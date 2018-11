Draadloos opladen gaat eindelijk mainstream

De jaarlijkse verkoop van draadloze opladers voor allerlei toepassingen groeit van 450 miljoen in 2017 naar 2,2 miljard in 2023, becijfert marktanalysebureau IHS. Cumulatief zijn dat meer dan zes miljard ontvangers en 2,7 miljard zenders (opladers) die de komende vijf jaar worden afgeleverd. Apple had een grote impact op de adoptie van deze technologie die al jaren van de grond probeert te komen, zegt IHS-analist Dinesh Kithany.

Apple's zet om inductieladen (via de Qi-specificatie) te introduceren in de iPhone in 2017 gaf de techniek een impuls, nadat Android-vlaggenschepen dit al pionierden. De impuls van Apple zorgde er ook voor dat concurrenten van draadloze technologie hun focus verschuiven naar meer dan alleen mobiele telefoons, zoals wearables, medische apparaten en auto's.

Geen multi-device lader

Maar het enthousiasme kan zijn afgenomen, denkt IHS, vanwege het niet verschijnen van Apple's AirPower, een oplaadapparaat voor meerdere toestellen tegelijk. Apple noemde het apparaat niet eens op zijn congres vorige week en reageert niet op meerdere vragen van Computerworld.com over de status van het apparaat.

"De markt wachtte gespannen af op een aankondiging afgelopen september", vertelt Kithany. "Veel mensen hadden ontwikkeling gepauzeerd om te zien wat de plannen zijn. Apple-producten spelen een belangrijke rol in het bredere ecosysteem en de technologie en is daarom een aansturende aanwezigheid in de markt."

Met de komst van Qi-ontvangers in de iPhone stapten meerdere partijen in die markt, zegt Kithany. "Iedereen wachtte op een multi-device oplader om hun eigen protocol te ontwikkelen. Met het wachten daarop en het uitblijven van een aankondiging is de ontwikkeling mogelijk langzamer gegaan", zegt hij. Hij verwacht dat de trend weer op stoom zal raken mocht de AirPower alsnog verschijnen. Analisten speculeren dat het probleem zit in het combineren van verschillende laadmodi op één apparaat. De AirPower zou namelijk drie verschillende toestellen tegelijk kunnen opladen: een iPhone, Apple Watch en de AirPods via de oplaaddoos.

Grotere schaal = lagere kosten

Ongeacht van wat Apple nu nog gaat doen, verwacht IHS forse groei in deze markt de komende vijf jaar met het verschijnen van nieuwe draadloos opladen-toepassingen voor heel andere categorieën en sectoren. Ook analist Jack Gold van J. Gold Associates is het ermee eens dat de sector zich nu achter om één standaard heeft verenigd, namelijk Qi.

"Dit maakt het veel makkelijker voor andere apparaten om het te gebruiken, vooral omdat de schaal wordt verhoogd en daarmee de kosten dalen", aldus de analist. "Draadloos opladen verschijnt nu in meubilair, auto's, huishoudelijke apparatuur om oplaadbare apparaten van energie te voorzien. Ingebouwde opladers is een grote markt: het rekent af met losse opladers of incompatibele laders."

Vorig jaar werden 31 miljoen mobiele apparaten met draadloos opladen-capaciteit uitgeleverd: de drie voornaamste waren smartphones, wearables (smartwatches bijvoorbeeld) en apparaten voor persoonlijke verzorging (bijvoorbeeld elektrische tandenborstels). Voor medische apparaten voor consumenten groeit de markt ook door, naar 13 miljoen in 2023, voornamelijk door draadloos oplaadbare gehoorapparaten.

Inductieladers en -ontvangers zullen de grootste markt blijven tot 2023, maar er wordt reikhalzend uitgekeken naar resonantieladers, die opladen over een grotere afstand mogelijk maken. Kithany: "Opladen op afstand is een probleem voor inductie en het is daarnaast ook lastig om de benodigde spoelen in bepaalde designs en formfactors te verwerken. Inductie is goed, maar niet overal geschikt voor, bijvoorbeeld niet voor rijdende auto's."

IR- en RF-laders

In 2019 worden meer toepassingen en producten verwacht in deze markt, met radiofrequentie (RF) of infrarode (IR) technologieën, stelt IHS in zijn rapport: "Oplossingen op meerdere frequenties zijn oplossingen voor gemaksproducten als mobiele telefoons en smartwatches, en deze markt groeit gedurende de komende vier jaar. Automotive (EV-opladen) is een andere sector die de aandacht trekt van leveranciers van draadloosoplaadoplossingen.

Oplaadmatten zie je steeds meer, maar de toekomst van draadloos opladen laat zich raden. De mogelijkheid om op meters afstand op te laden leek praktisch om de hoek toen de technologie zo'n acht jaar geleden werd omarmd door verschillende fabrikanten van smartphones. In de jaren daarop zijn ontwikkelaars van deze technologie samen gaan werken met grote namen in de techsector, waardoor de adoptie van de tech moet groeien.

Interessante projecten zijn van Europese halfgeleiderproducent ST Microelectronics die samen met het Amerikaanse WiTricity geïntegreerde schakelingen ontwikkelt voor draadloze energie-uitwisseling. Die technologie laadt elektrische auto's op met een mat op een oppervlakte of verwerkt in asfalt en de technologie zorgt voor automatisch koppelen aan auto's die zich op de parkeerplaats gaan staan.

Een fabrikant van RFID-lezers en biometrische bediening voor onder meer slimme deuren, ZKTeco USA, werkt samen met Wi-Charge aan producten die IR-stralen gebruiken om draadloos op te laden. En de Cota-technologie van oplaadbedrijf Ossia zorgt voor RF--technologie om zowel energie als data te verzenden over afstanden van meer dan 5 meter. Ook kunnen daarmee meerdere apparaten binnen een straal van enkele meters tegelijk worden opgeladen en de zenders hebben verschillende formfactors, waaronder platen voor een systeemplafond.

Markt ontwikkelt zich nog

Oplaadbedrijf Energous belooft dat zijn WattUp Mid Field-zender smartphones, horloges, speakers en meer kan voorzien van een druppellading tot op 5 meter afstand. En Apple kocht oplaadstartup PowerByProxi, dat een los op Qi-gebaseerde technologie levert om apparaten op te laden op kleine afstanden (oftewel centimeters in plaats van meters).

"Het is veel te vroeg om te zeggen wie de leiding gaat nemen in resonantieladen, omdat er nog steeds producten moeten verschijnen. Omdat die markt nog in de opstartfase zit, kan in principe iedereen meespelen", aldus Kithany. "Resonantie is wellicht een nieuwe manier voor draadloos opladen bij mobiele apparaten, mits enkele uitdagingen worden opgelost."