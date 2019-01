Intel moet deze week een nieuwe kapitein kiezen

Zeven maanden geleden kreeg Intel een klap te verwerken toen zijn CEO Brian Krzanich moest opstappen omdat hij tegen de bedrijfsregels in een verhouding had met een personeelslid. Daarna volgde een lange periode van radiostilte waarin we niks hoorden over wie er op de kapiteinsstoel zou gaan zitten van dit schip van vijftig miljard.

Intern of extern?

Dat staat in schril contrast met Microsoft. Toen Steve Ballmer vertrok, verscheen de ene na de andere naam in de pers van mogelijke opvolgers van buiten het bedrijf. Uiteindelijk ging de softwaremaker voor een interne kandidaat Satya Nadella, en er is niemand die nu nog durft te beweren dat dat een verkeerde keuze was.

Aanvankelijk durfde men er geld op te zetten dat Murthy Renduchintala, hoofd van de client-groep van Intel, het stokje van Krzanich zou overnemen, maar daar hoor je nu niets meer over. Ik sprak een aantal analisten en die zeggen dat het probleem ligt bij het bestuur van Intel: dat maar niet kan niet beslissen en de beste mensen staan niet op de kandidatenlijst.

Bestuur verdeeld

"Ze maken CEO-level beslissingen over de producten en alle andere zaken, dus waarom is Bob Swan, CFO en interim-CEO, niet tot CEO benoemd?" vraagt Jim McGregor, hoofdanalist bij Tirias Research zich af. "Hij zei oorspronkelijk dat hij het niet wilde, maar ze hebben niemand anders gevonden. De meest voor de hand liggende externe kandidaten hebben 'nee' gezegd."

Analist Rob Enderle geeft aan dat de raad van bestuur verdeeld is. "Wat ik heb begrepen is dat het bestuur verdeeld is tussen een keuze van Murthy om Intel een Qualcomm-achtige kant op te sturen, terwijl de andere helft zegt 'nee, dat is dom'. En Krzanich werkte iedereen buiten die potentieel troonopvolger zou kunnen zijn, dus de reservebank is leeg. Dat betekent dat je buiten het bedrijf moet kijken en Intel is niet het type bedrijf dat het goed doet met buitenstaanders."

Het is belangrijk dat Intel iemand heeft die de koers uitstippelt, want de chipmaker bevindt zich in roerige tijden. Iemand moet enkele allesbepalende knopen doorhakken. In Wat gebeurt er met Intel onder een nieuwe CEO? vorig jaar gingen we daar uitgebreid op in.

Op consumentenelektronicabeurs CES liet Intel zien dat het bedrijf redelijk functioneert zonder kapitein en de aandelenkoers is prima, maar dit kan niet voortduren. AMD doet het momenteel erg goed en staat op het punt niet alleen marktaandeel te veroveren, maar ook het vertrouwen van de gebruiker, en dat is hetgeen dat telt."

Opvolgers buitenwerken

Wat dit deels een lastige klus maakte is dat Krzanich - die overigens nieuw werk heeft als CEO van CDK Global, een bedrijf dat software ontwikkelt voor autodealers - het bedrijf heeft ontdaan van potentiële opvolgers. In de geschiedenis van de chipmaker zijn er altijd mensen binnen de eigen gelederen naar boven gekomen en iedere CEO was iemand die alleen maar bij het bedrijf had gewerkt.

De lijst vertrokken personen die potentieel CEO-materiaal waren bevat onder meer:

Renee James, Intel-softwarechef, leidt nu halfgeleider-startup Ampere Computing.

Voormalig CFO Stacy Smith vertrok vorig jaar.

Diane Bryant, hoofd van de datacentergroep vertrok om Google's Cloud te leiden, maar is daar inmiddels weg.

Kirk Skaugen, hoofd van de pc-divisie, leidt nu de datacentergroep bij Lenovo.

De voor de hand liggende externe kandidaat blijft Pat Gelsinger, maar die is dik tevreden als CEO van VMware en wil de baan niet. Verder kan Intel niemand vinden. "Iedereen die gekwalificeerd is om Intel te leiden met de divisies die er zijn, wil niet eens in de buurt komen van het bedrijf", zegt Enderle.

Onder de problemen waar we in een eerder artikel uitgebreid op ingingen: Intels werk met externe graphics is laat en heeft te weinig geld, er is fors bezuinigd op R&D, Intel loopt ver achter met de komst van 10 nm-chips en de voorsprong met robotica is verdwenen en Nvidia heeft het stokje overgenomen - net als met alle andere dingen. Intel maakt aanstaande vrijdag zijn cijfers bekend en volgens Bloomberg wil het bestuur nog voor die dag, 24 januari, een nieuwe CEO aankondigen.

Ruggengraatloos

Analisten McGregor en Enderle stellen allebei dat het probleem ligt bij de raad van bestuur en zeggen dat het net zo slecht met het bestuur moet aflopen als met Krzanich. "Het lijkt erop dat het bestuur ruggengraatloos is en geen beslissing kan nemen of niet in staat was om iemand ervan te overtuigen dat het de moeite waard is de functie op zich te nemen", zegt McGregor. "Het is bijna dezelfde positie waar AMD zich enkele jaren geleden bevond toen de best gekwalificeerde mensen de baan niet wilden."

Enderle merkt op dat van de negen leden, de raad van bestuur slechts één persoon heeft met een achtergrond in microprocessoren: Tsu-Jae King Liu en zij is een academicus, een professor van Electrical Engineering and Computer Sciences aan de University of California, Berkeley. Er zitten meer financiële mensen en personen met een achtergrond in de medische wereld dat chipspecialisten in het bestuur. "Je hebt mensen zonder microprocessorervaring en uiteindelijk draait het daar allemaal om", zegt hij. "Ze moeten het bestuur verbeteren. Intel kan niet functioneren zonder bestuur dat begrijpt wat je doet."

De twee zijn het niet eens over Swan. "Ik denk dat hij eerlijk gezegd de enige keus is", zegt McGregor. "Hij functioneert duidelijk goed. Ik weet niet of de keuze vertraagd is vanwege hem of het bestuur." Maar Enderle denkt dat Swan niet de beste optie is. "Hij doet degelijk werk, maar als je wilt dat Intel uit zijn huidige dal kruipt dan heb je een visionair nodig en dat is hij niet. Hij zorgt ervoor dat alles blijft lopen, maar een koerswijziging zit er niet in."