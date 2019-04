Wat is webproject Solid van Tim Berners-Lee?

Tim Berners-Lee noemt Solid een koerscorrectie voor het web. De wetenschapper bedacht toen hij in de jaren 80 bij CERN werkte een systeem om documenten uit te wisselen via internet, schreef daarvoor de eerste browser en was daarmee de vader van het web. Maar dit millennium zag hij de droom van een open uitwisselingsnetwerk vervallen tot een datagraaiende dystopie. "Het leek destijds zo'n goed idee", verzucht hij op identiteitsbeveiligingscongres Oktane in San Francisco.

Nostalgisch blikt hij terug op de jaren 90 en de communities van bloggers en homepage-makers die naar elkaar doorverwezen. "Je raadde stukken en blogs aan van anderen en had een stukje zorgvuldig gecureerde content, in plaats van dat een algoritme iets naar je toe gooit", vertelt hij. Hij droomt van een beter web en heeft daar ook oplossingen voor. "Dit zijn dingen die we terug kunnen krijgen als we het web een beetje tweaken."

Hoe werken pods?

Dat is het kernidee van Solid: sociaal gelinkte content. Bij MIT werkt een team onder leiding van Berners-Lee aan de ontwikkeling hiervan. Solids concept lijkt een beetje op de traditionele blogosphere: content curation komt weer in handen van individuele gebruikers en die bepalen zelf waar hun data wordt neergezet. Gebruikers hebben een solid-identiteit en een eigen stukje data-opslag, in dit concept een pod genoemd. Ze geven andere mensen toegang tot delen van hun pod voor de specifieke content die ze willen ontsluiten.

Je beheert in feite je eigen pods en bepaalt waar deze worden opgeslagen. Je hebt bijvoorbeeld een pod met privégegevens, eentje met publieke profielen, eentje met medische gegevens, of wat dan ook. Vervolgens kun je fijnmazig bepalen welke app toegang heeft tot welk stukje informatie. Het idee is dat je die controle zelf behoudt en toegang kunt verlenen of ontzeggen wanneer dat van toepassing is. Met dit systeem moet Facebookesk datagraaien worden voorkomen.

Decentralisatie en p2p

Solid werkt met bestaande webtechnologieën en er is een interoperabel peer-to-peer-systeem nodig om centralisatie van het client-servermodel te omzeilen. Tot nu toe gebruikt Solid daarom in zijn specificatie enkel ondersteunde webtech als een REST-architectuur met bijbehorende API (geen eigen of bestaande Distributed Ledger Technology als blockchain) en het project probeert backend-ontwikkelaars zo ver te krijgen Solid te ondersteunen in hun servers.

Solid is een evolutie van het web die gebaseerd is op het delen van data, in plaats van enkel documenten, zoals het oorspronkelijk is ontworpen. De crux is nu om een kritieke massa te bereiken van partijen die meewerken en het ondersteunen. De makers praten daarvoor overigens niet met moderne webgiganten, omdat het Solid-model disruptive is voor het hele model van bijvoorbeeld een Facebook of Google, die verdienen aan het verzamelen van data.

Controle van data terug

Ook is het project volledig open source, staat de ontwikkelde code op GitHub en hij nodigt ontwikkelaars uit om het te gebruiken voor de ontwikkeling van open source-apps of het zelf te forken. Hij voorziet een tijdperk waarin je fitnesshorloge je gegevens niet uploadt naar een cloud van bijvoorbeeld Fitbit, maar naar jouw fitnesspod. Vanuit die pod kun je het weer delen met andere gebruikers, zodat je de sociale features hebt die commerciële partijen nu ook bieden.

Daarmee komt de droom van het web weer terug: het web werkt voor jou en niet voor een bedrijf. Hij vergelijkt het met spraakassistenten, die eigenlijk niet in dienst staan van de gebruiker, maar van de leverancier. Charlie is in zijn visie een op Alexa-gebaseerde virtuele assistent die met Solid is gebouwd en waarbij je dus de data weer zelf in bezit hebt. "Alexa werkt voor Amazon, Siri werkt voor Apple, maar Charlie werkt voor jou", vertelt hij op de conferentie.

Dat betekent dat je de assistent de persoonlijke informatie kunt toevertrouwen die mensen nu uit handen geven, inclusief bijvoorbeeld medische gegevens. Solid zit in een vroege fase. Er is al een aantal applicaties om te bewijzen dat het concept werkt, maar MIT benadert nu vooral IT'ers en backend-specialisten om Solid breed beschikbaar te maken, zodat gebruikers over enkele jaren uit de voeten kunnen met een breed opgezette basis. Hier vind je instructies van hoe je Solid ondersteunt op jouw server.