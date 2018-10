Twee grootste zakelijke blockchain-projecten werken nu samen

De twee ontwikkelen nu samen open source, cross-platform standaarden om daarmee de adoptie van Distributed Ledger Technology in bedrijven te vergroten. EEA en Hyperledger zijn soortgelijke projecten maar niet compatibel, legt EEA-directeur Ron Resnick uit. De twee organisaties werken al een tijdje stilletjes aan samenwerkingen om aspecten van elkaars platform te integreren.

De kern van de specificatie van de EEA is de Ethereum Virtual Machine (EVM) wat onderdeel is van de consensus-engine van het systeem, oftewel de manier waarop data-toevoegingen worden geaccepteerd door deelnemers.

Ontwikkelaars kunnen applicaties bouwen die op de EVM draaien met programmeertalen die zijn gemodelleerd op bestaande talen als JavaScript en Python. In 2017 startte bijvoorbeeld Hyperledger Burrow, een EVM-implementatie met Apache-licentie die automatisch scripts uitvoert om DoS-aanvallen te voorkomen.

Open standaarden voor grotere adoptie

"Bij Hyperledger zijn we erop gericht op communities op te zetten die softwareproducten maken en veel daarvan gebruiken Ethereum-gerelateerde standaarden. De EEA focust op het aansturen van een community aan organisaties die zich op een set standaarden richten om applicaties te certificeren voor die standaarden", zegt Resnick.

"Op dezelfde manier dat bij andere technologietrends organisaties samenwerkten via open source en open standaarden, werken we samen zodat technologieën breder geadopteerd worden, zoals het web", aldus de EEA-directeur. "Het is belangrijk dat we het signaal sturen dat we op dezelfde manier samenwerken."

Private blockchains

Blockchain is het best bekend als de technologie achter cryptovaluta, maar het is een databasetechnologie voor een p2p-netwerktopologie. Data wordt verspreid over duizenden knooppunten en iedereen die is aangesloten bij hetzelfde blockchainnetwerk ziet realtime wat er wordt toegevoegd. Het is vrijwel onmogelijk dat één knooppunt controle krijgt over de gegevensstroom en al helemaal niet zonder dat deze poging het netwerk te bespelen wordt opgemerkt.

Dat maakt blockchain interessant, maar geen oplossing voor diverse data-issues. Daarnaast gaat het hier om private blockchainnetwerken, die in tegenstelling tot publieke als Bitcoin en de openbare Ethereum-keten, gesloten zijn voor niet-leden van het netwerk. Aangesloten publieke knooppunten gebruiken een consensusmodel om data toe te voegen. Kort gezegd is blockchain-tech 'write once, append many'.

Een private - of permissioned - blockchain daarentegen wordt centraal beheerd, doorgaans door een bedrijf, en de beheerder selecteert de deelnemers en bepaalt welke rechten die krijgt. Zakelijke blockchains zijn altijd permissioned blockchains, bijvoorbeeld Hyperledger of Ethereum (wat een publieke en private ketens heeft).

Sturende organisaties

Hyperledger en EEA hebben volgens Resnick zo'n 600 á 700 bedrijven die meedoen aan het project. De deelnemers kunnen samen werken met een brede schare belangengroepen, werkgroepen en conferenties en kunnen de duizenden ontwikkelaars in Hyperledger en EEA gezamenlijk aanspreken. Hyperledger-ontwikkelaars die zich aansluiten bij de EEA kunnen EEA Certifcation verkrijgen om ervoor te zorgen dat hun projecten compatibel zijn. EEA-leden die aan specificaties en standaarden werken kunnen op hun beurt aankloppen bij Hyperledger om samen te werken aan de softwarematige implementatie daarvan, zegt Resnick.

Net als iets als de WiFi Alliance of de Open Mobile Alliance, schrijft de EEA als standaardenorganisatie geen code, maar kweekt het begrip over de technologie bij partners. Net als andere standaardeninstituten voert de EEA ook certificeringsonderzoek uit voor Ethereum-platforms om zeker te maken dat deze voldoen aan een specificatie.

Het is dan ook hetzelfde idee dat je nu een telefoon kunt kopen, er een simkaart instopt en deze vervolgens werkt op welk mobiele netwerk dan ook. Dat komt omdat een standaardenorganisatie ervoor zorgde dat verschillende netwerkbedrijven, bijvoorbeeld Huawei en Ericcson, dezelfde basistechnologie ondersteunde. Zonder die standaard zouden providers (en klanten) vastzitten aan de vaak propriëtaire technologieën die werden ondersteund de afzonderlijke netwerkbedrijven.

Cross-compatibel

Ook Hyperledger is zo'n breed samenwerkingsverband dat met ontwikkeltools blockchain-adoptie stimuleert. Vorig jaar kwam Fabric 1.0 uit, een tool waarmee ontwikkelaars gedistribueerde netwerken kunnen uitrollen en een bedrijsfautomatiseringslaag kunnen toevoegen die bekend staan als smart contracts, waarmee regels worden gedefinieerd over wanneer aan de voorwaarden is voldaan om het datacontract automatisch uit te voeren.

Eerder dit jaar bracht Hyperledger zijn tweede ontwikkeltool uit, Sawtooth 1.0, een modulair framework om zakelijke blockchains te bouwen en uit te rollen. In sawtooth werd ondersteuning toegevoegd voor de EVM als transactieverwerker, waarmee smart contracts die zijn geschreven voor Ethereum op sawtooth-netwerken kunnen lopen. Dit onderdeel, genaamd Seth, wordt nu actief gebruikt. Ook is er ondersteuning van EVM in Hyperledger Fabric.

Sawtooth is een van negen zakelijke blockchains en DLT's die wordt beheerd door de Linux Foundation, inclusief Hyperledger Composer, een modeltaal die is gebaseerd op JavaScript en REST API-ondersteuning heeft. "Onze twee organisaties hebben soortgelijke doelen, zoals het versterken van de community rondom zakelijke blockchain-technologieën. We hopen dat mensen het niet meer hebben over EEA versus Hyperledger, maar over EEA én Hyperledger", aldus Resnick.