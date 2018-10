De Wi-Fi Alliance kondigde begin deze maand de komst van Wi-Fi 6 aan. Standaard 802.11ac, de huidige generatie van de draadloze specificatie, is in het nieuwe naamgevingsschema hernoemd naar Wi-Fi 5. Wi-Fi 4 is de nieuwe naam van het welbekende wifi-n en Wi-Fi 6 is dus de aankomende versie van de standaard. Het idee is blijkbaar dat consumenten niet zien als ze voor een rek staan niet weten of 802.11n of 802.11ac de nieuwere versie is.

Hoger = beter

Maar nu stappen we dus over op een systeem waarbij simpel geldt dat hoe hoger het cijfer is, hoe nieuwer de versie is. Wat zich vertaalt tot een goede marketingstrategie waarbij je bij elk opvolgend cijfer kunt smijten met hogere doorvoersnelheden en lagere latency, zodat consumenten als ze voor dat rek in de winkel staan kunnen denken "hoger nummer = hogere snelheid".

Nieuw is dat interfaces het cijfer kunnen laten zien als is verbonden met een 6-router of 4-router, zodat je bijvoorbeeld op je telefoon een Wi-Fi-symbool en een zesje of viertje ziet. Volgens het idee van de Wi-Fi Alliance moet een gebruiker het zo meteen kunnen zien als hij of zij van de ene accesspoint naar de andere beweegt dat er een ouder netwerk wordt gebruikt, net zoals je nu ziet als je van 4G naar 3G valt.

De nieuwe namen gelden alleen vanaf generatie -n, maar begint dus bij 4 omdat er drie generaties voor waren, te weten 802.11g, -b en -a. Die laatste hebben we overigens in de EU niet zoveel gezien, omdat b-routers inmiddels op de markt waren toen de standaard hier werd goedgekeurd en 802.11b eigenlijk de eerste internationaal geaccepteerde standaard werd.

Wat is Wi-Fi 6?

Als je voortaan leest "Wi-Fi 6" hebben we het dus feitelijk over 802.11ax. Hier (PDF) lees je een uitgebreide whitepaper van Cisco over de nieuwe standaard. Een van de interessantere verbeteringen (los van hogere snelheden, lagere latency, de gebruikelijke hosanna-verhalen) is iets wat in de markt wordt gezet als High Efficiency. Dit is specifiek bedoeld voor drukke omgevingen waar veel mobiele gebruikers met hetzelfde netwerk verbinden.

Hoewel de voorganger 5 GHz-only was, is er bij Wi-Fi 6 een 5 gigahertz-band voor hogere capaciteit met 2,4 GHz-optie voor groter bereik. Voor netwerkbeheerders kunnen met een 2,4/5-mesh zo een goede dekking én capaciteit behalen. Wat dekking in drukke omgevingen betreft, is het ook goed om te weten dat 4G verkeer kan offloaden naar Wi-Fi 6, zodat gebruikers naadloos moeten kunnen overstappen van een te druk geworden mobiel netwerk naar een draadloos netwerk.

Een van de marketingpunten is dat Wi-Fi 6 belangrijk sneller is dan zijn voorganger. Wi-Fi 5 had al een doorvoersnelheid van 1,5 Gbps (6,8 Gbps met de modernere maximale uitrusting en het gaat om theoretisch snelheden die in de praktijk vaak niet worden gehaald) en Wi-Fi 6 moet 11 Gbps moeten kunnen afleveren, onder meer dankzij een verbeterde multiplexingtechnologie. De huidige 802.11-versie was de eerste Wi-Fi-standaard met Multiuser-MIMO waarmee meerdere datastreams van verschillende gebruikers tegelijk door accesspoints kunnen worden verwerkt.

Futureproof?

De eerste WiFi-ax-routers zijn inmiddels verschenen, maar bredere adoptie moet vanaf volgend jaar gaan volgen. Het heeft momenteel nog niet eens zoveel zin om een Wi-Fi 6-router in te zetten, daar chipsets van bijvoorbeeld smartphones nog -ac ondersteunen en bredere ondersteuning van Wi-Fi 6 later volgt, als de certificering van de Wi-Fi Alliance rond is, wat naar verwachting in november 2019 gebeurt.

Vanaf dan gaan de meeste mainstreamfabrikanten pas officieel Wi-Fi 6 ondersteunen in bijvoorbeeld laptops, gameconsoles en smart-tv's. Wat betekent dat inderdaad ax-routers die voor die tijd verschijnen nog niet volledig gecertificeerd zijn, maar volgens een draftversie zijn gekeurd. De voornaamste reden om nu al een 6-router aan te schaffen is omdat je niet langer kunt wachten wegens uitval van de vorige (de nieuwe Wi-Fi 6-router is achterwaarts compatibel met Wi-Fi 4 en 5, oftewel -n en -ac) en futureproof wil zijn.