Welkom in het tijdperk van sensorpaniek

Een passagier op een vlucht van Singapore Airlines ontdekte vorige week een kleine ronde inkeping onder het beeld van het entertainmentsysteem voor zijn neus. Zou dat een camera zijn? vroeg hij zich af. Hij deed het enige logische: maakte een foto en stelde de vraag op Twitter. Dat leidde tot een vloedgolf aan klachten op het sociale medium.

Just found this interesting sensor looking at me from the seat back on board of Singapore Airlines. Any expert opin... twitter.com/i/web/status/1... — Vitaly Kamluk (@vkamluk)17 February 2019

Singapore Airlines reageerde op de tweets met de mededeling dat de camera niet werd gebruikt door de luchtvaartmaatschappij om beeld op te nemen. Het bedrijf vertelde daarna aan media dat de ingebouwde camera's "door fabrikanten zijn bedoeld voor eventuele toekomstige ontwikkelingen De camera's zijn permanent uitgeschakeld en kunnen niet worden geactiveerd. We hebben geen plannen om features met de camera te ontwikkelen of in te schakelen".

Het entertainmentsysteem is naar verluidt gemaakt door Panasonic Avionics, wat in het verleden een plan had om biometrische passagiersgegevens te gebruiken om je informatie alvast voor het uitstappen naar de douane te verzenden.

@data_fail Hi there, these cameras on our newer IFE systems were provided by the original equipment manufacturers.... twitter.com/i/web/status/1... — Singapore Airlines (@SingaporeAir)20 February 2019

Als er iets is wat we hebben geleerd van het verleden is het wel dat technologie dat voor ons gemak wordt ingezet vaak later wordt uitgerold voor beveiligingsdoelen. Het is duidelijk dat AI in staat zal zijn om honderden passagiers te monitoren om te kijken naar tekenen van nervositeit, gevaar en benevelde passagiers. Dus waarom zou een luchtvaartmaatschappij geen camera's gebruiken voor veiligheid en beveiliging?

Security zonder privacy

Google lag vorige week onder vuur vanwege het niet onthullen dat er microfoons zaten in hun beveiligingssystemen Nest Guard, een product dat sinds 2017 wordt verkocht. De onthulling van de aanwezigheid van microfoons kwam van Google zelf, die plannen aankondigde om het apparaat van spraakbesturing te voorzien via Google Assistant. Daarbij werd 'microfoon' opeens toegevoegd aan de specificaties van het product.

Google legde op Twitter uit dat totdat deze spraakfeature live gaat (met een software-update) de microfoon nooit ingeschakeld zal zijn geweest. Ook stelde het bedrijf dat het niet benoemen van de hardware om een fout ging: "Het is nooit de bedoeling geweest dat de microfoon in het apparaat geheim was en het had in de technische specificaties moeten staan. Dat was onze fout."

De komst van sensorpaniek

De consternatie over camera's in vliegtuigen en verborgen microfoons in beveiligingssystemen zijn voorbeelden van wat ik 'sensorpaniek' noem. En ik geloof dat dit nog maar het begin is.

Beide bedrijven reageerden met hetzelfde verhaal: de sensoren ware geïnstalleerd voor een eventuele toekomstige feature, maar in de tussentijd niet actief. Ook leken ze allebei verrast dat mensen zouden schrikken van sensoren die nergens voor worden gebruikt. Maar na verhalen over Facebooks privacyschendingen, Russische digitale manipulatie van verkiezingen, bedrijfsspionage vanuit China, malware op Android, allerlei hacks, lekken en privacyblubders, zijn we nu aangekomen in een tijdperk van een laag vertrouwen in technologische middelen.

Kun je Singapore Airlines en Google vertrouwen met camera's en microfoons, aangezien ze niet eens in staat bleken te melden dat deze aanwezig zijn? En tussen haakjes is het nog maar enkele weken geleden dat onthuld werd dat Singapore Airlines mogelijk heimelijk gebruikersactiviteit heeft gelogd via de iPhone-app van de luchtvaartmaatschappij. Die gaf toe gebruikersdata te harvesten zonder toestemming voor de feature session-replay van UX-bedrijf Glassbox.

En zelfs als dat antwoord 'ja' is, kun je erop vertrouwen dat deze sensoren niet worden gekaapt door hackers en spionnen? Gezien de potentie van het verwerken van beeld, geluid en andere data op enorme schaal met AI, is het redelijk om te vrezen dat sensoren data vergaren?

Sensoren zijn always-on

Ik geloof persoonlijk de uitleg van Singapore Airlines en Google over hun sensoren en dat gebruikersdata veilig zijn. Ze waren allebei heel duidelijk in hun reacties op vragen. Maar dat doet er niet toe: we krijgen te maken met een tijdperk van ontzettend veel sensoren die vrijwel alles verzamelen en een explosie van resources en AI om al die gegevens te duiden, terwijl mensen met recht - gezien het recente verleden - bezorgd zijn over privacy en security.

De startup Xnor kondigde deze maand een camera aan zonder accu die op zonne-energie werkt en AI gebruikt die een 'simpele, waardevolle manier biedt om data te verzamelen'. Het grote onderscheidende vermogen aan dit apparaat is de draadloze verbinding zonder dat je het apparaat hoeft op te laden of van een stopcontact hoeft te voorzien, zodat je ze kunt inzetten en daarna vergeten. Deze camera's hebben een lage resolutie en worden verkocht als componenten voor IoT-apparaten in plaats van hele stand-alone producten.

De onboard AI is naar verluidt in staat om objecten te classificeren die in beeld komen, om de objectdata door te sturen naar een database, programmeur, beheerder, spion of hacker (in theorie) met IoT-communicatieprotocollen die weinig data en energie vereisen. Daadwerkelijke foto's en video's zullen de camera niet verlaten. Als een bedrijf een product maakt met de Xnor-sensoren zullen die onmiddellijk werken zonder opladen of expliciet verbonden te worden met het internet.

Xnor is niet de enige acculoze IoT-startup en dat zou de mensen die argwanend raken van de camera's in vliegtuigen of verborgen microfoons in bewakingsapparatuur zorgen moeten baren. Kijk naar PsiKick, een bedrijf dat ultra-energiezuinige sensoren maakt die zonne-, kinetische of warmte-energie te vergaren. Ze kunnen zelfs energie verzamelen via de dingen die ze monitoren, bijvoorbeeld een stoomklepsensor die energie krijgt van - je raadt het al - stoom. Volgens PsiKick werken deze apparaten twintig jaar door zonder onderhoud.

Overal voor gebruikt

Deze nieuwe generatie sensoren wordt gebruikt voor industriële toepassingen, om bijvoorbeeld een peilglas te monitoren of om slimme meters te ondersteunen. Dat verlaagt de kosten en verhoogt de betrouwbaarheid van industriële systemen, fabrieken, loodsen en energiecentrales. Bedrijven van allerlei allooi zouden enthousiast moeten worden van deze acculoze revolutie. Dit gaat alles veranderen.

Consumenten kunnen enthousiast zijn van nog een revolutie. Een bedrijf genaamd Opkix kwam deze maand met een wearable videocamera (van 295 dollar) met de naam OPKIXOne die direct naar Instagram post via smartphones. Elke camera is minder dan 10 centimeter groot, weegt 12 gram, is heel dun en neemt gestabiliseerde video op in 1080p met 30 fps gedurende 15 minuten.

Je kunt de camera aan een bril bevestigen, aan petjes, jassen, rugzakken, golfclubs, papieren vliegtuigjes - wat je maar wilt. Je kunt er twee kopen die samen opladen in een mobiele oplaadbehuizing zoals je kent van de AirPods. Deze camera's zijn in theorie niet opvallender dan smartphonecameras. Het grote verschil is dat je deze vrijwel overal kunt inzetten.

Automobilisten die een hekel hebben gekregen aan autorijden hebben ook een reden om enthousiast te zijn. Elon Musk zei deze week dat Tesla's tegen het einde van het jaar zelfrijdend moeten zijn. "Ik denk dat we dit jaar feature-complete - volledig zelfrijdend - zijn, wat betekent dat een auto je opzoekt op de parkeerplaats en je naar een bestemming brengt zonder ingreep. Ik ben daar vrij zeker van, er is geen vraagteken." Wat ook geen vraagteken is: elke nieuwe auto vanaf heden zal meer sensoren dan ooit bevatten, inclusief camera's.

Totaalplaatje

Deze sensorproducten zijn allemaal legitiem en nuttig. Maar ze zullen ook snel op schaal gebouwd worden en goedkoop worden aangeboden online als spionage-tool voor hackers en stalkers. Laten we eens uitzoomen en naar het totaalplaatje kijken: we staan aan het begin van een explosie aan camera's, microfoons en andere sensoren. Niemand weet precies hoeveel het zullen er zijn, maar laten we er even vanuit gaan dat elke tien jaar we te maken hebben met een factorvergroting. Ik denk dat dit zelfs een conservatieve inschatting is, maar je snapt het idee: explosieve groei.

De moeilijke uitdaging waar we nu voor staan is hoe we deze enorm nuttige revolutie in sensortechnologie - en hoe we deze tech inzetten met AI - gebruiken terwijl we ook in de gaten houden wat dit oplevert aan sensorpaniek, en hoe we privacy en beveiliging garanderen in een wereld die bomvol sensoren zit.