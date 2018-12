5 inspirerende techverhalen van 2018

1. Kwantumnetwerken

Het Nederlanse QuTech kreeg het voor elkaar deeltjesverstrengeling in een fractie van een seconde tot stand te brengen in plaats van de vele minuten tot een uur die het daarvoor duurde en publiceerde de bevindingen afgelopen zomer in het tijdschrift Nature. Dit is een interessante doorbraak, omdat met bijna realtime kwantumverstrengeling het mogelijk is om de nieuwe manier van compute niet alleen in één kwantumcomputer te gebruiken, maar om direct informatie uit te wisselen op afstand.

QuTech ligt in dit korte filmpje toe wat een quantumnetwerk inhoudt.

Daarom is het onderzoeksinstituut van onder meer de TU Delft en TNO van start gegaan met de bouw van 's werelds eerste kwantumnetwerk samen met een aantal partners, waaronder telco KPN. Vier Nederlandse steden moeten genetwerkt worden met vier knooppunten die gebruikmaken van een supergekoelde kwantuminstallatie. De Europese Commissie kondigde in oktober aan tien miljoen euro toe te kennen aan dit project om een kwantuminternet te ontwikkelen, wat voor een belangrijk deel mogelijk is door het werk van QuTech.

2. De belofte van MicroLED

Het MicroLED-tijdperk breekt aan en dat is reden om enthousiast te worden. De naam geeft al aan dat deze ledjes veel kleiner zijn, namelijk 100 micrometer per RGB-ledje. Dat belooft enorme resoluties van potentieel duizenden pixels per inch en dat is vooral interessant voor HUD's, bijvoorbeeld AR- en VR-brillen. Samsung wil in 2019 de eerste MicroLED-televisie uitbrengen en die gaan we ongetwijfeld volgende maand zien op elektronicabeurs CES. Apple investeert ook stevig in de nieuwe technologie.

Maar de beeldschermtechnologie belooft meer dan alleen scherpe resoluties en dunne schermen omdat je allerlei polarisatielagen niet meer nodig hebt: de technologie is stukken energiezuiniger. De winst van meer dan vijftig procent zou ervoor zorgen dat de grootste energievreter in een laptop of smartphone enorm energiezuinig wordt. Dat betekent smartphones en laptops die tenminste twe keer zolang meegaan als nu met dezelfde accutechnologie.

3. Overal internet

Uit de koker Elon Musk komt het project StarLink. Hij kreeg vorige maand goedkeuring van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FCC om nog eens meer dan 7500 satellieten in een baan rond de aarde te schieten. Er zijn al eerder 4425 satellieten goedgekeurd. Samen vormen ze de backbone van een nieuwe ruimtegebaseerde breedbanddienst zodat je waar ook ter wereld kunt internetten: van de afgelegen boerderij in Zuid-Oost Groningen tot het centrum van Amsterdam en van een ongerept stukje natuur in het Himalaya-gebergte tot een metropool als Tokyo.

Het idee van het satellietnetwerk in zijn oorspronkelijke opstelling en na de wijzigingen die in november zijn goedgekeurd.

Het idee is om de satellieten in een veel lagere baan te brengen dan eerst gepland was. SpaceX probeert hiermee de vertraging tussen satellieten in internetgebruikers op de Aarde zelf te verkleinen om een snellere, goedkopere internetdienst met een wereldwijde dekking te kunnen leveren. Nog geen van de 12.000 satellieten is momenteel gelanceerd.

4. AI-ethiek

In Eindhoven en Rotterdam dienden eerder dit jaar proefprocessen over een mishandelde seksrobot die haar beklag deed op Twitter. Het hele proces was theoretisch, maar IT-deskundigen, juristen en een kunstenaar probeerden een handvatten te ontwikkelen die juristen en fabrikanten in de nabije toekomst een leidraard geeft voor de ontwikkeling van AI-regels.

Op deze avond in Pakhuis De Zwijger legde onder meer kunst- en economieprofessor Giep Hagoort uit met welk juridisch kader we te maken hebben en waarom dat tekort schiet als je het hebt over AI.

Dat is geen pure sciencefiction, maar een dergelijk juridisch kader komt al van pas bij zelfrijdende auto's, die aan de horizon staan. Wetgevers, juristen en IT krijgen te maken met aansprakelijkheidsvragen waar we nog helemaal niet op voorbereid zijn. Om te voorkomen dat we ons te reactief opstellen, loopt de op 1 januari startende Nederlandse Vereniging voor AI- en Robotrecht alvast vooruit op de ontwikkelingen van de jaren 20.

5. Privacyvriendelijk internet

Webpionier Tim Berners-Lee is zo ontevreden over wat er met privacy op zijn creatie is gebeurd, dat hij het web wil verbeteren. Eerder dacht hij bijvoorbeeld aan een heel nieuw internet, gebaseerd op een gedistribueerd p2p-model. Meerdere partijen al langer aan een idee van een gedecentraliseerd internet, maar dat staat allemaal nog in de kinderschoenen. Berners-Lee als CTO van Inrupt met open source-project Solid gekomen om gebruikers privacy te verschaffen met een gedecentraliseerd model in de basis.

Een technische kijk op open source-project Solid.

Het idee hiervan is dat gebruikers hun persoonlijke data, van telefoonnummers en adresgegevens tot foto's en muziek in een Personal Online Data Store (POD) stoppen. Gebruikers hebben vervolgens de controle over die POD in de zin van wie toegang heeft tot welke data - van personen, tot diensten en apps. Je kunt data nog wel gemakkelijk delen, maar verschaft zelf de toegang en trekt die weer in. Zo worden we weer eigenaar van onze eigen gegevens.