5G moet je niet zien als consumententechnologie

Er worden in eerste instantie vooral stappen gezet met Enhanced Mobile Broadband (EMBB), een hybride van 4G-infrastructuur en 5G-componenten. Dit zijn de '5G-netwerken' die we momenteel zien opkomen wereldwijd.

Maar ook EMBB vereist investeringen in basisstations, antennetechnologie en het plaatsen van small cells voor bijgevoegde capaciteit. Providers zitten met die kosten in hun maag als ze enkel infrastructuur leveren, dus providers en netwerkspecialisten kijken in onder meer Rotterdam, Groningen, Eindhoven en Helmond naar praktische 5G-scenario's die meerwaarde kunnen leveren.

OTT pikt markt in

Ericsson projecteert met het leveren van een 'dumb pipe' een omzetstijging voor telco's van 1,5 procent als het gaat om EMBB (volwaardig 5G komt later). Dat zijn cijfers waar investeerders niet blij van worden, gezien de kosten die met het uitrollen van het netwerk zijn gemoeid.

Bijvoorbeeld investeringen in basisstations, die naast andere netwerkkaarten (die modulair te vervangen zijn) onder meer uiteindelijk een hardware-upgrade vereisen met antennemodules die veel zwaarder zijn dan waar de 4G-paal op was berekend. Daarnaast zijn er de prijzen voor frequentieblokken, waar in Nederland bij begin 2020 waarschijnlijk weer miljarden euro's mee gemoeid zijn. In Duitsland leverde de recente 5G-veiling de staatskas 6,6 miljard euro op en naar verluidt hebben deze kosten Duitse providers daags na de veiling een kater opgeleverd.

De echte mogelijkheden zitten in B2B en niet in de consumentenmarkt. Leveranciers willen de voornaamste use-case als de kansen voor mobiele automotive netwerken niet aan zich voorbij laten gaan.

"Met internet hebben providers de boot gemist", meent strategiechef Lee Wilkinson van Ericsson. "Het ecosysteem werd gebouwd door OTT-leveranciers", zegt hij, verwijzend naar Over The Top-diensten (OTT) als Netflix, Spotify en andere contentleveranciers die de internet gebruiken voor hun dienstverlening. Het kan zijn dat als je eerst de infrastructuur levert en dan pas gaat nadenken over toepassingen ervan je dezelfde boot opnieuw mist en OTT-leveranciers hun eigen oplossingen hebben bedacht, legt hoofdarchitect Ian Goetz van netwerkbedrijf Juniper uit.

Klanten willen niet meer betalen

"Die markt is dan niet helemaal bezet, je hebt altijd nog een stukje back-end nodig die door providers wordt geleverd", legt Junipers Goetz uit aan Computerworld. Maar dan lever je dus weer enkel infrastructuur, niet het platform. Providers kunnen het zich niet permitteren om deze keer die markt mis te lopen. De omzetgroei als providers gaan kijken naar hoe ze use-cases mogelijk maken, is ver voorbij de dertig procent, denkt Ericsson. Dat is een toekomst die je beter kunt verkopen aan aandeelhouders. Sterker nog, het is de enige manier om 5G te verkopen, gezien de perspectieven als je enkel een lijn aanbiedt.

Meer weten over de status van 5G in Nederland? In een eerdere State of IT van IDG Benelux stonden we uitgebreid stil bij de geplande uitrol en use-cases in ons land. In die special keken we onder meer naar terminologie, de waarde voor IT, het tijdperk van mobiele cloudstreaming en meer.Lees hier gratis en zonder poespas onze special.

Waarom de waarde niet in de consumentenmarkt ligt, is vrij logisch. Natuurlijk wordt er gesmeten met hogere downloadsnelheden voor nieuwe smartphones en abonnementen, en qua marketing zal de standaard je de komende jaren om de oren gaan vliegen, maar 5G (oftewel in het huidige scenario EMBB) aanbieden tegen hogere prijzen is geen goed verdienmodel, zo bewijst het verleden.

Met 4G zag je dat ook, vertelt de netwerkspecialist van Juniper. Sommige providers probeerden hun investeringen terug te verdienen door hogere prijzen te voeren voor 4G-abonnementen. Maar andere providers boden 3G/4G-combinaties tegen reguliere abonnementskosten. "De markt voor die duurdere 4G-abonnementen was binnen enkele maanden ingezakt", herinnert Goetz zich.

Met EMBB/5G krijg je hetzelfde effect als je hogere prijzen wilt doorbereken aan de consument. Uiteindelijk betalen klanten wat mobiel betreft voor de toegang, niet zozeer voor de extra MB's per minuut die je theoretisch sneller binnenhaalt, zo leert de ervaring.

Eerst use-case, dan pas uitrol

Bij 3G had je volgens hem nog meer een build it and they will come filosofie van operators, vertelt Goetz die al decennia actief is binnen telecom- en netwerkbedrijven. Maar 3G had - qua uitrol van nieuwe infrastructuur en hoge spectrumprijzen - een pittiger prijskaartje dan voorzien.

"En toen werd het te duur, dus nu is de houding meer: ik moet eerst een business-case zien voor ik iets gaat doen." Vandaar al dat 5G-onderzoek van telecomproviders met testlabs in het hele land. Telecombedrijven hebben een voorsprong ten opzichte van latere 5G-partijen die providers nú kunnen nemen, want, zoals Goetz opmerkt: "Mensen bouwen geen applicaties voor omgevingen die nog niet bestaan."

"Maar als je één toepassing zoekt om de uitrol te gaan betalen, die bestaat niet", zegt Goetz. Hij noemt een serie use-cases die de uiteindelijke winst moeten gaan opleveren, zoals automotive en industriële IoT. Deze laatstgenoemde heeft voor veel data-overdracht niet eens 5G nodig, maar technologieën als LoRa of Zigbee gebruiken voor communicatie naar interne portals die 5G gebruiken om naar buiten toe te communiceren.

Trappelen voor lucratieve markt

"Het kan een toepassing zijn van een machinefabriek, een applicatie van Schiphol, de haven van Rotterdam, nationaal autonetwerk of een smart city-netwerk in Eindhoven", legt hij uit. Het punt is dat providers hier stappen in zetten om onder meer met fabrikanten private netwerken op te zetten, zodat tegen de tijd dat je 5G-landelijk uitrolt, deze toepassingen al draaien.

De tijd tikt, want diverse OTT-partijen azen al op deze lucratieve markt van mobiele toepassingen."Sommige leveranciers kunnen deze markt benaderen met hun eigen edge-apparatuur, bijvoorbeeld via Google's chiptechnologie of Amazon Outposts, om met een eigen technologie het interne netwerk aan te sturen en te verbinden met het cloud als dat nodig is. Ze omzeilen daarmee de operator om delen van deze business aan te snijden. Ze kunnen niet bij het wide area 5G van providers, maar zitten wel op plekken waar behoorlijke omzetkansen liggen. Kortom, als telecombedrijven hier niet in gaan zitten, is er een kans dat OTT-leveranciers de markt straks bezitten."