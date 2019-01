Wanneer is het juiste moment om voor Wi-Fi 6 te gaan?

De eerste daarvan is de voorlopige staat van de technologie. Want elk accesspoint (AP) dat nu in de markt wordt gezet als 802.11ax of Wi-Fi 6 is hardware voordat de specificatie helemaal gereed is, aangezien de Wi-Fi Alliance de standaard nog moet afronden. Dat betekent dat je in de toekomst mogelijk tegen interoperabiliteitsissues aanloopt, zeggen analisten. Ook zijn er nog geen Wi-Fi 6-clients als smartphones, laptops en andere apparaten beschikbaar.

Waarom upgraden naar 802.11ax?

Het is goed om te weten waarom je precies gaat upgraden, zegt Gartner-analist Bill Menezes. De hoofdreden om nu te upgraden is dat je futureproof wilt zijn, gezien het feit dat clients ontbreken. "Je stapt dan over op ax-routers omdat je een goed aanbod hebt of omdat je hebt besloten dat je over vijf jaar bijvoorbeeld niet het geld hebt voor een upgrade."

We moeten daarbij wel opmerken dat er specifieke use-cases zijn die geholpen zijn met Wi-Fi 6-ready hardware. Degene die we het vaakst horen - en dat is geen verrassing gezien de focus van de technologie om een groot aantal apparaten via één AP te verbinden - is voor entertainmentgebieden. Sportstadia, congreshallen en andere grote evenementencentra zijn gebaat bij de feature van Wi-Fi 6 om veel endpoints tegelijk te voorzien van een verbinding.

Maar verder dan dat is er consensus onder deskundigen over het nut van vroege adoptie van 802.11ax voor bepaalde verticals. Sommige analisten denken aan use-cases voor IoT - met name industriële IoT - om veel verbindingen te gebruiken om al die sensoren te koppelen, maar andere deskundigen merken op dat het niet waarschijnlijk is dat wifi dé verbindingsmethode gaat worden voor daadwerkelijke sensoren, die andere draadloze protocollen als ZigBee, Bluetooth en meer gebruiken om te verbinden.

Dat betekent overigens niet dat edge gateway-apparaten niet alsnog Wi-Fi 6 gebruiken om door te koppelen naar de cloud of het datacenter, maar de gateways zelf zullen daarvoor eerder gespecialiseerde technologie gebruiken, doorgaans in de vorm van een energiezuinig WAN, om direct met de sensoren te praten.

Compatibiliteit en vroege adoptie

Nog een potentiële drempel is het verschil tussen pre-standaard hardware en hardware die gecertificeerd is. Bepaalde apparaten die op dit moment worden verkocht als Wi-Fi 6 zijn niet per se volledig compatibel met de afgeronde 802.11ax-standaard, die de Wi-Fi Alliance rond de zomer en zeker voor het eind van dit jaar rond moet hebben.

Forrester-analist Andre Kindness - die betoogt dat het voor de meeste bedrijven te vroeg is om te upgraden, tenzij er een uitzonderlijke reden is - zegt dat dit compatibilietisprobleem een zorg is die je beter kunt vermijden. Mocht je wel pre-standaard hardware overwegen, ga dan naar bij de leverancier of doorverkoper welke problemen je mogelijk kunt tegenkomen op termijn. Meerdere analisten die we spraken benadrukken dat je geen genoegen moet nemen met "het is geen probleem, alles komt goed".

Volgens Kindness ga je met sommige van deze hardware tegen achterwaartse compatibiliteitsproblemen aanlopen. "Over het algemeen geldt dat leveranciers graag de eerste in een markt willen zijn", zegt hij. "Als je een R&D-budget hebt, waar ga je dat dan aan besteden? Het maken van nieuwe producten of de oude verbeteren?"

Voordelen van 802.11ax

Maar er is nog steeds een toepassingsgebied te bedenken om nu al op de Wi-Fi 6-trend te springen in plaats van later, vooral als het gaat om de hoge capaciteits uitrolscenario's waar we het net al over hadden. Craig Mathias van Farpoint Group en auteur voor zustersite Network World merkt op dat de technische merites van 802.11ax het een standaard gaan maken die je overal gaat aantreffen.

Volgens hem gaat het niet eens om doorvoersnelheid. Ja, de theoretische snelheid is hoger dan de huidige topsystemen van 802.11ac wave 2, maar die technologie is al meer dan snel genoeg voor de meerderheid van de scenario's waar het wordt ingezet. Het gaat meer om betere reactiesnelheid en lagere latency, vooral wanneer een AP een groter volume aan apparaten moet bedienen - een belangrijke overweging in het tijdperk waarin de gemiddelde gebruiker al een klein tiental apparaten verbindt met het internet.

"We willen iedereen de capaciteit leveren die nodig is en 802.11ax is de beste manier om dat te doen", zegt hij. "Dus nee, het is nog niet echt beschikbaar, er zijn geen daadwerkelijke clients en het is nog niet gestandaardiseerd, maar het is duidelijk dat dit de toekomst is, wat er ook gebeurt."

Uitrol en beheer

Ook roept de nieuwe technologie ongebruikelijke zorgen op wat betreft uitrol. De best practices voor wifi-implementatie zouden moeten werken voor de meeste bedrijven: een site-survey, alfa-uitrol, gevolgd door bètatest en beperkte pilotuitrol om eventuele struikelblokken te identificeren.

Belangrijker is dat het dagelijkse beheer van 802.11ax een stuk simpeler kan zijn dan wifi van de huidige generatie, aldus Mathias, hoewel dat meer van doen heeft met de manier waarop leveranciers de technologie implementeren dan de specificatie zelf. "Er is nu een trend naar robuustere beheerconsoles, maar vooral analytics, kunstmatige intelligentie en machine learning zijn gebieden waar je meer toepassingen van gaat zien", zegt hij.

Deels gaat dat omdat de low-level technologieën in de nieuwe standaard behoorlijk complex zijn. Het gaat hier om bi-directioneel MU-MIMO en BSS-coloring. Die zijn zo complex dat ze lastig zijn voor netwerkbeheerders om gewoon tussen eten en afwas door te doen, dus beheertechnieken die zijn gestuurd door AI en ML gaan steeds noodzakelijker worden, zegt Mathias.