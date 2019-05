IT staat te popelen om verspilde resources te kunnen hergebruiken

"Het is zonde dat al die spullen gewoon rondslingeren, terwijl we ze zo hard nodig hebben", zegt Dell Technologies' David Lear over plastic dat ronddrijft in de oceaan. In gesprek met Computerworld praat hij over een heel ander motief dan de gebruikelijke preek over duurzaamheid om te recyclen: bedrijven hebben de verspilde resources hard nodig en kunnen zoveel van wat nu gedumpt wordt goed hergebruiken.

Meerdere producten uit dezelfde resources

Op een congres van Dell Technologies praat hij met vele enthousiasme over de circulaire economie: kort gezegd het hergebruiken van producten aan het eind van hun levenscyclus om een continue cyclus te creëren. In een lineaire economie heb je een product met een levenscyclus van productie naar vuilstortplaats als eindstation; in een circulaire economie ga je vanaf dat punt verder met grondstoffen uit het eerste product om je tweede product te maken.

Dit is geen nieuw idee, merkt Lear op, maar wat voornamelijk ontbreekt is een infrastructuur om dit soort recycling op schaal te doen. Wat recycleprojecten hier en daar zijn vaak druppels op een gloeiende plaat, dus waar verschillende organisaties nu aan werken is een structureel plan om resources opnieuw te benutten. Dat gaat niet alleen om edelmetalen in oude smartphones en gerecycled plastic voor hergebruik in verpakkingen, maar zelfs om het hergebruiken van roet en fijnstof in de atmosfeer.

Voorbeelden hergebruik

Dat laatste gaat met rondom vervuilde steden geplaatste luchtfilters die de kwalijke stoffen opnemen. Dit materiaal wordt dan vervolgens gebruikt als pigment voor inkt en verf. De frontman van een Aziatisch bedrijf kwam op dat idee nadat hij een mobiele sapwinkel zag met een dieselmotor. Die stond geparkeerd tegen een witte muur die grijs was uitgeslagen. Dat zwarte Dell-logo dat je tegenwoordig op dozen van nieuwe laptops ziet staan? Best kans dat dit gemaakt is van verf gebaseerd op roetstof.

Een ander voorbeeld is de rugzak die Lear meezeult op het congres. Die is verstevigd met polymeer uit veiligheidsglas van autoruiten. "Het recyclen van autoglas brengt unieke uitdagingen met zich mee, omdat dit niet alleen maar een plaat glas is. In een van de processen scheiden we het plastic van het glas en we hergebruiken de kunststoflaag voor deze rugzakken", aldus Lear.

Duurzaamheidsinfrastructuur

De rol van een techbedrijf in recycling ligt volgens Lear in het verzorgen van die benodigde infrastructuur om dit soort projecten structureel op te kunnen pakken. Het doel daarvan is dat het niet gaat om een incidenteel feelgoodproject voor vervuilende bedrijven, maar om daadwerkelijke grootschalige verandering. En dat vereist een permanent systeem, een recycling-infrastructuur. "Het heeft niet zoveel zin om uitstoot te verminderen door gerecycled materiaal te gebruiken als dat betekent dat je dit materiaal over de halve wereld moet verschepen", legt Lear uit.

Het is dus zaak om vooral lokaal te sourcen en daar hebben we een kennisbank voor nodig. "De rol van technologie is dat we goed zijn in het aanmaken van een digitale inventaris, zodat we de stroom van materialen in kaart kunnen brengen." Met zo'n inventaris zou bedrijf X dat materiaal Y nodig heeft, kunnen opzoeken waar dat in gerecyclede vorm beschikbaar is, zodat de organisatie een schaarse resource kan hergebruiken.

Bedrijfseconomisch motief

Lear legt er de nadruk op dat het bij realistische duurzaamheid niet draait om mooi weer spelen met een groen project hier en daar, maar om verandering die bedrijfseconomisch vatbaar is. Denk aan het efficiënter inzetten van resources die anders hoge delfkosten met zich meebrengen (zowel financieel als in mensenlevens) of zelfs zoiets prozaïsch als het omzeilen van een verpakkingstaks.

In de IT-sector zijn tekorten aan grondstoffen die we als maatschappij vrij achteloos overboord gooien. Omdat er een duidelijk economisch motief is om deze grondstoffen weer terug te pakken, is het eigenlijk krankzinnig dat we dit niet veel breder en grootser oppikken.