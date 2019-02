Waarom Spotify wél brood ziet in podcasts

De Zweedse muziekstreamer Spotify maakte vorige week twee grote zetten in de podcastsector, met de overname van podcastuitgever Gimlet Media en podcastappbedrijf Anchor. Zo op het eerste gezicht zijn die niet erg logisch. Er valt immers niet zoveel te verdienen aan podcasts, toch? De overnames kwamen neer op 442 miljoen euro, terwijl podcasting in advertentie-omzet - niet eens winst - in een land als de VS in 2017 277 miljoen euro was.

Gimlet werd gewaardeerd op 62 miljoen euro en haalde net 25 miljoen euro binnen van investeerders, maar Spotify betaalde naar verluidt meer dan 200 miljoen euro voor het bedrijf. Hoeveel geld precies gemoeid was met Anchor is onbekend, maar het bedrijf haalde 12,5 miljoen euro binnen van investeerders. Klinkt dit als een goede zet van Spotify? Hier volgt wat het bedrijf snapt wat anderen missen.

Tencent Music

Podcasting is een vreemde sector. Apple's iTunes begon 14 jaar geleden al met het ondersteunen van podcasts en toch voelt het medium als nieuw en opkomend. Niemand weet hoe de sector eruit gaat zien als het volwassen raakt, hoe er geadverteerd gaat worden of zelfs maar hoe groot het publiek gaat zijn.

Er zijn enkele podcastnetwerken - inclusief Gimlet - die omzet behalen uit abonnementen of lidmaatschappen, maar het meeste geld is afkomstig van advertenties en daarom is momenteel een relatief kleine business in de VS en Europa. Dat ligt anders in China. Daar wordt de advertentie-omzet aangevuld met abonnementen, lidmaatschappen en fooien. Door variabele en agressieve monetization van het medium - plus de grote populariteit ervan - is de sector waarschijnlijk meer dan zes miljard euro waard.

Spotify kan zich wel eens gaan richten op die lucratieve Chinese markt. Een groot aandeelhouder van Spotify is Tencent Music van het Chinese conglomeraat Tencent Holdings en die kan Spotify wel eens naar de Chinese markt trekken. Spotify aast al jaren op die markt en met de podcaststrategie lijkt dat een goede manier om die markt te betreden.

Nieuwe businessmodellen

Interessanter is dat er ruimte is voor nieuwe businessmodellen bij podcasts. Jaren geleden werd het downloaden van muziek en streamen ervan gezien als een gouden business, terwijl podcasts meer iets waren voor een bedrijf als Apple als gratis extraatje. Maar het is goed mogelijk dat Spotify mogelijkheden ziet tot betere monetization.

Een liedje is een liedje en muziek wordt steeds meer uitgebaat via streaming in plaats van downloads. Maar een podcast die waardevolle zakelijke content streamt die door bedrijven wordt betaald kan veel waardevoller zijn dan een muziekalbum. Muziek is grotendeels een consumentenproduct, maar podcasts zijn er ook voor een zakelijk publiek en worden gebruikt voor onderwijs, training, marketing en meer.

Spotify gaat zich hoogstwaarschijnlijk richten op het Chinese model met meerdere inkomstenstromen. Betaalde podcastabonnementen zijn in opkomst. Een bedrijf genaamd Substack, waarmee schrijvers abonneebetalingen kunnen vragen voor hun nieuwsbrieven, sluit zich bijvoorbeeld aan bij het podcastabonnementenmodel.

Tweaken advertentiemodel

En ook in het advertentiemodel is ruimte voor groei, daar momenteel in de VS en Europa de advertenties vooral worden gebracht door een korte lijst van bedrijven. Spotify kan zijn nieuwe veroverde gewicht in de strijd gooien om adverteerders met grotere budgetten binnen te trekken om meer te adverteren dan het huidige grut van online diensten, vacaturesites en hosters. Premium podcastst trekken premium adverteerders, zoals autofabrikanten, exclusieve horlogemakers en high-end alcoholstokers.

Maar belangrijker nog is dat podcasting gebaat is bij betere statistieken, gelokaliseerde en gepersonaliseerde advertentie-targeting, en andere elementen die veel voorkomen in de advertentiewereld, maar nog niet zoveel bij podcasting. Spotify wil de omzetstroom van zowel streamingmuziek en podcasts in handen krijgen. Onderdeel van deze strategie is dan ook dat op 1 maart de gebruikersvoorwaarden worden aangepast om de accounts van mensen die adblockers gebruiken te beëindigen.

Verder gaat Spotify ongetwijfeld de informatie die het krijgt over de interesse in podcasts gebruiken om nieuwe aan te raden, zoals het nu doet met muziek. Op dit moment wordt de recommendation-engine van Spotify volgens het bedrijf door 16.000 'signalen' aangestuurd. Het kan het algoritmische model van bijvoorbeeld Facebook gebruiken om ervoor te zorgen dat klanten meer tijd doorbrengen op het platform en om berichten en advertenties te personaliseren.

Mobiele trends over tien jaar

Er is al jaren een duidelijke trend qua content en media richting mobiel en dat wordt alleen maar groter. Audio is een supermobiel medium. Hoewel tieners en twintigers vooral tijd lijken door te brengen op YouTube, kunnen alle leeftijdsgroepen luisteren naar muziek en podcasts tijdens het rijden, joggen, huishoudwerk en dagelijks leven.

De komende 15 jaar worden smartphones langzaam meer vervangen door andere, intelligentere apparaten als slimme speakers, smart displays en AR-brillen. De eerste generatie slimme brillen zal vooral om audio gaan en minder om display (zoals met Google Glass het geval was) en gebruikt innovatieve manieren om geluid af te leveren, zoals via botgeleiding, Interactie met internet gebeurt straks vooral via spraakinterfaces en onze voorkeurscontent zal in dat tijdperk spraak zijn, niet beeld.

Deze verdergaande mobiele trend zorgt ervoor dat podcasts waardevoller worden en dominante spelers hierin kunnen lucratieve verdienmodellen uitbaten. Spotify is duidelijk voornemens om samen met Apple een van de dominante spelers te worden. De kostbare podcastzet van Spotify kan een twijfelachtige keuze lijken, maar ik vermoed dat het bedrijf de trend tijdig voor is en goed bezig is. Of in ieder geval, dat podcasting inderdaad erg groot gaat worden het komende decennium.