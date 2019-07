Extreme gaat voor Meraki-kroon met overname Aerohive

In een eerder artikel hebben we al eens haarfijn uit de doeken gedaan hoe de afgelopen jaren zijn gegaan bij Extreme Networks, dat zich als doel gesteld heeft om een volwaardige concurrent te worden van Cisco en HPE/Aruba. Dat lijkt aardig te lukken als we onder andere het relevante kwadrant van Gartner moeten geloven. Wat dat betreft zijn ze dus alleraardigst bezig bij deze uitdager van de grote jongens.

Gat in het portfolio

Ondanks alle eerdere overnames was er echter nog altijd een gat in het portfolio van Extreme. De overnames van delen van Avaya, Zebra en Brocade die tot nu toe gedaan zijn, draaien eigenlijk veelal om 'traditionele' netwerkportfolio's voor inzet on-prem. Het bedrijf had ook na deze overnames nog altijd geen echt verhaal op het gebied van cloud en de software die bij dat type beheer hoort. Rice gaf tijdens ons eerdere gesprek met hem dan ook aan dat daar nog wel het nodige te winnen viel.

In dat licht beschouwd, is de overname van Aerohive een logisch gevolg en een volgende stap in het steeds volwassener worden van het portfolio van Extreme. Het is ook een wezenlijk andere overname dan de voorgaande. Dat waren asset-deals, waarbij bepaalde elementen van organisaties overgenomen werden. Die moesten vervolgens worden geïntegreerd in het back-end van Extreme. Dat is zeker geen eenvoudige exercitie, stelt Rice. De overname van Aerohive is een stock deal, waarbij alle aandelen zijn overgenomen door Extreme en Aerohive als geheel dus als het ware overgeheveld wordt naar Extreme. Dat is qua integratie een stuk eenvoudiger, zo verwacht Rice.

Norman Rice, CMO bij Extreme Networks

Vraag vanuit partners

Uiteraard is een overname zoals deze voor een deel het gevolg van de ambities van Extreme zelf. Als je bij de grote jongens wil horen, moet je ook een compleet portfolio hebben. Je kunt het echter ook niet los zien van wat de partners willen. "Onze partners willen iets hebben waarmee ze kunnen concurreren met Meraki. Dat was voorheen niet mogelijk, maar nu wel," zo stelt Rice.

Er zijn enkele interessante parallellen te trekken tussen Aerohive en Meraki overigens, zoals we in een eerder artikel ook al eens aanstipten. Formeel zijn beide bedrijven namelijk opgericht in 2006 en deelden ze conceptueel vanaf het begin veel op het gebied van visie. Meraki kan dan net nog wat meer pedigree claimen, omdat de basis ervoor werd gelegd in Project Roofnet in 2003.

Verder is Aerohive voor zover wij weten iets later geweest met de keuze voor de cloud als deployment platform, terwijl Meraki vanaf het begin af aan een SaaS is geweest. Bij Aerohive lag de nadruk de eerste jaren vooral op het feit dat er geen fysieke controller meer nodig was; je draaide de softwarematige controller ergens op een bestaande server binnen je organisatie. Wat dat betreft is het misschien beter om Aerohive en Ubiquiti (uit 2005) met elkaar te vergelijken, al heeft Aerohive in de loop der jaren wel duidelijk een wat meer op enterprise gerichte benadering van de markt gekozen en heeft Ubiquiti de gang naar de cloud maar mondjesmaat gemaakt.

Weinig overlap

Maar goed, terug naar Extreme. Het is dus duidelijk dat men met de overname van Aerohive de mogelijkheden van het cloud-platform ook beschikbaar maakt voor haar partners. Als zodanig wordt het gepositioneerd als directe concurrent van Meraki. Dat laatste platform is wat ons betreft op het gebied van de breedte van het portfolio wel iets verder. Er worden bijvoorbeeld ook camera's ondersteund binnen Meraki, iets wat er bij Aerohive (nog) niet is.

Aan de andere kant zien we bij Aerohive ook de nodige zaken die het tot een interessante partij maken. Het was de eerste aanbieder van Wifi 6-producten in de zakelijke markt bijvoorbeeld. Daarnaast is hun A3 cloud-gebaseerde Network Access Control aanbod best indrukwekkend te noemen, kunnen we melden op basis van persoonlijke ervaringen. Verder is het bedrijf uitstekend vertegenwoordigd in hospitality en educatie, twee belangrijke segmenten voor met name cloud-managed networking. Rice noemt specifiek het SD WAN-aanbod en ML en automatisering als in het oog springende onderdelen van Aerohive, naast het feit dat men een cloud-gebaseerde dienst levert uiteraard. Overigens zal SD WAN worden omgedoopt tot SD Branch, iets wat we ook al gezien hebben bij bijvoorbeeld Aruba.

Een voordeel voor partners is ook dat er niet veel overlap zit tussen de klanten van Extreme en Aerohive. Dat is niet verrassend gezien de vraag vanuit partners om ook een cloud-verhaal bij hun klanten te kunnen presenteren uiteraard. Het betekent wel dat hun klantenbestand er groter op wordt en partners onder de streep ook breder de markt op kunnen gaan. Om een en ander te ondersteunen met cijfers, geeft Rice aan dat er van de 30.000 klanten van Aerohive zo'n 6000 ook in de map van Extreme Networks zitten.

Integratie in Extreme

Op zich zien we zeker waarom Aerohive een interessant overnamedoelwit was en dus is overgenomen. De vraag die wij wel hebben is hoe dit nu in de praktijk zal gaan uitpakken. Met andere worden, hoe gaat Aerohive in Extreme Networks geïntegreerd worden?

Rice geeft aan dat de integratie er eentje zal zijn met meerdere stappen. Je moet en kunt niet verwachten dat dit van de ene op de andere dag gedaan is. "We gaan Aerohive ook zeker niet uit elkaar halen en onderdelen afzonderlijk integreren," aldus Rice. Aerohive blijft dus in ieder geval een op zichzelf staand platform, naast dat van Extreme.

Gezien de verschillende deployment-modellen van Aerohive en Extreme Networks is een dergelijke opsplitsing op zich niet zo gek. Zoals Rice het stelt: "Willen klanten on-prem, dan komen ze uit bij Extreme. Willen ze een cloud-gebaseerde oplossing, dan wordt het Aerohive."

Wel is het volgens Rice zo dat deze volledig gescheiden benadering tijdelijk is. Op termijn zullen de twee platformen tot op zekere hoogte aan elkaar gekoppeld moeten worden. Dat wil zeggen, er moet uiteindelijk een enkele beheerlaag komen. Dit zou betekenen dat Extreme afwijkt van de benadering die Cisco hanteert, waar Meraki en het traditionele aanbod nog altijd naast elkaar bestaan en waarbij het vooralsnog niet mogelijk is om Catalyst- en Aironet-access points vanuit Meraki te beheren bijvoorbeeld. Ook daar zien we echter steeds meer integratie tussen de platformen overigens, waarbij Meraki bijvoorbeeld inmiddels ook gebruik kan maken van het stevige security-portfolio van Cisco.

Tot slot: veel potentie, maar eerst werk aan de integratiewinkel

Het feit dat de twee oplossingen vooralsnog naast elkaar worden gepositioneerd, betekent op dit moment dus dat er geen sprake is van mix-and-match tussen de twee portfolio's. Je kunt dus niet voor Aerohive wireless gaan en Extreme switching, mocht je dat willen. Althans, niet als je dat centraal wil kunnen beheren. Dat is jammer, omdat Aerohive in onze beleving toch primair een wireless-partij is. Het bedrijf kan wel switches leveren, maar die zijn niet zo 'premium' als die van Extreme zelf. Vergelijken we het switching en routing portfolio van Aerohive met dat van Meraki, dan is die laatste wat ons betreft ook wat verder. Wat dat betreft zal er nog wat gedaan moeten worden om van Aerohive een volwaardig alternatief te maken voor Meraki. Onderdeel worden van een grotere eenheid zoals nu door de overname door Extreme Networks is hierbij een goede eerste stap, maar hardwarematig zullen er ook nog stappen gezet moeten worden.

Uiteindelijk zit er wat ons betreft zeker veel potentie in de gebundelde krachten van Extreme Networks en Aerohive, zeker als de sterke punten van de twee partijen op termijn ook nog eens gebundeld kunnen worden. We zijn dan ook benieuwd hoe snel het Extreme lukt om er een federated system van te maken, zoals Rice het noemt.