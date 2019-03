Hoe bepaal je of Wi-Fi 6 voor jou geschikt is?

Er wordt veel gehypet rond de nieuwe wifistandaard 802.1ax, herdoopt tot Wi-Fi 6. Vaak worden nieuwe technologieën door leveranciers opgehemeld als wereldschokkende gebeurtenis, waarna ze floppen omdat ze niet voldoen aan de hooggespannen verwachtingen. Het enthousiasme over Wi-Fi 6 is gerechtvaardigd omdat het de eerste wifi-standaard is die ontworpen met het idee dat dit de primaire netwerkverbinding is in plaats van een handig alternatief voor een kabel.

Nieuwe dingen mogelijk

Wifi 6 zit bomvol nieuwe features, zoals Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), 1024-QAM-encoding (Quadrature Amplitude Modulation) en Target Wake Time (TWT) waar wifi sneller van wordt en je minder met congestie te maken hebt. Diverse van deze verbeteringen komen uit de mobiele netwerkwereld; 4G loste netwerkuitdagingen op en die oplossingen zijn nu geadopteerd in de wifispecificatie.

Dat betekent uiteindelijk een betere mobiele ervaring en langere accuduur en daarom maken ze een wereld mogelijk van nieuw soorten toepassingen die niet eerder mogelijk waren via wifi. Neem bijvoorbeeld VR: een architect zou zijn of haar pand kunnen laten zien met virtual reality over een wifiverbinding.

4 organisaties die overstappen

Dit jaar moet de standaard van Wi-Fi 6 officieel zijn vastgesteld, maar er zijn al commerciële producten op de markt. Collega Jon Gold legt hier uit wat daar de haken en ogen van zijn, dus kijk of dit voor jouw toepassing geschikt is. Alle bedrijven zullen uiteindelijk overstappen op Wi-Fi 6, maar de meeste hoeven dat niet op korte termijn te doen. Hier zijn vier soorten organisaties die de overstap wel zouden moeten overwegen:

1. Klanten die nu Wi-Fi 4 (802.11n) of ouder gebruiken.

ZK Research (overigens mijn werkgever) schat dat tot 49 procent van bedrijven nog steeds ergens Wi-Fi 4 heeft draaien. Deze technologie is bijna een decennium oud en kan grote problemen veroorzaken qua applicatieprestaties en betrouwbaarheid. Deze klanten kunnen Wi-Fi 5 (802.11ac0 beter overslaan en Wi-Fi 6 uitrollen. Als je voor Wi-Fi 5 gaat is de kans groot dat je een upgrade over twee á drie jaar moet doen, terwijl je met Wi-Fi 6 tenminste vijf jaar vooruit kunt.

2. Moderne bedrijven die early adopters willen/moeten zijn.

Veel bedrijven streven ernaar voorop te lopen met technologie. Wi-Fi 6 geeft klanten en werknemers een betere netwerkervaring en de technologie moet ook zeker overwogen worden door dit soort bedrijven. Je ziet deze organisaties meer in competitieve sectoren als hoger onderwijs, luxe retail en entertainment waar slecht presterende netwerken klanten in de armen van een concurrent drijft.

3. Bedrijven die veel bandbreedte en immersive apps gebruiken.

Het is steeds gebruikelijker dat een bedrijf applicaties die hoge bandbreedtes vereisen heeft geïntegreerd. Neem een VR-app als customer collaboration tool en HD-video in zakelijke omgevingen in vergaderruimtes. De verhoogde bandbreedte van Wi-Fi 6 verzekert bedrijven een betere UX met dit soort apps.

4. Organisaties die draadloze netwerken met hoge dichtheid bouwen

Denk aan publieke ruimtes, universiteiten, stadions en bioscopen. Dit soort omgevingen vereist vaak veel gebruikers van hetzelfde netwerk en deze gebruikers moeten allemaal inloggen. Met oudere versies van wifi raakt het netwerk dan snel vol, waardoor gebruikers maar overstappen op hun 4G-verbinding. Dit soort use-cases is lastig geweest met eerdere versies, maar zijn mogelijk met Wi-Fi 6.

Kijk bijvoorbeeld naar Chinese ISP i-Shanghai die Wi-Fi 6-accesspoints van Huawei heeft geïntegreerd in zijn digitale kiosken. Deze bieden gratis Wi-Fi en worden gebruikt door mensen die lokale informatie opzoeken op grote displays. De AP levert een geaggregeerde 6 gbps en kan gratis wifi leveren naar meer dan 1000 verbonden apparaten, wat een 4x verbetering is ten opzichte van de eerdere generatie. Het systeem is gebouwd met open data interfaces voor het publieke beveiligingssysteem om beveiligingsanalyses uit te voeren. Ook kan de data van Wi-Fi worden gebruikt om publieksstromen te analyseren.

3 tips over adoptie van Wi-Fi 6

Natuurlijk kan elk bedrijf Wi-Fi 6 adopteren, maar organisaties die net gemigreerd zijn naar 802.11ac Wave 2 zien wellicht niet zulke voordelen, tenzij het bedrijfsprofiel past bij een van bovenstaande scenario's. Als de beslissing wel is genomen om over te stappen, is het tijd om na te denken over hoe je deze uitrol voorbereidt. Drie tips:

1. Zorg ervoor dat de bekabeling modern genoeg is.

Wi-Fi 6 veroorzaakt een kettingsreactie in de netwerkcore. De hogere bandbreedte kan de bekabelde edge verzadigen en een upgrade daar kan het probleem verschuiven naar je core. Belangrijke features voor het bekabelde netwerk zijn 30 W Power over Ethernet (PoE+), multigig interfaces (1/2.5/5 GigE) en 40 GigE uplinks naar je core. Een verenigde beheerconsole is ook een must-have: je kunt beveiliging en toegangspolicy's beheren vanuit een enkel dashboard en tegelijkertijd toepassen op het hele bekabelde en draadloze netwerk. Het is ook belangrijk te beseffen dat de draadloze ervaring alleen maar zo goed is als wat de bekabelde backbone kan leveren.

2. Kijk naar AI-gebaseerd beheer van operaties.

Met Wi-Fi 6 krijg je hyperconnectiviteit met bedrijven waarbij alles is verbonden met een algemeen netwerk. Dat biedt ruimte voor nieuwe processen die productiviteit naar een hoger niveau tillen. Het nadeel is dat complexiteit rampzalig toeneemt. Nu al geeft 61 procent van de bedrijven volgens ZK Research-onderzoek aan weinig tot geen vertrouwen te hebben in hun inzicht op alle apparaten die toegang hebben tot het netwerk. Dat probleem neemt alleen maar toe nu we nog meer verbinden. Mensen werken niet snel genoeg om alles te overzien en inzicht te behalen uit de data, maar machines kunnen dat wel. Een AI-tool is daarom verplichte kost als je succes wilt hebben met Wi-Fi 6.

3. Verbind het bedrijfsnetwerk aan IoT-specifieke netwerken.

Veel verticals hebben gesloten netwerken voor specifieke bedrijfsfunctionaliteiten. Denk aan het automatisch labelen van voorraden in de retail of radiologienetwerken in ziekenhuizen. Digitale transformatie en IoT brengt deze netwerken bij elkaar en het is belangrijk dat netwerkbeheerders voorbereiden door te weten hoe groot deze netwerken zullen groeien, welke protocollen worden gebruik (BLE, Zigbee, et cetera) en wat de beveiligingsimpact daarvan is.

Nog een laatste opmerking: ik heb veel IT-professionals gesproken die bezorgd zijn te snel te overstappen omdat er nog geen toestellen en endpoints zijn met de nieuwe chips. Maar ik denk dat het beter is om nu al te werken aan het juiste netwerk met Wi-Fi 6-endpoints in zicht in plaats van te moeten reageren als ze er zijn. In de tussentijd werken oudere clients prima met de nieuwe netwerken.