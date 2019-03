Nokia maakt werk van de zakelijke markt

De geschiedenis van Nokia als het gaat om mobiele telefoons hoeven we hier niet uitgebreid uit de doeken te doen. Ooit met afstand de grootste speler, maar uiteindelijk niet goed ingespeeld op de komst van smartphone en volledig van de radar verdwenen. Het huwelijk met Microsoft bleek ook niet de beste zet, waarna het over en uit leek te zijn met het merk.

Sterke naam

HMD Global zag echter potentie in de nog altijd sterke merknaam en vatte het plan op om Nokia weer in de markt te zetten. Zodoende hebben we sinds de zomer van 2017 in onze regio weer de mogelijkheid om een smartphone van dit merk aan te schaffen. Dit keer niet op een stervend platform zoals Symbian, MeeGo of Windows 8/10 Mobile, maar gebaseerd op Android.

De eerste jaren zijn redelijk succesvol gebleken. Tijdens het opnieuw lanceren van het merk werd er ook een erg slimme marketingstunt ingezet. De welbekende Nokia 3310 werd in 2017 opnieuw uitgebracht als (3G-)feature phone. Veel mensen die goede herinneringen hadden aan dat toestel en Nokia-toestellen uit de jaren '00 in het algemeen, schaften hem aan. Of men het toestel ook gebruikte, is natuurlijk de vraag, maar feit is dat de 3310 eigenhandig de markt voor feature phones dat jaar meetbaar heeft vergroot.

Focus op puur Android

Vanaf het begin lag de nadruk bij HMD Global op het zo dicht mogelijk bij de door Google ontwikkelde versie van Android te blijven. Geen zware skins, bloatware of crapware dus. Op deze manier was het mogelijk om beloftes te kunnen doen met betrekking tot het up-to-date houden van de software en dus net de tijd mee te gaan. Of, om het met de woorden van Sonkin te zeggen: "het toestel wordt eigenlijk met de tijd beter". Dat wil zeggen, de nieuwe features en telkens betere beveiliging maken het toestel er onder de streep beter op.

De consumentenmarkt is natuurlijk interessant voor HMD Global, dat is duidelijk. Toch gaan de ambities van het bedrijf verder dan dat. Ook op het zakelijke vlak willen ze namelijk een rol spelen. Vandaar dat ze er werk van gemaakt hebben om aan de Android Enterprise Recommended-certificeringseisen van Google te voldoen.

Die eisen bestaan uit meerdere onderdelen. Je moet bijvoorbeeld ten minste eens in de drie maanden zorgen voor security patches, een minimale opslagcapaciteit hebben van 32 GB, zero touch provisioning ondersteunen en er worden bepaalde eisen gesteld aan de camera en de accuduur. De volledige lijst met eisen vind je via deze link.

HMD Global heeft er volgens Sonkin een punt van gemaakt om meer te doen dan deze minimale eisen. Zo hebben ze besloten om de securitypatches van Google iedere maand uit te rollen en wordt zelfs de eerste van de nieuwe toestellen, de Nokia 5 uit 2017, nog voorzien van een update naar Android P.

Begin dit jaar heeft Google het Enterprise Recommended-programma nog uitgebreid, met de aankondiging dat ook Enterprise Mobility Management (EMM)-omgevingen voorzien worden van een goedkeuringsstempel. Partijen zoals BlackBerry, Google Cloud, I3 Systems, IBM, Microsoft, MobileIron, Softbank, SOTI en VMware hebben het keurmerk al. Op deze manier zijn niet alleen de endpoints maar ook de software waarmee het beheer gedaan worden 'goedgekeurd'.

Brede ondersteuning

Dat het HMD Global ernst is voor de zakelijke markt, blijkt wel uit het feit dat niet minder dan 11 toestellen uit het aanbod van het bedrijf voorzien zijn van het 'Android recommended'-stempel. Daarmee is het volgens Sonkin een van de meest toegewijde merken in de markt.

Een dergelijke brede ondersteuning is volgens hem ook gewoon nodig overigens, want niet iedereen binnen een organisatie wil of mag hetzelfde model hebben. Dat kan met de hiërarchische positie binnen het bedrijf te maken hebben, maar soms ook met de specifieke functie die iemand heeft. Het heeft uiteindelijk natuurlijk ook veel te maken met de TCO. Als het niet nodig is om een duur toestel aan te schaffen, waarom zou je het dan doen? Er is kortom behoefte aan keuze.

Andrej Sonkin, GM Enterprise Business bij HMD Global

Vraag vanuit bedrijven

Tijdens ons gesprek haalt Sonkin regelmatig een onderzoek aan dat het bedrijf recent heeft uitgevoerd onder bedrijven. Daaruit blijkt volgens hem dat men bij HMD Global bezig is met de wensen van de markt. Zo worden de security patches, OS updates en feature updates hoog op het lijstje van wensen gezet door de bedrijven. Uiteindelijk wil men een toestel dat niet na een half jaar of jaar piept en kraakt omdat het vanwege het uitblijven van updates niet meer mee kan op het gebied van security of OS. Op dit vlak stelt Sonkin dat HMD Global een duidelijk voordeel heeft op andere spelers in de markt, die hier niet aan (kunnen of willen) voldoen.

In het algemeen blijkt uit het onderzoek dat toestellen zakelijk een levensduur van zo'n twee jaar hebben. Dus op dat vlak loopt het aardig in de pas met wat consumenten gewend zijn. Dat is sowieso een thema binnen de wereld van de zakelijke toestellen. Waar we vroeger nog een BlackBerry accepteerden vanwege de specifiek voor zakelijk gebruik geschikte features, ook al was het wellicht niet het toestel dat we zelf zouden aanschaffen voor privé-gebruik, willen we nu ook op het werk een 'consumentenervaring' hebben.

Het zou ons overigens niet verbazen als dat laatste er op termijn voor gaat zorgen dat de Enterprise-eisen en -specificaties de standaard worden bij Google voor Android. Als je er toch al mee bezig bent om de kernel en dergelijke zo veilig mogelijk te maken, dan kun je dat net zo goed op alle toestellen uitrollen. Uiteraard moeten we dan wel op een punt komen dat alle toestellen aan de minimale systeemeisen van Google voor de certificering voldoen overigens. Die eisen zullen wellicht ook op termijn gaan verschuiven.

Niet te afhankelijk?

Het is dus duidelijk dat HMD Global haar lot zowel op consumentenvlak als op zakelijk vlak verbindt aan de wensen van Google. Men wijkt simpelweg zo weinig mogelijk af van wat Google uitbrengt. De enige twee zaken die HMD Global zelf toevoegt aan de toestellen, zijn de camera-app (die standaard niet in Android zit) en een support-app, die wordt gedownload en geïnstalleerd op het moment dat je het toestel voor het eerst in gebruik neemt.

Dat heeft uiteraard de nodige voordelen, met name op het gebied van updates en dergelijke, maar is het ook niet een beetje gevaarlijk? Google is namelijk niet altijd de meest rechtlijnige als het gaat om de ontwikkeling van producten en diensten en de nadruk die men erop legt. De voorloper van Android Enterprise ging door het leven als Android for Work en is eigenlijk nooit echt aangeslagen, deels vanwege een gebrek aan focus bij Google. Althans, wij hoorden er maar weinig over. Rondom het Enterprise Recommended-programma horen we ook eigenlijk niet veel vanuit Google, behalve zo rond MWC, de belangrijkste telecombeurs van het jaar.

Daarnaast heeft Google toch ook wel een naam dat het af en toe rigoureus de stekker uit zaken kan trekken, of zaken aan kan passen. Wat nu als bijvoorbeeld de eisen plotseling eenzijdig aangepast worden? Voldoen dan alle toestellen plotseling niet meer?

Over dat laatste maakt Sonkin zich geen zorgen. Ze werken op hoog niveau met elkaar samen, dus weten van elkaar hoe de vork in de steel zit. Dat maakt de kans op verrassingen erg klein in ieder geval. Verder heeft Google er natuurlijk zelf ook een stevig belang bij dat de zakelijke markt goed wordt bediend. Vandaar ook dat de mogelijkheid om een scheiding aan te brengen tussen de privé en zakelijke omgeving tegenwoordig standaard ingebouwd is in Android. Je kunt er verder ook voor kiezen om het zakelijke gedeelte uit te schakelen, bijvoorbeeld als je op vakantie gaat of als het weekend begint.

Iedereen aan de Nokia?

Met concurrentie van Samsung en Apple in de zakelijke markt, is het niet evident om zo maar even een gevestigde naam te worden. Op de vraag hoe de toestellen het tot nu toe doen, krijgen we niet echt antwoord. Waar Sonkin het wel meerdere keren over heeft, is het feit dat de meeste ondervraagde bedrijven in het onderzoek zeggen een refresh cycle te hebben van twee jaar. Aangezien Nokia twee jaar geleden nog niet actief was in onze regio, kunnen de bedrijven bij de volgende vervanging een Nokia nemen.

Of dit een resultaat is waar HDM Global zich vast moet houden, valt te bezien. Er zijn ongetwijfeld ook veel bedrijven die op een andere refresh cycle zitten. Dus dan zou je toch verwachten dat er op andere vlakken beweging te zien is. We krijgen echter geen duidelijk antwoord over hoe de toestellen het doen in de zakelijke markt. Op dit punt bevindt HMD Global zich dus nog in de opstartfase, zo lijkt het.

Op zich is dit niet zo heel vreemd overigens, omdat de certificering er nog niet zo lang is en het dus nog even afwachten is hoe dit in de praktijk gaat vallen. Want uit ervaring weten we dat wat bedrijven in onderzoeken aangeven, niet per se hoeft te corresponderen met wat men in de praktijk doet. Daar zagen we een tijdje geleden nog een mooi voorbeeld van in Dell's Digital Transformation Index. Bedrijven gaven enkele jaren geleden aan dat men veel zou gaan investeren in zaken die dit mogelijk moeten gaan maken, maar nu zitten er toch meer bedrijven in de onderste helft dan de vorige keer. De praktijk is dus weerbarstiger dan de theorie.

Verontrustender voor het hele project van Google is wat ons betreft echter dat Samsung er niet aan deelneemt. Dat heeft met Knox haar eigen enterprise-verhaal, zowel als het gaat om het zo veilig mogelijk maken van de toestellen als via de Knox-omgeving uitvoeren van enrollment en beheer van de toestellen.

Inmiddels zijn er wel enkele maatregelen aangekondigd die het naast elkaar bestaan van beide ecosystemen moeten verbeteren. Volledige integratie zal vooralsnog niet gebeuren. Daarvoor is Samsung simpelweg te groot. Je zou kunnen zeggen dat Samsung op veel vlakken meer te vertellen heeft dan Google. Dat vindt Google ongetwijfeld niet leuk, maar dat is wel de realiteit.

Wij gaan de verrichtingen van Nokia op de zakelijke markt in ieder geval in de gaten houden. Want als er een merk is dat de gevestigde orde het leven zuur kan maken in de smartphonewereld, dan is het Nokia. Daarvan zijn we overtuigd. Daarmee is het zeker nog niet gezegd dat het gaat lukken overigens. Dat zal de toekomst uit gaan wijzen.