10 verwachte IT-trends van de jaren 20

Het is bijna onmogelijk om langetermijnvoorspellingen te doen als het gaat om technologietrends, maar Gartner is hierin gespecialiseerd en heeft door de jaren heen een nauwkeurigheidsratio van 80 procent weten te behalen, zo vertelt Gartner Fellow Daryl Plummer aan een zaal vol IT'ers en analisten op IT Symposium/XPO. Voorspellingen die correct bleken, gingen onder meer over de opkomst van automatisering, robotica, AI-technologie en andere trends.

De voorspellingen van 2020 en verder gaan meer over de menselijke kant van technologie dan de tech zelf. "Behalve inzichten in de evolutie van technologie, helpen deze voorspellingen ons om na te denken over meer dan adoptie alleen en over de issues van wat het betekent om een onderdeel te zijn van de digitale samenleving", aldus Plummer. Hier volgt een aantal van de trends van de jaren 20.

1. Het aantal werkende mensen met een beperking zal verdrievoudigen tegen 2023, dankzij AI en opkomende technologieën die drempels verlagen.

Technologie maakt het makkelijker voor mensen met een beperking om in de zakelijke wereld aan de slag te gaan. "Mensen met een beperking zijn een onontgonnen gebied van talent met specifieke vaardigheden", zegt Plummer. "AI, AR, VR en andere opkomende technologieën maken werk toegankelijker voor mensen met een handicap."

"Bijvoorbeeld een selecte groep restaurants die experimenteren met AI-robotica die ervoor zorgen dat mensen met een lichamelijke beperking robotische obers aansturen. Organisaties die mensen met een beperking in dienst nemen, zorgen daarbij niet alleen voor goodwill, maar behouden personeel ook 89 procent meer dan andere organisaties, zien een stijging van 72 procent qua productiviteit en een stijging van 29 procent qua winstgevendheid."

2. Machinale identificatie van emoties zal meer dan de helft van alle online advertenties die je ziet in 2024 beïnvloeden.

Computer vision, een deelgebied waarin AI fysieke omgevingen identificeert en interpreteert, is een van de belangrijkste disciplines voor emotieherkenning en wordt door Gartner gezien als een van de belangrijkste technologieën de komende drie tot vijf jaar. Artifical Emotional Intelligence (AEI) is het opkomende gebied waar AI-ontwikkeling zich op richt, vertelt Plummer.

Achtentwintig procent van marketeers zegt dat AI en ML in de top drie van technologieën staat die een impact heeft op marketing en 87 procent van marketingorganisaties is momenteel bezig met personalisatie, becijfert Gartner. In 2020 heeft tien procent van alle persoonlijke apparaten emotie-AI aan boord, zo verwacht het onderzoeksbureau.

"AI maakt het mogelijk dat digitale en fysieke ervaringen hyperperspoonlijk worden, minder om kliks en browsegedrag en meer om hoe klanten zich daadwerkelijk voelen bij een bepaald aankoopmoment. In het verleden leek de belofte om emoties en sentimenten van klanten te meten abstract, maar dit deelgebied van 'empathische marketing' is heel waardevol voor bedrijven en klanten, als het gebruikt wordt binnen de juiste privacygrenzen", zegt Plummer.

3. IT-organisaties zullen BYOD-beleid uitbreiden naar Bring Your Own Enhancement (BYOE) om technologische veretering van werknemers mogelijk te maken.

Het concept van 'augmented' personeel heeft steeds meer voet aan de grond gekregen vanwege de vorderingen in wearable technologie. Wearables verhogen de productiviteit en veiligheid in de meeste verticals, inclusief automotive, olie en gas, retail en gezondheidszorg.

Wearables zijn slechts één voorbeeld van fysieke technologische verbeteringen en mensen zullen aanvullende technologische methodes zoeken om hun persoonlijke leven te verbeteren en ze te ondersteunen met hun werk. Gartner ziet 'augmentation' als cognitieve en fysieke verbeteringen die een integraal onderdeel vormen van het lichaam. Een voorbeeld is het maken van controlesystemen om protheses aan te sturen met prestaties die hoger liggen dan wat het menselijke lichaam kan.

"IT-leiders vinden dat deze technologieën een grote impact kunnen hebben, maar het is de wens van consumenten om technologische hulpmiddelen te gebruiken dat ervoor zorgt dat deze trend wordt omarmd", aldus Plummer. "Bedrijven moeten kijken naar hoe ze deze apparaten in hun organisatie kunnen beheren, maar ook gebruikers in staat stellen ze in te zetten in het voordeel van het bedrijf."

4. Vijftig procent van de smartphonebezitters die geen bankrekening hebben, zullen in 2025 een cryptovaluta-account gebruiken.

Momenteel heeft dertig procent van de mensen geen bankrekening en 71 procent zal in 2025 gebruik maken van mobiele diensten. Grote online marktplaatsen en social media platforms zullen cryptovaluta-betalingen eind volgend jaar ondersteunen. In 2022 zullen Facebook, Uber, Airbnb, eBay, PayPal en andere digitale e-commerce-organisaties meer dan 750 miljoen klanten hebben, verwacht Gartner. Ten minste de helft van wereldburgers zonder bankrekening zal in 2025 deze betaalmethodes ook hanteren en mobiele cryptovaluta accountdiensten gebruiken die door wereldwijde digitale platforms worden aangeboden, aldus de analisten van het onderzoeksbureau.

5. Een zelfregulerend toezichtsorgaan voor AI- en ML-ontwerpers zal in 2023 in ten minste vier van de G7-landen bestaan.

Tegen 2021 kunnen we meerdere incidenten tegemoet zien van door AI veroorzaakte schade aan honderden of duizenden mensen, denkt het bureau. Druk van publieke opinie dat er wat gedaan moet worden tegen de gevolgen van algoritmische beslissingen zorgt voor druk in het toewijzen van juridische aansprakelijkheid voor de consequenties van falende algoritmes.

Het onmiddellijke gevolg van regulering zal zijn dat er meer tijd besteed wordt aan de ontwikkeling en uitrol van AI- en ML-algoritmes. Bedrijven zullen ook meer moeten uitgeven aan het trainen en certificeren van personeel, documentatie van processen en hogere salarissen voor gecertificeerde mensen.

"Regulering van producten die zo complex zijn als AI- en ML-algoritmes is geen sinecure. De gevolgen van algoritmisch falen op schaal in belangrijke aspecten van de samenleving beginnen al duidelijker te worden. Zo is er bijvoorbeeld de afgelopen maanden meer aandacht gekomen voor AI-gerelateerde missers met autonome voertuigen en vliegtuigen die hebben geleid tot menselijke slachtoffers", noemt Plummer ter illustratie.

6. Veertig procent van werknemers zal in 2023 bedrijfsapplicaties en andere ervaringen zelf inrichten op de manier waarop ze graag werken, net als bij consumentenproducten thuis.

De wens om een zakelijke ervaring te hebben die lijkt op de consumentenervaring thuis blijft groeien. Mensen willen hun applicaties om hun werk te doen zelf kunnen samenstellen op een manier die voor hen werkt. Consumerisation van technologie en nieuwe applicaties hebben de verwachtingen verhoogd van wat mogelijk is voor zakelijke toepassingen. Gartner zegt dat gedurende 2020 meer dan negentig procent van applicaties door leveranciers van zakelijke software wordt ontsloten via API's.

"Applicaties definieerden voorheen hoe we ons werk deden", licht Plummer toe. "Vandaag de dag zien we het andersom: organisaties bouwen applicaties om de werknemer heen. Neem bijvoorbeeld mobiele en cloudtechnologieën waardoor werknemers niet meer naar kantoor hoeven te komen en overal kunnen werken, waardoor ze sneller te werk gaan dan bij traditionele bedrijven. Ze kunnen hun applicatie-ervaring naar smaak aanpassen en persoonlijker maken, net als bijvoorbeeld hun streaming-ervaring."

7. Tot op dertig procent van nieuws- en videocontent zal worden geauthenticeerd als waarheidsgetrouw door blockchaintechnologie die wordt ingezet tegen deepfakes.

Nepnieuws is bewust verspreide desinformatie, zoals propaganda die wordt geportretteerd als echt nieuws. De verspreiding ervan is de afgelopen jaren enorm toegenomen en dat wordt vooral toegeschreven aan botaccounts op social media, die meer kijkers trekken dan authentiek nieuws en de menselijke consumptie van nieuws manipuleren, legt Plummer uit. Nepcontent dat wordt verergerd door AI is een existentiële bedreiging voor organisaties.

Tegen 2021 zullen tenminste tien grote nieuwsorganisaties blockchain gebruiken om de authenticiteit van hun gepubliceerde content te bevestigen bij nieuwsconsumenten. Tegelijkertijd vechten overheden, techbedrijven en andere spelers terug tegen nepnieuws via brancheverenigingen en regulering. "IT-organisaties moeten samenwerken met contentproductie om de oorsprong van content vast te stellen en te blijven volgen via blockchaintechnologie", zegt Plummer.

8. Gemiddeld genomen zullen tegen 2021 digitale transformatie-initiatieven grote bedrijven twee keer zo veel tijd kosten en twee keer duurder zijn dan verwacht.

De verwachtingen voor omzetgroei door digitale optimalisatie worden waarschijnlijk niet waargemaakt vanwege de kosten van technologiemodernisatie en de onvoorziene kosten die gemoeid zijn met het versimpelen van operationele afhankelijkheden. De toegenomen operationele complexiteit zet een rem op verandering en innovatie die een digitaal bedrijf nodig heeft.

"Bij de meeste traditionele organisaties is het gat tussen digitale ambitie en de werkelijkheid hoog", meent Plummer. "We denken dat het budget van CIO's voor IT-modernisatie zeven procent per jaar groeit de komende twee jaar om dat gat te dichten."

9. Tegen 2023 zullen de activiteiten van veertig procent mensen worden gevolgd met IoT/IoB om ze aanvullende diensten te kunnen leveren.

Door gezichtsherkenning, locatiegegevens en big data beginnen organisaties individueel gedrag te monitoren om dit gedrag te koppelen aan andere digitale acties, zoals het aanschaffen van een treinkaartje. Het IoT - waarbij fysieke apparaten acties uitvoeren op basis van metingen en een aantal operationele parameters - wordt uitgebreid naar mensen met het Internet of Behavior (IoB). In 2020 ga je voorbeelden zien van businessmodellen die zijn gebaseerd op gedrag in de gezondheidszorg en financiële dienstverlening, voorspelt Gartner.

"Bij IoB worden waardeoordelen toegepast op gedragingen om het gewenste gedrag af te dwingen", zegt Plummer. "In hoeverre zullen we dat accepteren? Gaat het lastiger worden om een levensverzekering af te sluiten als je Fitbit geen 10.000 stappen per dag meer registreert?"

"Op de lange termijn is het waarschijnlijk dat vrijwel iedereen in een moderne samenleving wordt geconfronteerd met een vorm van IoB dat overeenkomt met culturele en juridische normen van onze pre-digitale samenleving."

10. In 2024 zal de World Health Organization (WHO) online shoppen als een verslavingsstoornis definiëren, nadat miljoenen mensen last krijgen van de financiële stress die e-commerce teweegbrengt.

Uitgaves van consumenten via digitale commerce-platforms groeit tot meer dan tien procent per jaar tot aan 2022. Daarbij gaan we ook meer bestellingen en voorspellingen van bestellingen zien die worden gedreven door AI. Het gemak van online shoppen veroorzaakt financiële stress voor miljoenen gebruikers met de hyperpersonalisatie middels AI die ervoor zorgt dat consumenten nog effectiever benaderd worden en geld uitgeven dat ze niet hebben. De schulden en persoonlijke faillissementen die daarmee gepaard gaan, leveren depressies en andere gezondheidszorgen op die worden veroorzaakt door stress, wat de aandacht zal trekken van de WHO.

"De neveneffecten van technologie die verslavend gedrag in de hand werkt treffen niet alleen consumenten Ook CIO's moeten rekening houden met productiviteitsverlies van werknemers die werk negeren door shopgedrag en andere digitale afleidingen. Daarnaast zorgt regulering voor verantwoorde online retailpraktijken ervoor dat bedrijven waarschuwingen geven aan potentiële klanten die tot online aankoop overgaan, net zoals je ziet bij online casino's en sigarettenfabrikanten", zegt Plummer.