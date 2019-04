Blockchain is de 5G van de betaalsector

Technoloog Matt Savare van de technologiegroep van advocatenkantoor Lowenstein Sandler LLP, dat zich bezighoudt met regelgeving omtrent blockchaintechnologie, ziet steeds meer consensus ontstaan rondom fintech. "De banken die ik als klant heb zijn conservatief - vooral de grotere. Maar nu ze andere banken nieuwe technologieën zien adopteren, heeft dat een domino-effect. Andere banken gaan sneller mee."

Banken storten zich op DLT

Vlak nadat JPMorgan Chase & Co zijn eigen token voor gebruik op blockchain-DLT's (Distributed Ledger Technology) in het leven riep, kwam IBM vorige week met zijn Blockchain World Wire, waarmee banken tokens en cryptovaluta bijna realtime kunnen uitwisselen, zonder tussenkomst van financiële tussenpersonen, waarmee clearingkosten en kapitaallasten worden verlaagd.

Het DLT-netwerk zal aanvankelijk settlements en internationaal betalingsverkeer afhandelen op basis van het Stellar-protocol, een gedecentraliseerd betaalnetwerk met een eigen cryptovaluta, Stellar Lumens (XLM). Hoewel het netwerk van IBM XLM zal ondersteunen, zal het voornamelijk stablecoin gebruiken (valuta die één op één gekoppeld zijn aan de dollar en andere nationale valuta). Met andere woorden, IBM draait de infrastructuur - de hardwareknooppunten en de software - en banken verzenden tokens die zijn gekoppeld aan fiatgeld over het netwerk.

Een van de tien grote banken van de Filipijnen, de Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC), is een van de eersten die Blockchain World Wire gaat gebruiken voor geldtransferdiensten. Deze transfers worden voornamelijk gedaan door buitenlandse werknemers die geld naar filialen in hun thuisland sturen, zoals nu gebeurt met Western Union en MoneyGram.

IBM's blockchainnetwerk voor betaalverkeer.

Dit soort toepassingen zal leiden tot meer experimenten in de financiële wereld. Volgens Gartner-analist Avivah Litan beginnen diverse verticals - waaronder financiële diensten - nu de voordelen van blockchain daadwerkelijk te gebruiken. Het gaat hierbij in het kort om een peer-to-peer netwerktoplogie waar alle deelnemers hun eigen bijgewerkte kopie van het transactie-ledger bijhouden.

DLT doet wat 5G doet voor telecom

Litan vergelijkt blockchaingebaseerde betalingen, clearing en settlement in de betaalsector met 5G in de communicatiesector. De oude financiële systemen zijn volgens hem al tijden toe aan een upgrade. "We hebben trage communicatienetwerken en we zijn die altijd aan het bijwerken vanwege de vraag naar video en entertainment. We besteden niet dezelfde aandacht aan betaalnetwerken en dat zou wel moeten", aldus de analist.

Een woordvoerder van IBM bevestigde dat het bedrijf heeft gepraat met twee grote Amerikaanse banken om een stablecoin te ontwikkelen voor gebruik op het netwerk. Dat lijkt op wat JPMorgan eerder dit jaar deed toen het zijn eigen met fiatgeld gesteunde tokens uitgaf voor zijn betaalnetwerk.

Bloomberg publiceerde vorige week een interview met IBM's blockchhainchef Jesse Lund, die aangaf dat het bedrijf eerste gesprekken heeft gevoerd met de twee kredietverstrekkers om een zogenoemde stablecoin te gebruiken. "We hebben interesse gehoord op de voet volgend van de JPM Coin", aldus Lund die de namen van de twee banken niet noemt.

"Omdat IBM World Wire op blockchain draait, zijn er lage operationele kosten en lage heffingen aan verbonden. De totale transactiekosten bestaan uit twee componenten: vergoedingen per transactie en kosten die aan de totale waarde van de betaling zijn verbonden", zegt een woordvoerder van IBM. "In zijn totaliteit zijn die kosten veel lager dan wat vandaag de dag in de markt wordt vereist." IBM verwacht een besparing tussen 10 en 20 procent in liquiditeitsbeheer en meer dan 50 procent verlaging in de gehele transactiekosten, aldus IBM Blockchain for Finance-CTO Stanley Yong.

Adoptie van blockchainmiddelen

"Stablecoin is een unieke soort", zegt Savare. "Er zijn verschillende online retailers die niet alleen stablecoin accepteren, maar ook cryptovaluta als bitcoin en ether. Ik denk dat je een groeiende trend gaat zien, vooral onder millennials die crypto gebruiken, en met name bij winkels. Je ziet dat al gebeuren en dat zijn niet alleen de tech-geeks."

Er is veel interesse in blockchainnetwerken voor betaalverkeer. Net als JPMorgan, IBM en diens banken, Visa en Mastercard heeft wereldwijde settlement-dienst CLS betaalnetwerken op blockchain gebaseerd. CLS verwerkt dagelijks wereldwijd vijf biljoen dollar aan setllements. In november kondigden CLS en IBM aan dat investeringsbanken Goldman Sachs en Morgan Stanley de eerste gebruikers zijn van CLSNet; zes andere deelnemers uit Europa, Noord-Amerika en Azië - inclusief Bank of China (Hong Kong) - sluiten zich de komende maanden aan.

Als banken comfortabel zijn met blockchaingebaseerde internationale betaalnetwerken als World Wire van IBM en geloven dat het efficiënt, betrouwbaar en veilig is, zullen ze deze diensten openstellen voor zakelijke klanten en consumenten, zegt Litan. "Dit kan duidelijk de nieuwe betaalbackbone van de toekomst worden", aldus de Gartner-analist.

Blockchain DLT biedt verschillende voordelen die traditionele betaalnetwerken niet hebben. Behalve het verlagen van frictie en transactiekosten van centrale banken die de transacties beheren, zorgen de gedistribueerde ledgers voor transparantie naar gebruikers toe: iedereen heeft een realtime kopie van de ledger en die kunnen worden gebruikt voor open audits.

"Een van de problemen van de huidige betaalsystemen is dat ze ondoorzichtig zijn", legt Litan uit. "Als je geld verstuurt, kun je niet zien wanneer het op zijn bestemming aan gaat komen. Sommige systemen beloven twee dagen, maar je hebt zelf weinig inzicht. Deze technologie is echter helemaal inzichtelijk voor alle deelnemers en is een geweldige technologie om betaalmiddelen te verzenden."

Versus traditionele betaalnetwerken

Samen met financiële diensten werken bedrijven als Facebook naar verluidt aan blockchaingebaseerde betaalsystemen die gebruikers een PayPal-achtig middel biet om geadverteerde producten te kopen. De nieuwe constellatie van blockchaingebaseerde betaalnetwerken gaat de concurrentie aan met traditionele betaalnetwerken als VisaNet en SWIFT, maar ook met eerdere blockchaingebaseerde betaalnetwerken als Ripple.

SWIFT, wat staat voor de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, is de backbone van de meeste internationale handel in effecten en geld met zo'n 10.000 deelnemende instituten en ongeveer 24 miljoen dagelijkse berichttransacties op het netwerk. SWIFT lijkt deze omzeiling van IBM en anderen te willen voorkomen met een eigen blockchainproef die eerder deze maand werd aangekondigd. SWIFT werkt in Azië samen met effectensoftwaremaker SLIB en de Singapore Exchange (SGX), Deutsche Bank, DBS Bank, HSBC Holdings en Standard Chartered Bank.

Versus regelgeving en schaal

Advocatenkantoor Lowenstein Sandler houdt zich bezig met de regelgeving omtrent blockchaintechnologie en digitale assets, zegt dat bestaande regulering correct geïnterpreteerd moet worden om om te gaan met DLT-betaalnetwerken, maar die regels zijn waarschijnlijk niet toereikend om de technologie in zijn huidige staat te behandelen. "We hebben al gezien dat de SEC stelling neemt wat betreft stablecoins en hoe sommige daarvan lijken op effecten", zegt Ethan Silver van Lowenstein Sandler. "Daarom moeten bedrijven zich heel bewust zijn van de huidige financiële regelgeving en hoe dit van toepassing is op evoluerende technologie als blockchain nu dit paradigma aan het verschuiven is, inclusief de toepassing van valuta."

Met de toekomst van officieel toezicht moeten blockchainnetwerken ook nog bewijzen dat ze voldoende kunnen schalen in hun prestaties om traditionele netwerken als VisaNet te kunnen bijbenen of inhalen. "Het moet bewezen zijn dat er wereldwijd 10.000 transacties per seconde verwerkt kunnen worden", weet Litan. "We hebben dit al gezien in pilots, maar niet in grootschalige productie. Dat is het grootste struikelblok: schaalbaarheid. Daarnaast moeten alle gebruikelijke dingen worden bewezen, zoals beveiliging en de verwerking van vertrouwelijke data."

Verschillende projecten richten zich op digitale valutanetwerken die de schaaluitdagingen van blockchain aanpakken, zoals dit universiteitsproject en verschillende sectorgroepen als de Ethereum Foundation. De Zwitserse Distributed Technology Research Foundation (DTR) werkt aan de cryptovaluta Unit-e en mikt met hulp van academisch onderzoek op 5000 tot 10.000 transacties per seconde.

Niet alleen infra, maar controle over eigen diensten

Banken kunnen niet simpelweg afgaan op blockchaindienstverleners als IBM, Google, Microsoft en SAP om de infrastructuur te draaien - zeg maar de rails waar de betaaltrein op rijdt - maar de financiële sector moet ownership nemen over blockchaintechnologie door en interne resources aan te wijden.

"Zo is bijvoorbeeld IBM niet in staat om zich te ontwikkelen als bank die een stablecoin uitgeeft", licht analist Litan toe. "IBM verzamelt geen stortingen van consumenten of bedrijven, dus ze hebben geen middelen om stablecoin te gebruiken. Je hebt onderpand nodig. Banken kunnen dus IBM gebruiken als beheerder, maar ze moeten zelf eigenaar zijn. Oftewel, ze moeten weten hoe het werkt, ze moeten in staat zijn het zelf te draaien als het nodig is, ze moeten aan hun eigen eisen kunnen voldoen." Banken moeten ook back-office IT'ers inzetten om transactienetwerken te beheren, omdat ze niet op hun eigen netwerk draaien en ze risico's moeten beheren - iets wat je ook ziet met legacybetaalsystemen. "Dus ik verwacht niet dat zit zoveel anders is", denkt de Gartner-analist.

Meer participatie

Ten slotte werken in het huidige systeem maar weinig banken mee met validatie van blockchaintransacties - het consensusproces waarbij deelnemers transacties bevestigen in plaats van dat een centrale autoriteit dat doet. Hoe meer partijen transacties bevestigen, hoe groter de beveiliging van het systeem is, omdat het vrijwel onmogelijk wordt dat een of meerdere kwaadwillenden het consensusmechanisme kunnen beïnvloeden en controle krijgen over het netwerk.

IBM koos voor stablecoin en cryptovaluta op Stellar, wat bekend staat om het gemak waarop dit netwerk kan worden ingezet voor internationaal betaalverkeer. Stellar wordt gezien als robuust omdat het veel transacties parallel kan uitvoeren. "Ik vermoed dat dit een van de redenen is dat IBM voor Stellar heeft gekozen", zegt Savare van Lowenstein Sandler. "Een aantal van onze klanten migreert hiernaar toe. Vier jaar geleden was het enkel Ether en nu is het Ether, Stellar en een aantal andere cryptovaluta. Ik denk dat dit bankieren gaat democratiseren."