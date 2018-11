Extreme Networks na meerdere overnames klaar voor de toekomst

Extreme Networks is al actief sinds half jaren '90, in eerste instantie als ontwikkelaar en leverancier van switches. Tot ongeveer 2015 bleef het bedrijf een beetje onder de radar. Met het aanstellen van de huidige CEO Ed Meyercord werd echter een nieuwe weg ingeslagen. Dit kostte onder andere de nodige banen als gevolg van een reorganisatie.

Veel voor weinig

Belangrijker voor waar het bedrijf nu staat, zijn echter de drie overnames snel achter elkaar sinds die tijd. In totaal werd ruim 200 miljoen dollar uitgegeven voor de wireless-tak van Zebra Technologies, de netwerktak van Avaya en de SRA (Switching, Routing and Analytics)-poot van Brocade. Mede door deze overnames prijkt Extreme Networks nu samen met Cisco en Aruba-HPE in het nagenoeg heilig verklaarde Leaders-kwadrant van Gartner als het gaat om de gecombineerde LAN- en WLAN-markt. Voor veel organisaties is dat een van de belangrijkste bronnen bij het maken van de keuze als er apparatuur vervangen moet worden.

Wat je ook vindt van dit soort kwadranten en hoe belangrijk ze moeten zijn in het beslissingstraject, het feit dat Extreme Networks nu in een adem genoemd wordt met die twee andere partijen, geeft wel aan dat het bedrijf na de overnames een behoorlijk compleet portfolio heeft en dat het de beloftes die het doet ook waar kan maken. Zo beschouwd was die ruim 200 miljoen een koopje.

Perfecte timing, maar ook de juiste partij

In een gesprek dat we tijdens de Partner Summit hadden over (onder andere) de overnames, geeft Norman Rice, Chief Marketing, Development en Product Operations Officer bij Extreme Networks meteen toe dat eigenlijk alle drie de overnames bij toeval op hun pad kwamen.

Nadat ze hun eigen business hadden gestabiliseerd, waren ze klaar om verder te gaan kijken en op te gaan schalen. En toen klopte plots Zebra Technologies via-via bij hen aan. Dat bedrijf zocht een nieuw thuis voor hun wireless-onderdeel, maar wilde dat niet aan een directe concurrent verkopen uiteraard. Daarnaast moest het een partij zijn die gezien de focus van Zebra Technologies op large enterprise de Fortune 50-organisaties kan bedienen. Extreme Networks voldeed aan beide voorwaarden. 55 miljoen dollar later was de overname een feit. Deze nieuwe unit liep eigenlijk meteen goed. Vandaar ook dat die 55 miljoen in minder dan 12 maanden was afgelost.

Alles tegelijk

Tijdens het proces rondom Zebra Technologies kwam Avaya langs. Ook dat bedrijf was op zoek naar een goede overnamekandidaat voor een deel van het bedrijf, de netwerktak. Aangezien de druk er duidelijk op zat bij Avaya, heeft Extreme Networks het voor de helft van de prijs kunnen overnemen. Avaya wilde er 200 miljoen voor hebben, maar bij Extreme Networks hadden ze zo'n vermoeden dat er waarschijnlijk geen andere serieuze kandidaten waren, dus bracht men een final bid uit van 100 miljoen. Uiteindelijk hebben ze er een kleine 70 miljoen in cash voor betaald, dat ook al is afgelost inmiddels. Wel geeft Rice aan dat het langer heeft geduurd dan ze hadden verwacht en wellicht ook hadden gehoopt om dit deel gezond te krijgen. Er was dus een goede reden voor Avaya om dit deel te verkopen. Dat het niet zo goed ging met Avaya (het bedrijf stond op omvallen), hielp hier uiteraard ook goed bij.

Terwijl men nog bij Avaya aan tafel zat, kwam ook het Brocade-verhaal op. Brocade was overgenomen door Broadcom, dat meteen heel duidelijk maakte dat men het gros van de netwerkonderdelen van Brocade zo snel mogelijk wilde verkopen. Vandaar dat Ruckus meteen werd doorverkocht aan Arris en het ook meteen duidelijk werd gemaakt dat het datacentergedeelte naar Extreme Networks zou gaan. Daar is uiteindelijk 55 miljoen voor betaald. Saillant detail is dat de deal uiteindelijk niet is gedaan met Broadcom, maar nog met Brocade, tijdens de wachtperiode die bij de afwikkeling van dit soort overnames hoort.

Al met al is de omzet de afgelopen jaren door die overnames stevig gegroeid, maar ook het klantenbestand heeft een enorme boost gekregen. Het is van 10.000 naar ruim 30.000 gegaan.

Compleet maar rommelig plaatje

Na de drie overnames had Exteme Networks dus een nagenoeg compleet portfolio, van de core tot de edge. Drie nieuwe portfolios samen laten gaan met het bestaande portfolio is echter geen sinecure. En dan gaat het niet alleen om het rebranden van de hardware. Vooral ook de partnerprogramma's samenvoegen was een behoorlijke klus. Uiteindelijk hebben ze volgens Gordon Mackintosh en Natalia Vianden, wereldwijd verantwoordelijk voor het kanaal en het partnerprogramma binnen Extreme Networks, de beste onderdelen van de verschillende programma's gepakt en deze samengevoegd.

Het grootste nieuws tijdens de Partner Summit is eigenlijk dat de samenvoeging voltooid is. Waar er op de Partner Summit van vorig jaar nog vanuit meerdere partner-programma's werd gewerkt, is daar nu geen spoor meer van te bekennen.

De boodschap is dan ook vooral dat er vanaf nu vooruit gekeken kan worden en dat er vooral gas gegeven kan gaan worden. Om de partners hierin te ondersteunen, heeft het bedrijf Extreme Dojo in het leven geroepen. Dit is een online trainingsprogramma dat in eerste instantie is ontwikkeld voor de medewerkers, maar nu ook beschikbaar is voor partners. Je kunt er achtereenvolgens de witte, gele, groene en blauwe band halen. Verder gaat het nog niet, maar dat gaat ongetwijfeld nog gebeuren, verwachten we. Het zou immers een beetje raar zijn als je geen zwarte band kunt halen.

Trouw aan de roots

Op de vraag hoe men bij Extreme Networks te werk wil gaan vanaf nu, geeft Rice aan dat het bedrijf trouw zal blijven aan haar roots. Volgens hem kopen organisaties Extreme Networks vanwege automationsoftware en support. Op dit moment zijn ze nummer 1 wereldwijd binnen datacenter en wired/wireless als het gaat om klantenservice/support.

Sinds de integratie van de nieuwe onderdelen, heeft Extreme Networks werk gemaakt van het opkrikken van de klanttevredenheid.

Tijdens een van de keynotes wordt ook duidelijk dat men bij Extreme Networks niet alleen maar praat over hoe belangrijk men deze zaken vindt. Het is ook echt een speerpunt. Zo zien we dat de nieuwe onderdelen die in de afgelopen tijd zijn toegevoegd in het begin allemaal te laag scoorden bij hun klanten. Extreme Networks wil op dit punt een 9 of hoger scoren (op een schaal van 10). De nieuwe onderdelen zaten daar duidelijk onder, dus dat was het eerste waar men zich op ging richten. Inmiddels zitten ook deze nieuwe onderdelen op een cijfer dik boven de 9.

Toekomst: schalen is noodzakelijk, maar kostbaar

Uit ons gesprek met Rice wordt echter duidelijk dat Extreme Networks er nog niet helemaal is als het gaat om investeren. De zaken waar men zich mee wil onderscheiden van de rest van de markt, moeten verder opgeschaald worden om de groei bij te kunnen benen. Kijk je bijvoorbeeld naar klantenservice, dan moet daar nog een behoorlijke extra investering gedaan worden om ook bij het groter worden continu die 9 of hoger te kunnen blijven scoren.

Daarnaast ziet Rice ook nog wel wat verbeterpunten binnen het aanbod zelf overigens. Ze kunnen nu bijvoorbeeld al producten en diensten leveren rondom SD-WAN en cloud, maar dat kan nog beter. Ook op het gebied van software kunnen ze nog de nodige stappen zetten. Maar goed, daar kunnen ze zich nu op gaan richten. Je zou kunnen zeggen dat het lastigste deel achter de rug is, vanaf nu kan men - uiteraard samen met de partners voor wie dit event bedoeld was - werken om het aanbod nog verder te verbeteren en uit te breiden. Hierbij gaan we er overigens wel vanuit dat dit vooralsnog zonder nieuwe overnames gaat gebeuren, al weet je het natuurlijk nooit met Extreme Networks.