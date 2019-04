Dit is de killer-app voor zakelijke slimme speakers

De app-markt is nog niet geëxplodeerd: na vier jaar tijd heeft Amazons Alexa 80.000 apps (skills) verzameld en die groei is te danken aan zijn Echo-speakers en uitgebreide third party-hardware. Die markt groeit in veel landen, maar de dienst is nog niet officieel beschikbaar in Nederland. Google Home daarentegen is wel in het Nederlands, maar het platform is nog een stuk kleiner. Je hebt wel Google Actions voor bijvoorbeeld de NOS, Buienradar, PostNL en enkele meer, maar het lijkt nog lang niet op het ruimere aanbod van Alexa.

Home, Echo en HomePod

Slimme speakers staan op het punt om mainstream te gaan. Wereldwijd werden er vorig jaar 113 miljoen verkocht en 40 procent van eigenaars wereldwijd zegt er meer dan een te hebben. Amazon is momenteel de grootste speler met maar liefst twee derde van de markt, maar begint in te leveren op Google Home, die een kwart van de markt begint te benaderen.

Opvallend genoeg lijken mensen meer uit het apparaat van Google te halen. Recent onderzoek van Kantar Worldpanel concludeerde dat gebruikers van Google Home actiever zijn dan mensen met een Amazon Echo en veranderen hoe ze consumeren zodra ze een assistent hebben. Zo luisteren ze meer muziek met de komst van een Home en gebruiken ze hun pc en laptop minder.

Apple's HomePod heeft een klein stukje van de markt te pakken en zit op zo'n 6 procent. Officieel is hij nog steeds niet verkrijgbaar in Nederland en ontbreekt taalondersteuning. Bovendien houdt Apple net als altijd voor zijn hardware de prijzen hoog. Met een recente prijsverlaging is het apparaat 299 dollar, terwijl een Google Home zo'n honderd euro goedkoper is en je regelmatig aanbiedingen treft. Zo worden Echo's en Home's geleverd met abonnementen op online diensten en je hebt ook Mini-versies die nog veel goedkoper zijn. Kortom, het is onwaarschijnlijk dat Apple deze markt verovert.

Productcombinaties

Maar de snelst groeiende markt is die van third party-apparaten die Alexa of Google Assistant ondersteunen. Fabrikanten van componenten doen ook mee aan de trend. In maart onthulde chipmaker Qualcomm zijn QCS400-chip die speciaal is bedoeld voor slimme speakers. Ze zijn geoptimaliseerd als geluidsontvangers die stemmen kunnen onderscheiden in een rumoerige ruimte waar zelfs muziek te horen is.

Ook zit hier behoorlijk wat innovatie. Neem meshrouter Google WiFi. Het gerucht ging dat dit niet alleen een product zou worden dat een draadloos netwerk mogelijk zou maken, maar specifiek een virtuele assistent zou ondersteunen. Inmiddels is Orbi Voice van Netgear dit geworden: een wifi-meshrouter die ook een slimme speaker is met virtuele assistent, in dit geval Amazons Alexa.

Alexa en Google Assistant duiken nu overal op, inclusief in magnetrons, plafondventilatoren, huisdiervoeders, motorhelmen - zelfs toiletpotten. Leuk, maar virtuele assistenten en slimme speakers zullen pas echt mainstream gaan als ze alom vertegenwoordigd zijn op kantoor.

Zoals ik al eens vaker heb gezegd op Computerworld: spraak gaat de wereld veranderen en over een paar jaar is je nieuwe zakelijke telefoon een spraakassistent. En inmiddels zien we daar bevestigingen van: Plantronics kondigde vorige maand ondersteuning aan in zijn vergadertoestellen voor Alexa for Business en Amazon Chime (een clouddienst voor zowel interne telefoongesprekken als VoIP). Diens Voyager 4200 UC-headsets hebben Alexa ingebouwd en Plantronics, een van de marktleiders voor zakelijke toestellen, zet hoog in op Alexa. Ik vermoed dat ondersteuning voor Google Assistant niet lang meer op zich zal laten wachten.

Killer app voor bedrijven

Los van de third party-hardwareondersteuning is het belangrijkste element om adoptie groot te maken - en het net zo mainstream te maken als ooit de pc en later de smartphone - een killer-app. En ik denk dat die er eindelijk is.

Amazon heeft namelijk deze week een systeem gepresenteerd waarmee bedrijven zakelijke skills (zeg maar de apps van Alexa) kunnen bouwen. Op dit moment is Alexa for Business Blueprints alleen beschikbaar in Amerika en hiermee kunnen bedrijven hun eigen skills/apps maken zonder code te schrijven. Je werkt met een wizard en tientallen sjablonen waarmee werknemers een skill kunnen maken. Daarna is er een goedkeuringsproces en als de IT-afdeling (of wie er dan ook over gaat) het goed vindt, kan de skill bedrijfsbreed worden uitgerold.

Een voor de hand liggende toepassing is een set aan vragen om te gebruiken bij een onbemande balie. Om met antwoorden te komen op veelgestelde vragen van bezoekers als "waar is het toilet?" en "wat is het wifi-wachtwoord van het gastennetwerk?" De komst van Business Blueprints werd ontvangen met gegaap van de tech-pers, dat meer geïnteresseerd is en glimmende objecten en kekke presentaties, zodat nieuwe categorieën ze vaak ontgaan.

Denk terug aan de komst van spreadsheets

Dit is immers niet zo nieuw: Skill Blueprints bestaan al ongeveer een jaar voor consumenten en de meeste gebruikers laten die links liggen. Maar dat ligt anders bij Business Blueprints. In tegenstelling tot consumenten, die wel vaker de schouders ophalen voor tools waarmee ze zelf iets kunnen bouwen, is het maken van op maat gemaakte apps een basiseis van bedrijven die technologie willen inzetten.

Dus een zakelijk platform dat niet alleen interne ontwikkelaars aanspreekt maar doorsnee werknemers die iets kunnen maken dat bedrijfsbreed kan worden ingezet? Dat is wel een revolutie van het soort wat je decennia geleden zag in de pc-markt met spreadheets, waardoor doorsnee werknemers iets konden doen wat voorheen enkel aan accountants of programmeurs was voorbehouden: het maken van geavanceerde rapporten en duizenden andere toepassingen. Zo'n verandering kan Amazons Skills Blueprints teweegbrengen.

Het voorbeeld dat ik hierboven benoemde, van de balie, wordt in dat geval niet gemaakt door interne ontwikkelaars, maar samengesteld door receptionisten. Die doen dat om enkele van hun standaardtaken uit te besteden aan de virtuele assistent in de lobby. Hetzelfde geldt voor alle afdelingen: van de fabrieksvloer tot marketing en HR, iedereen maakt eigen skills die hen wat simpele repetitieve zaken uit handen nemen.

Ik voorspel dat deze op maat gemaakte en bedrijfsexclusieve skills breed worden opgepikt, omdat ze mond-tot-mond-reclame opleveren. Werknemers merken dat dit om ze heen wordt gebruikt, bijvoorbeeld in de wachtkamer, en krijgen ideeën om iets soortgelijks te doen voor de eigen afdeling. Dat levert op dat weer andere mensen dat opmerken, iets bouwen, en zo verder. Ik verwacht dat als slimme speakers eenmaal hun intrede doen in bedrijven, deze snel breed worden opgepikt vanwege de mogelijkheid dat personeel eigen skills via een simpele wizard in elkaar steken.