Wat is Ambient Intelligence?

Een jaar of twintig geleden hoorde je regelmatig over Ubiquitous Computing, het idee dat rekenkracht alomtegenwoordig zou zijn, middels smartphones, tablets, computers in de auto's, emedded systemen en meer. In het beroemde Cooltown Project van HP Labs (PDF), werd een voorzet genomen op hoe deze toekomst eruit zou komen te zien en in die paper vind je ook het begin van Ambient Intelligence terug, hoewel die niet specifiek wordt omschreven.

Bewust van omgeving

Die volgende stap van deze evolutie is omgevingsbewuste systemen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om sensorinformatie: realtime telemetrie over de fysieke wereld, die wordt gebruikt door de aanwezige computers om de digitale wereld daarop af te stemmen. In het HP Labs-project gaat het daarbij om sensoren die bijvoorbeeld in de PDA zitten (om aan te geven dat dit onderzoek enigszins gedateerd is) om informatie vanuit beacons te verwerken.

Ambient Intelligence gaat verder dan dat en zorgt ervoor dat eindgebruikers worden ontlast van taken. We gaan een tijdperk tegemoet waarin sensoren en computers niet meer zo zichtbaar zijn als je hebt met bijvoorbeeld de smartphone die je uit de zak haalt. Sensoren zitten overal om ons heen, computing gebeurt in de cloud en intelligente taken worden om ons heen (ambient) uitgevoerd.

Interface naar intelligentie

Het enige wat de gebruiker nog nodig heeft is een interface, in wat voor vorm dan ook, of dat nu een display is aan de muur van je smarthome, spraakbediening in een slimme speaker, sportshirt met haptische feedback, of een weergave in een lens met een eenvoudige touchbediening in de poot van je bril, zoals Computerworld-collega Mike Elgan beschrijft. De interface is je portaal naar de intelligentie in je huis, smart city-omgeving, auto, of waar dan ook.

Het concept draait er tevens om dat de intelligente systemen inschatten wat je nodig hebt en het aanbieden op het moment dat het relevant is. Denk aan een systeem dat leert dat je de verwarming altijd inschakelt als het buiten beneden 10 graden is, opmerkt dat het 7 graden is en je locatiegegevens uitwijzen dat je over een kwartier thuis bent, zodat het de verwarming alvast aanzet, al dan niet met een goedkeuringsvraag op je mobiele persoonlijke interface.

Aanpasbaar en persoonlijk

Bij Ubiquitous Computing ging het nog vooral om ouderwetse rekenkracht, bij Ambient Intelligence hebben we het over intelligente systemen die bijvoorbeeld sensorinformatie gebruiken voor contextuele aanpassingen en adaptieve antwoorden die voor jou van belang zijn. Denk aan je vraag "Gaat het regenen?" die wellicht een ander antwoord geeft in Amsterdam dan in Eindhoven. Of "Zet eens leuke muziek op" dat voor deze redacteur een ander resultaat oplevert dan voor zijn collega.

Met andere woorden, bij Ambient Intelligence komen verschillende trends samen: IoT die de sensoren levert, veelal cloud die de compute verzorgt, AI/ML die het geheel van intelligentie voorziet en nieuwe hardwarematige formfactors die de interface leveren.