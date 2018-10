Hoe staat het inmiddels met IPv6?

Om maar met de deur in huis te vallen: wereldwijd is de adoptiegraad van IPv6 inmiddels zo'n 25 procent, zo staat te lezen in het jaarlijkse State of IPv6 Deployment (PDF) van de Internet Society. Dat wil zeggen dat IPv6 te gebruiken is, niet dat al het verkeer ook wordt geleverd via IPv6. In nog maar 24 landen wordt inmiddels meer dan 15 procent van het verkeer ook daadwerkelijk uitgeleverd via het nieuwere protocol.

Adoptie gaat sneller

De DNS-rootservers zijn dualstacked, wat inhoudt dat ze zowel IPv4 als IPv6 ondersteunen en de meerderheid van moderne ISP's biedt IPv6 aan. Ook dit jaar wordt België apart genoemd als land dat vooroploopt met de uitrol van IPv6 als eerste land ter wereld die in meer dan de helft van de gevallen IPv6 aanbiedt. Ook meldt de Internet Society dat bij mobiele netwerken in de regel voor IPv6 wordt gekozen - wat logisch is: nieuwe netwerkarchitectuur, minder legacy.

Adoptie van de opvolger van internetprotocol IPv4 gaat in Nederland nog altijd niet zo snel als in de VS (waar inmiddels de adoptiegraad op 34 procent zit) of bij onze Zuiderburen, zo blijkt uit recente metingen. Bij KPN is bijvoorbeeld momenteel bijna 27 procent uitgerold op IPv6, maar XS4All zit bijvoorbeeld op zo'n 71 procent. Volgens de recente meetgegevens van Google zit de adoptie in Nederland in totaal op 13,61 procent. Dat ligt dan ook niet aan providers, maar aan bedrijven - waar we zo even op terugkomen.

Waarom ook alweer een nieuw IP?

IPv4 gebruikt een adresruimte van 4 byte (32 bit) en dat is genoeg om 4.294.967.296 adressen te ondersteunen. Dat was de eerste twintig á dertig jaar van het internet ruim voldoende, maar vandaag de dag is 4,29 miljard IP-adressen aan de krappe kant. Daarom begon de IETF al in 1998 met een protocol om véél meer adressen te kunnen ondersteunen.

En dat is inmiddels ook hard nodig, met de groei van internetverbonden apparaten met eerst pc's, toen smartphones en inmiddels internetverbonden sensoren (IoT) zijn er momenteel tientallen miljarden internetverbonden apparaten. Met NAT, recycling en andere trucs is het tijdperk van IPv4 behoorlijk opgerekt, maar ook daar komt op een gegeven moment een einde aan.

NAT Network Address Translation (NAT) is een van de redenen dat IPv4 langer is blijven hangen dan veel netwerkdeskundigen liever hadden gezien. NAT vertaalt privéadressen op een intern netwerk naar één publiek IP-adres. Als zo'n privéadres een pakketje verstuurt naar een IP-adres buiten het interne netwerk, gaat het door een NAT-apparaat als een firewall of router en worden de bron en het doeladres opgeslagen in een vertaaltabel. De NAT zorgt er vervolgens voor dat het bronadres in het pakketje wordt aangepast naar het publieke IP-adres en stuurt dat door naar het doeladres. Andersom vertaalt NAT een reagerend pakketje op een verzoek weer naar het corresponderende privéadres en stuurt dat weer door naar de interne machine. Dankzij deze methode hebben niet alle machines in een bedrijf elk een publiek adres nodig en daarom waren de 4,29 miljard adressen afdoende ook al zijn er véél meer machines met een internetverbinding tegenwoordig. Zonder NAT zouden de IPv4-adressen al lang en breed op zijn, hoewel je zo nu en dan kunt melden dat IPv4 nu echt, echt, écht op is - totdat er weer een paar ongebruikte oude adressen gerecycled worden door de internetbeheerders.

IPv6 is een 16 byte adres (128 bit) waarvan de eerste 64 bit het netwerkadres is en de tweede 64 bit vormen het hostadres. Er zijn daarom 340 sextiljoen (met 36 nullen) adressen mogelijk, oftewel 79 quadriljard. Dat zou voorlopig genoeg moeten zijn. IPv6 is duidelijk te herkennen aan het adres. IPv4 is het formaat xxx.xxx.xxx.xxx in gehele getallen, maar IPv6 ziet eruit als xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx en is daarbij ook nog eens hexadecimaal.

Het is niet alleen de ruimere adressen die IPv6 aantrekkelijker maken, ook worden pakketjes efficiënter verwerkt, biedt het nieuwere protocol betere prestaties en is de beveiliging opgehoogd. Dankzij IPv6 kunnen AS'en hun routeringstabellen verbeteren door ze hiërarchisch op te stellen.

Voordelen IPv6

Providers zetten dus momenteel grote stappen om IPv6 breed beschikbaar te stellen en gebruik te stimuleren, en websites volgen ook. Volgens World IPv6 Launch (een organisatie van providers en andere netwerkorganisaties) is bijna dertig procent van de 1000 populairste websites momenteel over IPv6 te benaderen.

De achterblijvers zijn bedrijven. Volgens het rapport van de Internet Society ondersteunt minder dan één op de vier bedrijven IPv6-prefixen. Redenen dat het zakenleven achterblijft hebben te maken met complexiteit, kosten en tijd - en enkele projecten hebben vertraging opgeleverd door softwarecompatibiliteitsissues. Een bug in januari vorig jaar van Windows 10 zorgde bijvoorbeeld voor problemen toen Microsoft een exclusief IPv6-netwerk wilde uitrollen op zijn hoofdkwartier in Seattle.

Kantelpunt

De prijzen van IPv4-adressen maken een piek door dit jaar en zullen weer zakken als Ipv6 voor meer dan 50 procent beschikbaar is. Wereldwijd staat dat cijfer nu volgens Google op 20 tot 24 procent, afhankelijk van het meetmoment, dus er is nog een weg te gaan voordat dat punt wordt bereikt.

Maar als de prijs begint te zakken, verwacht de Internet Society dat bedrijven hun bestaande Ipv4-adressen verkopen om Ipv6 te financieren. Dit is bijvoorbeeld wat universiteit MIT twee jaar geleden deed. Acht miljoen IPv4-adressen waren volgens de universiteit overbodig en de organisatie heeft ook een blok van twintig quintiljoen (30 nullen) IP-adressen. Met meer IPv6-uitrol zie je ook dat meer bedrijven kosten gaan rekenen voor het gebruik van legacy als IPv4 en IPv6-diensten gratis worden, waardoor de situatie omdraait: IPv6 is standaard en IPv4 wordt de optie.