Bereid je voor op de komst van lokale 5G

Het industriële IoT zorgt volgens een aantal deskundigen voor de adoptie van private 5G-netwerken. Sterker nog, fabrikanten als BMW, Daimler en Volkswagen hebben aan de Duitse telecomautoriteit BNA aangegeven interesse te hebben in het uitbaten van lokale 5G-netwerken, zo stond vorige maand te lezen in Handelsblatt. Los daarvan heeft Qualcomm aangegeven aan 5G New Radio (NR, de opvolger van LTE) te werken voor private industriële netwerken.

Eigen beveiliging in plaats van provider-security

Interessant genoeg wordt 5G wel genoemd als de communicatietechnologie voor auto's om genetwerkt te worden - auto's die met elkaar en een verkeersnetwerk praten delen grote delen data en 5G belooft dat aan te kunnen - maar de private use-case draait net zo goed om de netwerken in de fabrieken die de auto's produceren. Daarmee kunnen bedrijven hun eigen beveiligingsimplementaties bouwen in plaats van dat ze afhankelijk zijn van mobiele providers, schrijft Handelsblatt. Dit zorgt er ook voor dat gevoelige propriëtaire data lokaal blijft.

Qualcomm zegt ook dat er een markt is voor netwerktechnologie met "stringente privacy- en beveiligingsbeperkingen" die gebruikt kunnen worden voor private 5G-netwerken. Andere voordelen zijn het op maar configureren van low-latency mobiele netwerken en precieze realtime prestaties omdat zo'n netwerk niet afhankelijk is van communicatie met openbare netwerken, zo legt Qualcomm uit in een whitepaper (PDF).

Fabrieken vereisen sneller mobiel

De chipleverancier zegt dat bedrijven de verschuiving van de sector naar automatisering met industriële IoT, kunstmatige intelligentie, robotica, machine learning, enzovoorts moeten benutten, omdat dit samengaat met 5G dat bedrade netwerken moet vervangen. Met andere woorden, bedrijven moeten al die trends oppakken.

In fabrieken gaat 5G beter werken dan al eerder geïmplementeerde 4G (LTE ) en wifi, omdat het betere prestaties heeft, zegt Qualcomm. Fijne beweging van robots vereist bijvoorbeeld updates die in een milliseconde kunnen worden opgepakt, en dat is maar een van de voorbeelden van toepassingen die hogere prestaties eisen dan wat momenteel mogelijk is. Denk ook aan Time Sensitive Networking, wat wordt gebruikt voor efficiënte synchronisatie van machines.

Frequentieruimte

5G vereist hoge frequenties, van meerdere gigahertz, en daar is enige krapte. Er is nog wel de vraag hoe het zit met frequentieruimte. Verschillende bedrijven hebben blijkbaar de Duitse telecomautoriteit gevraagd om private spectrumruimte en Volkswagen Group werkt met netwerkfabrikant Ericsson aan een laboratoriumopstelling.

Er kan ook een hybride vorm komen van privaat en publiek, waarbij een 5G LAN wordt gebruikt binnen de fabriek voor de productielijn, terwijl de sensoren worden beheerd door de provider die dit stukje verbindt aan het WAN. Het artikel in Handelsblatt stelt de vraag of providers wel willen meewerken aan lokale 5G, aangezien dit hun bedrijfsmodel kan kannibaliseren. Drie Europese mobiele providers hebben zich bijvoorbeeld al uitgesproken tegen de komst van lokale 5G-netwerken.