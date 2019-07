AI gaat horeca op z'n kop zetten

Dit jaar zagen we een paar concepten van kunstmatige intelligentie die de manier waarop we voedsel creëren, bereiden en afleveren volledig gaan veranderen. Voor de creatieve fase kwam IBM in februari met een interessante ontwikkeling. Voor de uitvoeringsfase zagen we vorige maand een boeiend project van MIT. En voor aflevering van voedsel past Domino's een simpele maar praktische toepassing van kunstmatige intelligentie toe. AI gaat in ieder geval op drie manieren voor disruptie zorgen in de horecasector.

Proevende AI

Ten eerste is dat een concept van IBM over een 'proevende' AI. IBM's kunstmatige intelligentie baseert zich op complexe smaakprofielen waar mensen jaren of zelfs decennia op moeten trainen om ze te ontdekken. Pas de laatste decennia is er discussie over de basissmaken en worden 'umami' en 'vettigheid' genoemd als aanvulling op traditionele basissmaken als zuur, zout, zout en bitter - om maar eens aan te geven hoe complex het samenspel van smaak, textuur en beleving is. Maar wat als je deze complexe profielen kunt codificeren?

IBM maakt stappen in die richting met een AI die getraind wordt om smaakfamilies te inventariseren en zo bijvoorbeeld alternatieve componenten te kiezen in een receptuur die dezelfde smaak opleveren als het origineel. "Nu verbeterd recept" is marketingcode voor "we hebben goedkopere ingrediënten gevonden" en staat daarom meestal garant voor "minder lekker dan je gewend was". Het idee van een AI als deze is dat een eventueel recept met andere ingrediënten daadwerkelijk dezelfde smaak oplevert. Maar ook om geheel nieuwe profielen en smaken te ontdekken en recepten te ontwerpen die een unieke smaakbeleving bieden.

Behalve het ten eerste jarenlange trainen van, laten we zeggen een master distiller, op smaakprofielen, moet ten tweede onze fysieke zintuiglijke waarneming scherp genoeg zijn om smaaknuances te herkennen. Een machine heeft beide problemen niet. Een slecht functionerende sensor kan prima worden vervangen, maar dat geldt uiteraard niet voor een orgaan of neurologische verbinding. Daarnaast kan een eenmaal getrainde AI dit proces eindeloos repliceren, je hoeft dus niet steeds opnieuw mensen jarenlang op te leiden.

Vervolgens is er het daadwerkelijke uitvoeren van het bereiden van voedsel. Onderzoekers op technische universiteit MIT bouwden een GAN die getraind werd op pizza's. Het model leerde om zelf pizza's samen te stellen door afbeeldingen te genereren van pizza's met en zonder bepaalde ingrediënten en leerde in welke volgorde de ingrediënten werden toegevoegd. Dit lijkt wellicht een oppervlakkige toepassing van AI, maar het succes van MIT's PizzaGAN (PDF) betekent veel meer dan je op het eerste gezicht zou denken.

Wat is een GAN?

Een Generative Adverserial Network is een neuraal netwerk dat tegen zichzelf opbokst. Al in de jaren 50 waren er zulke concepten van machines die zichzelf verfijnden door bijvoorbeeld een schaakspel tegen een eveneens kunstmatige tegenstander te spelen. Wat nieuw is dat een GAN draait om het genereren van data. GAN's werden geïntroduceerd in 2014. Het is een geavanceerder idee dan traditionele ML-algoritmes, die naar input kijken en er een label aanhangen, bijvoorbeeld hotdog of not_hotdog .

Bij een GAN wordt dat gebruikt om een door een ander algoritme gegenereerde input te analyseren. Bijvoorbeeld: is de door de computer geproduceerde afbeelding van hotdog_01.01 wel een hotdog? De bevindingen worden teruggevoerd naar het genererende algoritme om verbeterde versie 01.02 van de hotdogafbeelding te genereren. En daarna 01.03, 01.04, enzovoorts. Je kent dit proces misschien van deepfakes, de AI die eerst gezichten van bekende personen op die van anderen plakt, vervolgens kijkt of dit een betrouwbare weergave oplevert en daarna die feedback teruggeeft aan de generator om te verbeteren. Dit proces wordt net zo lang herhaald tot het tweede ML-algoritme bevindt dat de gegenereerde afbeelding overtuigend is.

Hoe overtuigend? Kijk eens naar onderstaand filmpje van deepfaker Ctrl Shift Face waarin Jim Carrey in The Shining is gemonteerd. Voor mensen die het tijdperk van niet van echt te onderscheiden nepnieuws 2.0 verwachten: de oplossing ligt wellicht ook in AI. Machines zijn namelijk veel beter in staat om gephotoshopte beelden als zodanig te herkennen. En een photoshop is zelfs nog veel lastiger te detecteren dan een deepfake, daar bij een computergenereerde deepfake het menselijk brein dingen die niet helemaal kloppen voor zichzelf invult, terwijl een machine veel eerder eerder de defecten opmerkt.

Terug naar PizzaGAN. Dat AI-netwerk genereerde afbeeldingen van pizza's met of zonder specifieke ingrediënten, gebaseerd op door het team ingevoerde basisafbeeldingen van bijvoorbeeld de bodem of de olijfjes. Het GAN vergeleek de gegeneerde pizza's met duizenden ingevoerde 'echte' pizza's (die overigens van Instagram werden gehaald via #pizza, een van de populairste etenswaren op het sociale netwerk) om te zien welke ingrediënten de pizza had en in welke volgorde deze waren geplaatst.

Bereidingsmethode

Dat laatste is heel belangrijk. Het GAN had een dataset ingrediënten (rucola, bacon, broccoli, mais, basilicum, champignons, olijven, uien, pepperoni, pepertjes, ananas en tomaten) maar als je de volgorde verkeerd benadert, mislukt de pizza. Het is belangrijk dat de machine kiest voor een volgorde als "bodem, saus, uien, rucola" en niet "bodem, rucola, saus, uien" omdat dit de uiteindelijke pizzasmaak ernstig beïnvloedt.

Het GAN keek naar bijvoorbeeld de bruining van ingrediënten of het slinken van de rucola wat de volgorde en de bereidingstijd zijn geweest. PizzaGAN bepaalde met succes hoe een pizza eruit zag als je bijvoorbeeld olijven verwijdert en op welk moment een toevoeging van olijven het gewenste resultaat biedt, maar ook hoe de pizza eruit ziet voordat hij de oven ingaat en erna.

Het eindresultaat van alle analyses en trainingen van PizzaGAN is dat het nu naar een pizza kan kijken en je kan vertellen welke ingrediënten deze bevat, in welke volgorde deze zijn geplaatst en hoe lang de bereidingstijd was. Hetzelfde concept kan worden breder toegepast op andere gerechten of zelfs hele menu's van restaurants. Met andere woorden, voor de bereiding van voedsel in een restaurant hebben we op een dag geen specifieke jarenlange training meer nodig. Een AI doet er eveneens lang over om de ins en outs te leren, maar als die kennis er eenmaal is, wordt het eenvoudig gekopieerd naar een nieuwe kunstmatige kok.

En nu we het toch over pizza hebben, de derde ontwikkeling van horeca-automatisering komt van Domino's Pizza.

Analyse van geproduceerde pizza

Domino's zag de disruptie-bui al hangen en is al enige jaren bezig met een stevige digitale transformatieslag die je zelden ziet bij gevestigde spelers. Het bedrijf biedt naast de meer dan tien jaar geleden al geïntroduceerde pizzatracker - de feature die klanten aangeeft waar hun pizza in het bereidings- of bezorgproces is - onder meer de Piedentifier aan Amerikaanse klanten. Dat is een functionaliteit waarbij klanten Domino's foto's van pizza's nemen en opsturen om punten voor een gratis pizza te krijgen (waarschijnlijk ook handig voor de trainingsdata van de AI). Verder is Domino's een van de partijen die erg geïnteresseerd is in zelfrijdende bezorgrobots en test het bedrijf het leveren van pizza's met drones.

Maar de technologie waar we het eigenlijk in deze conext over willen hebben is de Pizza Checker, die foto's maakt van de pizza's als die uit de oven rolt en een AI maakt een inschatting van de kwaliteit om te zien of het proces opnieuw moet worden doorlopen. Gebruikers geven feedback op wat ze zelf van de pizza vinden en op deze manier hoopte de fastfoodketen discrepanties te vinden en de kwaliteit van de producten te verbeteren.

Volgens zustersite CIO in Australië heeft dit geleid tot betere beoordelingen van klanten, waarmee de keten nu durft te stellen dat de AI de kwaliteit van pizza's 15 procent heeft verhoogd - afgaand op de klantbeoordelingen. De pizzabakker voegt de afbeeldingen die worden gemaakt in dit proces nu toe aan de Pizzatracker, zodat klanten de pizza die hun kant opkomen kunnen zien, en worden ze bijna realtime geïnformeerd als de Pizza Checker het product gewogen en te licht bevonden heeft en de pizza opnieuw wordt gemaakt.

Die digitale slag die deze keten uitvoert, is keihard nodig voor allerlei bedrijven die te maken hebben met de bereiding en/of bezorging van eten. Het kan nog even duren voor ML-processen zo verfijnd zijn dat ze breed inzetbaar zijn, maar dat betekent niet dat zulke trends te negeren zijn. Als de afgelopen vijftien jaar van tech-disrupties ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat een start-up die dergelijke methodes aangrijpt en snel weet te schalen binnen de kortste keren de kaas van het brood eet van een traditioneel horecabedrijf.