Het netwerk als 'ervaring', wat betekent dat?

Bij Riverbed hebben ze een behoorlijke ommezwaai gemaakt en ook wel moeten maken. Daar windt Mountford zeker geen doekjes om. "We stonden bekend als een best-of-breed partij op het gebied van network peripheral, maar de wereld is inmiddels een behoorlijk eind voorbij MPLS", zo stelt hij. Riverbed moest dan ook mee, onder andere richting SD-WAN, maar ook richting performance management. Dat laatste is volgens hem een cruciaal argument om voor SD-WAN te gaan. Het doel is om het netwerk end-to-end inzichtelijk te krijgen, waarbij het bedrijf zelf een grote rol weggelegd ziet voor SteelCentral.

Performance management draait om software

Gezien de belangrijke rol die performancemanagement volgens Mountford speelt in het totaalplaatje, is het geen verrassing dat we het daar voornamelijk met hem over hebben gehad. We moeten Riverbed tegenwoordig dan ook zien als een 'digital performance company', volgens hem: "Alles wat we doen, doen we met het oog op het verbeteren van de ervaringen van klanten en eindgebruikers." Dat klinkt bekend en is iets waar eigenlijk ieder bedrijf dat we tegenwoordig spreken veel nadruk op legt.

Bij Riverbed kunnen ze ook zeker aan de hand van cijfers aantonen dat het menens is op dit punt, volgens Mountford. Toen hij nog niet zo heel lang geleden begon bij Riverbed was een relatief klein percentage van de omzet afkomstig van het performance management onderdeel van het bedrijf. Dat is inmiddels stevig gegroeid en hij durft de stelling wel aan dat dit het grootste deel van de omzet bepaalt.

Riverbed CEO Paul Mountford: "Alleen door het volledig meten van alles wat er gebeurt in je netwerk, krijg je echt inzicht in de prestaties ervan."

Bij het ontwikkelen van een performancemanagementplatform draait het zoals bij ieder platform primair om software, dus ze nemen op het moment ook alleen maar software-mensen aan bij Riverbed. Dit betekent niet dat ze niets meer doen met hardcore netwerktechnologie overigens. Volgens Mountford is het echter veel eenvoudiger om een software-minded persoon iets aan te leren over netwerken dan andersom, vandaar deze keuze.

Het is dan ook geen verrassing dat je alles bij Riverbed tegenwoordig kunt krijgen als SaaS-oplossing. De groei bij het bedrijf zit dan ook vooral in SaaS, ook al heeft dit natuurlijk wel een stevige impact gehad op hun eigen omzet. Je gaat immers van Capex naar Opex. Vorig jaar was dan ook zeker geen eenvoudig jaar voor Riverbed, volgens Mountford, maar nu staat de nieuwe organisatie en kunnen ze vol voor de nieuwe strategie gaan.

Prestaties meetbaar maken

De sterke focus op performancemanagement is volgens Mountford niet meer dan een logisch gevolg van de ontwikkelingen in de markt. De IT-omgeving wordt steeds uitgebreider, en staat verspreid over steeds meer locaties, voornamelijk de cloud. Dit terwijl het eveneens steeds belangrijker wordt dat de digitale prestaties van de applicaties die binnen organisaties gebruikt worden, op een zo hoog mogelijk niveau liggen.

Die twee vereisten werken elkaar soms behoorlijk tegen. De gebruikservaring kan hierdoor een behoorlijke knauw krijgen, bijvoorbeeld als je een applicatie aan meerdere cloudomgevingen hebt gekoppeld. Daarnaast is het soms ook simpelweg niet zichtbaar dat er een probleem is. Zo komt het voor dat alle afzonderlijke onderdelen van je organisatie (on-prem, cloud, mobile, etc.) optimaal lijken te functioneren, maar dat een specifieke applicatie toch problemen heeft. Als je dan niet weet waar het probleem zit, kun je ook niet veel doen om het op te lossen.

Om dit soort problemen het hoofd te kunnen bieden, moet er een platform komen dat dit soort problemen inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Het meten van de prestaties van alles wat er gebeurt binnen een netwerk is hierbij een eerste vereiste, nog los van de meldingen die door applicaties en netwerkapparatuur zelf gegeven worden. "Alleen door het volledig meten van alles wat er gebeurt in je netwerk, krijg je echt inzicht in de prestaties ervan," stelt Mountford.

Als Mountford het heeft over het monitoren van het netwerk, dan heeft hij het niet over samplen overigens, maar over het volledig capturen van al het verkeer. Je kunt hierbij zo diep gaan als je zelf wilt. Dat is belangrijk, omdat het netwerk in het algemeen voor de meeste problemen zorgt. Volgens Mountford heeft Riverbed hier behoorlijk wat voordeel van hun eigen legacy. Het bedrijf is eigenlijk altijd een layer 7 routingbedrijf geweest en nooit een zuivere layer 2 speler. Dat komt nu goed van pas, omdat je pas in laag 7 het inzicht op applicatieniveau krijgt dat nodig is om goed te kunnen bepalen waar eventuele problemen zitten.

Waar begin je?

Dat de toekomst van netwerken voor een belangrijk deel software-defined is, daar zijn we het waarschijnlijk allemaal wel over eens. Het is vooralsnog de enige manier om de complexiteit van de gedistribueerde netwerken terug te brengen en iets zinnigs te kunnen zeggen over hoe een en ander ingericht moet worden.

Daarbij begint het dus volgens Mountford bij het doorlichten van het verkeer, zoals we hierboven hebben gezien. Doe je dit, dan kun je bijvoorbeeld een terugval in prestaties zien voor een specifieke gebruiker en een waarschuwing richting ServiceNow sturen voordat men daar in de gaten heeft dat er iets niet in de haak is. Vervang je als organisatie bijvoorbeeld ieder jaar je vloot laptops, dan is dergelijke functionaliteit wel zo prettig. Je weet immers nooit wat je precies krijgt. Met een platform zoals dit kun je snel ingrijpen als er apparaten zijn die niet presteren zoals verwacht of vereist.

Uiteindelijk is het conceptueel niet zo lastig voor te stellen dat een dergelijk platform voordelen op kan leveren. Mountford kan zich echter ook voorstellen dat CIO's niet meteen staan te springen om het in de volledige organisatie te integreren. Daarom adviseert hij om vooral te focussen op de applicaties die zorgen voor het grootste gedeelte van je revenu. Dat is relatief eenvoudig te doen en levert niet alleen een hogere productiviteit op, maar ook meer tevredenheid onder werknemers.

De toekomst is predictive

Op dit moment is het met de oplossingen van Riverbed mogelijk om de prestaties van applicaties op het netwerk (zowel LAN als WAN) real-time te monitoren en daar acties op in te regelen, onder andere via software van partners zoals ServiceNow. Er moet echter nog wel altijd eerst iets mislopen vooraleer er ingegrepen kan worden. Volgens Mountford liggen de mogelijkheden voor Riverbed in de nabije toekomst vooral in zaken zoals automation en met name predictive analytics.

Met het signaleren van de problemen en er acties op ondernemen, los je namelijk niet per se het probleem van de klant op. Je bent dan vooral bezig met symptoombestrijding en inzicht bieden waar het misgelopen is. Als klant kun je er dan mee aan de slag. Op basis van een volledige analyse van al het verkeer dat door het netwerk gaat moet het echter ook mogelijk zijn om eerder in te grijpen, bij voorkeur geautomatiseerd, zodat (de toegang tot) een applicatie er bijvoorbeeld niet eerst uit hoeft te klappen of serieus te verslechteren voor er iets gedaan kan worden. Alleen dan kun je zeggen dat je digitale prestaties optimaal zijn.

Riverbed is hier uiteraard druk mee in de weer, al is het ook goed om in het achterhoofd te houden dat het experiential platform van het bedrijf nog geen twee jaar oud is op het moment van schrijven. Het zou ons niets verbazen als er ook aan de basis nog continu voldoende wordt geoptimaliseerd. Wij zullen de ontwikkelingen bij Riverbed in ieder geval goed in de gaten blijven houden.