IoT kon wel eens de killer-app voor blockchain zijn

Volgens de jongste gegevens van netwerkbedrijf Juniper ligt de IoT-groei nog steeds op schema en het totaal aantal internetverbonden apparaten komt dit jaar al uit op 21 miljard. Juniper gaat uit van een verdere groei naar maar liefst 50 miljard binnen vier jaar. En die enorme groei betekent voor IT vooral één ding: grootse datanetwerken.

Volgens het netwerkbedrijf zit de groei voornamelijk in edge computing, het idee dat je data minder in de cloud verwerkt en dichter bij de apparaten en het netwerk. Vooral in de industriële sector groeit IoT en naar verwachting kunnen we daar over vijf jaar 46 miljard apparaten tellen die gebruik maken van edge computing. Cruciaal daarvoor zijn het oplossen van enkele uitdagingen rond standaardisatie.

Beheerde nodes

Blockchain is een gedistribueerd datanetwerk dat een bedrijfsautomatiseringscomponent bevat, in de vorm van smart contracts. Dat kan een standaardmanier zijn om data-uitwisseling van processen te versnellen door de tussenpersonen te verwijderen. In plaats van diverse netwerkbronnen en werknemers die het proces beheren, zullen beheerde knooppunten het verkeer tussen verschillende IoT-apparaten op een bedrijfsnetwerk geautomatiseerd uitwisselen.

"Het fundamentele idee is dat je geen centrale autoriteit meer hebt - niemand die elke transactie afzonderlijk valideert en goedkeurt", zegt Mario Milicevic, lid van de IEEE, een toonaangevend technologie-instituut dat onder meer netwerkstandaarden ontwikkelt. In normaal ketenbeheer, legt hij uit, authenticeert een centrale server de transport van de ene locatie naar de andere. In een gedistribueerde business blockchain zorgt een peer-to-peer mesh-netwerk van knooppunten voor de authenticatie van transacties gebaseerd op de door de blockchain-admin vastgestelde regels - zonder centrale server.

Smart contract-software

Daarbij wordt de beveiliging van data-uitwisseling sterk verbeterd door vertrouwen in te bouwen bij apparaten, applicaties en platforms via het gedecentraliseerde netwerk. De technologie gebruikt hashfuncties waarmee de blockchain ervoor zorgt dat elke nieuwe transactie alleen maar doorverwijst naar de eerdere gevalideerde transacties, waardoor de inhoud niet ongemerkt kan worden gewijzigd.

Smart contract-software, code die zichzelf uitvoert als is voldaan aan specifieke drempelvoorwaardes en alleen als alle benodigde transacties beschikbaar zijn voor verwerking, zou kunnen worden toegevoegd aan IoT-chips. Het mooie van blockchain's atom-transacties is dat ze enkel in hun geheel worden uitgevoerd; als een benodigde transactie ergens stokt, wordt het hele proces niet verwerkt. "Je hebt dan geen centrale autoriteit nodig om elk knooppunt aan te sturen", zegt Milicevic.

Lees verder om meer te lezen over de potentiële toepassingen.