WAN-disruptie heeft grotere bedrijven nog niet zo hard geraakt, maar we denken dat de markt snel beweegt", stelt het rapport.

De software-defined technologie is inderdaad beter geschikt voor het verbinden met de cloud, maar de helft van al het zakelijke verkeer gaat niet naar buiten en loopt over het interne netwerk. Dus ook al kan SD-WAN bepaalde connectiviteitsissue oplossen geldt hetzelfde voor MPLS. Als je dat eenmaal hebt uitgerold, is het niet logisch om het los te laten en te vervangen.

"MPLS blijft een sterke rol spelen in moderne netwerken en we verwachten dat dat zo blijft", staat te lezen in het rapport. "Dit is vooral zo bij grotere bedrijven die grotere netwerken hebben die MPLS gebruiken. Je kunt verwachten dat MPLS nog lange tijd terug te vinden is in de core van het netwerk, maar bij de edge komt het meer samen met SD-WAN."

Minder afhankelijkheid

En MPLS heeft ook zijn voordelen. Niet in de minste plaats heb je garanties voor een bepaalde performance. Bij SD-WAN ben je afhankelijker van de prestaties van het openbare internet en zijn die garanties er niet.

Met de prestatieverhogingen van breedbandnetwerken zorgt SD-WAN ervoor dat bedrijven minder afhankelijk zijn van MPLS, vooral als apparatuur veroudert en vervangen dient te worden. Op dat moment lijkt SD-WAN een voor de hand liggende optie. Maar voorlopig is er een duidelijke rol weggelegd voor alle twee technologieën, denkt Avant.