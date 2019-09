Gartner: AI op kantoor is binnenkort doodgewoon

Kunstmatige intelligentie (AI) wordt breed omarmd in kantooromgevingen voor een hoop verschillende toepassingen de komende jaren, zeggen Gartner-analisten. Er wordt geïnvesteerd in diverse digitale werkplek-plannen, die de komende jaren op stoom raken. Dezelfde spraakgestuurde assistenten die steeds populairder worden in huis, zie je straks ook op kantoor.

Interesse neemt toe

Tegen 2025 is deze technologie "zeker mainstream", zegt analist Matthew Cain van Gartner, ook al zijn er beperkingen voor de uitrol tot nu toe vanwege onopgeloste vragen omtrent privacy en beveiliging. Cain was een van de sprekers op Gartners Digital Workplace Summit in Londen eind vorige week.

Gartner voorspelt tevens dat de uitgaves voor slimme speakers door consumenten en bedrijven in 2021 de 3,1 miljard euro passeren en dat een kwart van alle digitale werknemers binnen twee jaar een AI-assistent dagelijks gebruiken. Een aantal bedrijven heeft de technologie al uitgerold, hoewel WeWork naar verluidt zijn uitrol van Alexa for Business vorig jaar opschortte.

"Ik denk dat het enige mysterie de vraag is: waarom duurde het zo lang?" zegt Cain. "Volgens mij zien we de waarde in ons privéleven al in - denk aan Siri, Google, Alexa en vroeger of later krijgt Microsoft grip op zijn Cortana - maar we wachten op spraakassistenten op kantoor. Er is een heleboel opgekropte vraag."

Hij zegt dat bedrijven nu de technologie al moeten beoordelen om te zien welke beheerfeatures en beveiligingsrisico's spraaksassistenten met zich meebrengen, alsmede welke IT-vaardigheden je daarvoor in huis moet hebben.

Wat een robo-baas gaat doen

Gartner verwacht ook dat leidinggevenden AI-tools gaan inzetten om betere beslissingen te nemen. "Robo-bazen zijn gemeengoed in 2025. We zeggen niet dat iedereen straks verantwoording gaat afleggen aan een algoritme, dus je kunt rustig blijven ademhalen", aldus Cain. Maar AI helpt managers om hun banaalste taken te automatiseren.

"Kijk wat managers iedere dag moeten doen: ze stellen een schema vast, verdelen het werk, beoordelen functioneren, bieden hulp bij het carrièretraject, keuren zaken goed, geven informatie door en zorgen dat beleid wordt gehandhaafd", zegt Cain. "AI kan een heleboel van deze taken overnemen."

"Je manager wordt niet vervangen door een algoritme, maar de manager zal veel meer AI-constructen te gebruiken om het routinewerk dat moet worden uitgevoerd te verbeteren en efficiënter te maken. We denken dat dat de combinatie wordt [voor bedrijven]."

Meer assistentie voor personeel

Er wordt ook meer intelligentie verwerkt op de werkvloer, omdat smart-office-technologieën vaker worden ingezet. "We zien dat kantoren grote hoeveelheden beacons en sensornetwerken invoeren in de gebouwen", zegt Cain. "Dat wordt gebruikt voor het optimaliseren van de bezetting, airco en verwarming, energieverbruik, aanvullen van voorraden en contextueel-gevoelige schermen op verschillende plaatsen op kantoor."

"Dat gaat gekoppeld worden aan dingen als je eigen app voor het dynamisch toewijzen van ruimte en werkplekken, navigeren en parkeren", aldus de analist. "De fysieke werkplek krijgt een hoop instrumentatie en intelligentie."

AI als toevoeging, niet vervanging

Ook al vrezen velen dat robots banen zullen inpikken, in de meeste gevallen is de realiteit een stuk prozaïscher, vertelt Gartner-analist Leigh McMullen op de conferentie. Hij zegt dat AI "een belangrijk, maar grotendeels onzichtbaar element van dagelijkse werkzaamheden" zal zijn. "Nieuwe manieren van werken krijgen subtiele assistentie van AI."

In veel gevallen is dat zelfs al zo, met softwareleveranciers die machine learning integreren in diverse zakelijke productiviteitsapps. Werknemers verwachten volgens Gartner-enquêtes dat routinetaken en simpele werkzaamheden namens hen worden afgehandeld, zoals het verminderen van fouten, informatie achterhalen of door grote hoeveelheden gegevens te spitten.

"Er zijn maar weinig werknemers die verwachten dat AI hulp kan bieden bij complexe taken", zegt Helen Poitevin, een andere Gartner-analist. "Personeel verwacht geen wonderen van AI, maar wil gewoon hulp bij alledaagse activiteiten." Volgens haar werken veel mensen al dagelijks met AI , maar zien ze dat niet. "We hebben spreadsheets die datapatronen identificeren en visiualiseren, tekstverwerkers met softwarematige redacteuren, agenda's die automatisch aan afspraken herinneren en e-mailapplicaties die reactiemails paraat hebben staan."

"Het zijn de alledaagse AI-diensten die een grotere impact zullen hebben op kantoor dan de specifieke en gerichte AI-applicaties voor bijvoorbeeld medische diagnose, beoordeling van leningaanvragen of Threat Detection", zegt ze. Die groeiende gewenning aan AI-producten zorgt ervoor dat werknemers zich minder druk maken over baanverlies door robotisering. Zo is personeel dat bekend is met AI behoorlijk kalm over de impact op hun werk, vertelt Poitevin.

Juist banengroei

Over het algemeen verwacht Gartner dan ook grotendeels een positieve impact van AI op kantoor. "Er is een heleboel discussie of AI banen steelt of juist maakt", zegt Cain. "De mening van Gartner is dat er meer banen worden gecreëerd dan er verdwijnen, simpelweg omdat we vinden dat AI een grote efficiëntieslag voor bedrijven betekent. Dat betekent meer ruimte voor groei en groei van bedrijven wordt altijd gevolgd door groei van vacatures.

"Er is natuurlijk vrees dat banen verdwijnen en ja, er zijn banen die niet meer nodig zijn met AI. Maar voor de meeste mensen draait het om aanvulling, niet om vervanging", aldus Cain. "AI verschijnt en voert meer routinewerk uit, waardoor we tijd hebben voor meer mensgerichte, creatievere aspecten van werk. Het draait veel meer om het doorlopend veranderen van je baan dan om het schrappen van je functie."