Slecht idee: AI die schrijftaken van je overneemt

Kunstmatige intelligentie (AI) zorgt voor een technologierevolutie die bedrijven het komende decennia fundamenteel transformeert. De krachtigste toepassing hiervan draait om beslissingsondersteuning, waar algoritmes ons voorzien van een stroom kennis terwijl we taken uitvoeren. Gartner schat dat AI-augmentatie een markt is van ongeveer 2,6 biljoen euro in 2021.

AI-evolutie is noodzakelijk voor bijvoorbeeld zakelijke informatiebeveiliging, al was het alleen maar omdat criminelen het zullen gebruiken om effectievere malware te ontwikkelen. We halen verder voordeel van AI binnen sectoren als productie, design, logistiek en vele andere gebieden. Kortom: AI levert een flinke boost aan bedrijven.

Algoritmes die schrijven

Maar nu we steeds meer beginnen samen te werken met kunstmatige intelligentie, moeten we er wel zorg voor dragen dat we menselijke intelligentie niet vervangen. Een van de voornaamste gebieden waar dat wel dreigt te gebeuren, is software die schrijft.

Het begon voornamelijk met Google Smart Reply zo'n vier jaar geleden. Gebruikers van Inbox kregen bij een e-mailreactie een paar vrij zouteloze standaardopties tegen, zoals "dankjewel" of "ik stuur het door". Tegenwoordig is de feature aanwezig in Gmail. Daar is nu ook 'Slim opstellen' aan toegevoegd, zodat zinnen die je tikt kunnen worden aangevuld. Je kunt dan woorden selecteren met de Tab-toets.

Deze features besparen tijd, maar maken communicatie generiek. Ze zijn ontworpen om niemand voor het hoofd te stoten of te irriteren (er breken bijvoorbeeld persoonlijke voornaamwoorden) en zijn saai omdat miljoenen gebruikers dezelfde e-mails sturen. We klinken opeens allemaal hetzelfde in onze reacties.

Evolutie van schrijvende machines

Google is hier niet alleen in. Lightkey maakt bijvoorbeeld een Windows-toepassing die werkt zoals Google's Smart Compose. Quillbot is een cloudgebaseerde tool die de Engelse tekst die je knipt en plakt parafraseert. Dat levert een ongemakkelijke tekst op: machines zijn (nog) niet zo goed in taal. StoryAI is een Engelstalige tool die een verhaal maakt als je het begin schrijft. Dit levert een met een vluchtige blik kijkend samenhangend verhaal op, maar als je het leest ontbreekt verder alle logica.

We zitten in een tragiskomisch tijdperk waarin de ene AI financiële nieuwsartikelen schrijft die eigenlijk bedoeld zijn voor menselijke consumptie, terwijl de andere AI die verhalen leest om input te leveren aan automatische beurssystemen. AI schrijft het. AI leest het. Op een gegeven moment heeft AI geen mens meer nodig en kan het al het geld zelf houden.

Alle gekheid op een stokje, geautomatiseerd schrijven wordt niet alleen beter, maar zal ook meer worden ingebouwd in de tools die we gebruiken om zelf te schrijven. De verleiding om het maar uit te besteden aan machines groeit alleen maar. En wat is daar ook eigenlijk mis mee?

Wat daar mis mee is

Het voornaamste probleem met schrijvende AI is dat het geen schrijven is. Dat is een tak van geletterdheid, wat slaat op lezen, schrijven en denken. Schrijven vereist revisie en dat maakt het denkproces helder. We schrijven wat we denken en als we dat teruglezen, begrijpen we onze denkfouten of hoe we onze gedachten niet helemaal juist hebben uitgedrukt. We herschrijven totdat we onze boodschap duidelijk, nauwkeurig en volledig overbrengen. Deze werkwijze staat aan de basis van hoe we analyseren, creëren, en beslissingen nemen en vooruitgang boeken in ons werk en leven.

Geletterdheid en denken zijn verbonden. Dat is het idee van Newspeak in George Orwell's roman 1984. De totalitaire overheid in dat boek beperkte taaluitdrukkingen om ze complexe gedachten uit te roeien. Het doel was om het 'bereik van denken' te verkleinen om het publiek zwak en gedwee te houden.

Schrijven, zelfs als het gaat om zakelijke e-mails, dwingt ons om onze gedachten door te nemen. En dat zorgt ervoor dat we ons kunnen om helder te denken cultiveren. Het is ook het fundament achter coherent en logisch communiceren. Je zult merken dat goede schrijvers over het algemeen duidelijk spreken. Verder is het goed voor ons collectief geheugen: als een machine antwoord geeft, vergeten we sneller wat 'we' gezegd hebben.

Maar belangrijker: schrijven is een kunst die je moet uitoefenen om nog te kunnen en hoe meer we door systemen laten doen, hoe minder we het nog kunnen. Onze collectieve geletterdheid daalt en we baseren ons vervolgens minder op analytisch en kritisch denken, en meer op oppervlakkige veronderstellingen.

Mensen worden echoënde bots

Je zou kunnen zeggen dat dit kritisch denken al onder druk staat met het gebruik van emoji om meer indrukken over te brengen dan specifieke gedachten. Met sms-afkortingen, autocorrectie, emoji en andere Textspeak kruipen we langzaam naar de wereld van Idiocracy. AI die bedrijfscommunicatie voor ons schrijft is de zakelijke kant van zulke ontwikkelingen.

Onze relatie met geletterdheid is een sepctrum: aan de ene kant zijn we volledig ontwikkelde mensen met taalvaardigheden om beter te denken en te communiceren, aan de andere kant lijken we zelf meer op machines: echoborgs, poppen van vlees en bloed die de woorden die AI produceren gedachteloos napraten. We zouden die eerste kant van het spectrum moeten proberen te benaderen, niet de klakkeloze kant.

Je komt veel doemtijdingen tegen over AI. We worden voorgehouden dat banen worden bedreigd en we uiteindelijk geen nut meer hebben voor de hogere intelligentie in ons midden, enkel nog als huisdier. Deze technopaniek wordt gebaseerd op het idee dat AI steeds slimmer wordt, maar misschien zouden we ons eerder zorgen moeten maken dat door AI we allemaal steeds dommer worden.

De efficiëntste manier voor AI om ons onder dommer te krijgen is door onze analytsiche vermogens af te pakken. Door niet te schrijven verstenen onze capaciteiten met kritisch en creatief denken. Onze geesten worden afgestompt. We worden zo saai dat onze machines ons misschien niet eens meer als huisdier willen houden.

Als je bezorgd bent dat AI ons overbodig maakt, dan kun je daar nu alvast iets aan doen: laat machines je geen woorden in de mond leggen. Vergeet automatische antwoordfeatures en andere machinale schrijfoperaties, maar schrijf zelf. Denk zelf.