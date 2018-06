Smartphonemakers moeten bloat-vrije Androids uitbrengen

In de begintijd van Android bood de open source toegankelijkheid van het besturingssysteem enorme voordelen voor smartphonefabrikanten. In het tijdperk van versies als Eclair en Froyo (rond 2010) was het design experimenteel en speels: het bezit van een Android was leuk en fabrikanten ontwikkelden hun eigen identiteit met een skin die Android op speciale manieren aanpaste.

Maar dat leidde al snel tot bloat en de Android-ervaring is inmiddels een zootje van onnodige aanpassingen, afzichtelijke designs en volle app drawers met voorgeïnstalleerde meuk die je niet nodig hebt. In 2018 is Androids grootste probleem wellicht Android zelf.

Het had niet zo hoeven zijn. Jarenlang heeft Google laten zien dat puur Android de beste versie is (kun je je de Google Play-edition toestellen nog herinneren?) en liet zien hoe superieur kaal Android was met zijn eigen Nexus en Pixel-telefoons. Maar nog steeds gebruikt bijna elk Android-toestel een versie die radicaal anders is dan wat Google of het Android Open Source Project levert. En dat betekent langzame updates, twijfelachtige prestaties en een matige Android-ervaring.

Komst van Android One

Google's ambitieuze Android One was niet bedoeld om dit probleem aan te pakken, maar doet dat ondertussen wel. Toen het platform op ontwikkelaarscongres I/O 2014 werd onthuld, was het gericht op opkomende landen. De missie was om kwalitatief goede toestellen aan zoveel mogelijk mensen te kunnen uitleveren. Het plan was om een schone, onbewerkte Android KitKat te leveren voor toestellen die niet ruim in de hardware-resources zaten.

Nokia heeft iets heel anders gedaan met het systeem. Eerder dit jaar maakte moederbedrijf HMD een moedige overstap naar Android One voor al zijn toestellen: van de budgetvriendelijke Nokia 3.1, tot de met een Snapdragon 835 uitgeruste Nokia 8 Sirocco. Met zo'n toestel hoef je je geen zorgen te maken of je updates wel ontvangt - en die worden nog tijdelijk afgeleverd ook - voor tenminste twee jaar, en beveiligingsupdates zelfs drie jaar.

Of in de woorden van HMD's productchef Juho Sarvikas: "puur, beveiligd en up-to-date". Dat kun je niet zeggen voor negentig procent van de Android-toestellen in omloop, als je kijkt naar de adoptiecijfers van Android Oreo. De meeste apparaten zitten nog op Marshmellow (versie 6.0) die in 2015 verscheen. Het is de hoogste tijd dat de leidende Android-fabrikanten dat gat tussen hun uitgerold versie en huidige versie fors verkleinen.

Schoon en bloat-vrij

Normaal gesproken zou een toestel als de Nokia 6.1 een doorsnee middenklasser Android zijn in een zee van vergelijkbare modellen. Met een Snapdragon 630, Full HD-scherm, 3 GB RAM en 32 GB opslag is er niets wat bepaald onderscheidend is voor zijn prijs, maar Android One maakt het verschil.

Het is niet alleen de interface, die schoon en minimalistisch is. Zonder de extra laag bloat die meekomt met een skin van de fabrikant, voelt dit toestel aan als een premiummodel. De accu gaat lang mee. Pagina's scrollen soepel, apps starten en direct en in de app-drawer zitten enkel apps waar je op zit te wachten. Geen onverwijderbare Facebook-app, ongewenste notificaties of onnodge instellingen die het toestel alleen maar langzamer maken. De launcher is zelfs puurder dan die van de Pixel, die een propriëtaire launcher heeft bovenop kaal Android.

Als ik niet beter zou weten, zou ik denken dat de Nokia 6.1 de nieuwe Nexus was - en dat is precies wat HMD probeert te bereiken.