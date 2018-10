10 techtrends van 2019 en verder volgens Gartner

Verschillende technologieën als automatisering met kunstmatige intelligentie komen steeds meer samen om een belangrijke impact te hebben op bedrijven. Dat stelt onderzoeksbureau Gartner in zijn jaarlijkse rapport Top 10 Strategic Technology Trends. Het bureau presenteerde de lijst op zijn IT-symposium vorige week en Gartner-onderdirecteur David Cearley lichtte onderstaande tien trends daar verder toe.

1. Autonome apparaten

Dit slaat op robots, drones en autonome voertuigen die AI gebruiken om functies te automatiseren die voorheen voorbehouden waren aan mensen. "Met de proliferatie van autonome apparaten verwachten we dat we een verschuiving gaan zien van stand-alone slimme apparaten naar collectieve intelligente apparaten, met meerdere apparaten die ofwel afzonderlijk werken of samen met menselijke input", zegt Clearly. "Als bijvoorbeeld een drone een groot veld bekijkt en oordeelt dat het klaar is voor oogst, kan het een autonome oogstmachine inzetten."

2. Augmented Analytics

Volgens Cearly gaat deze trend over een specifiek terrein van kunstmatige intelligentie, het gebruik van machine learning om te veranderen hoe analytics worden ontwikkeld, gebruikt en gedeeld. Augmented analytics zullen snel in de mainstream verschijnen voor onder meer data beheer, selecteren van data, moderne analytics, bedrijsprocesbeheer, procesmining en data-science-platforms.

Geautomatiseerde inzichten van deze analytics ga je ook terugzien in zakelijke toepassingen - bijvoorbeeld bij HR, financiën, sales, marketing, klantenservice, aanbesteding en asset-beheer - om beslissingen en acties van werknemers in hun desbetreffende context te optimaliseren. Dus het is niet alleen voor analisten en data-scientists. Sterker nog, omdat selectie en visualisatie worden geautomatiseerd, worden de taken van data-scientists in een aantal gevallen zelfs kleiner.

3. AI & applicatiebouw

Gartner denkt dat de markt snel aan het verschuiven is naar eentje waarin data-scientists moeten samenwerken met applicatieontwikkelaars om oplossingen met AI te bouwen naar een model waarbij de ontwikkelaar alleen kan werken met vooraf gedefinieerde modellen die as-a-service worden afgeleverd. Dat geeft ontwikkelaars een ecosysteem van AI-algoritmes en -modellen, en ontwikkeltools om AI-mogelijkheden en modellen in hun applicaties te verwerken.

Nog een interessante ontwikkeling is wanneer AI wordt toegepast op de applicatiebouw zelf, met automatisering van datawetenschap, applicatie-ontwikkeling en testen. Gartner verwacht dat in 2022 tenminste 40 procent van nieuwe applicatieontwikkelingsprojecten ook AI-ontwikkelaars bevatten.

4. Digital Twins

Gartner geeft deze term aan een (driedimensionale) digitale weergave van een machine of product in het echt, bijvoorbeeld voor troubleshooten en meer. Het bureau verwacht dat er 20 miljard verbonden sensoren en endpoints zijn, waardoor er binnen een paar jaar mogelijk miljarden digital twins zijn.

Lees hier meer over in ons eerdere artikel: Wat is een digital twin en wat is het nut?

Aanvankelijk worden deze op een simpele manier ingezet, als een soort blauwdruk van het apparaat. Maar ze zullen evolueren en er wordt meer sensorinformatie gebruikt voor nauwkeurige simulatie met de juiste analytics en regels om precies de bedrijfsdoelen te verwezenlijken die je voor ogen hebt.

5. Krachtige Edge

De trend van edge-computing is voornamelijk merkbaar in de wereld van IoT en de noodzaak om verwerking op lichte hardware te kunnen uitvoeren in plaats van op een centrale cloudserver. Het bureau denkt dat er een bredere groep edge-apparaten verschijnt met gespecialiseerde chips voor AI, meer rekenkracht, opslag en andere geavanceerde functionaliteiten.

De embedded IoT-wereld biedt enkele beheeruitdagingen, onder meer vanwege lange levenscycli van bijvoorbeeld industriële machines. Op langere termijn, als 5G mainstream gaat, wordt naar verwachting meer robuuste communicatie naar centrale diensten toegevoegd aan de hele edge-omgeving. Met de nieuwe communicatiestandarad zien we minder latency en hogere bandbreedte, maar wat voor edge erg belangrijk is: meer knooppunten per vierkante kilometer.

6. Interface naar digitaal

Spraakplatforms veranderen de manier waarop we communiceren met de digitale wereld, stelt Gartner, en VR, AR en MR veranderen de manier waarop we de digitale wereld ervaren. Deze twee trends veranderen dus onze perceptie van digitale communicatie en de interactiemodellen van morgen zorgen voor een 'immersive' gebruikerservaring, oftewel eentje waarbij we zodanig worden ondergedompeld in een digitale wereld dat de scheiding minder voelbaar is als met interfaces van de afgelopen decennia.

"We schuiven zo langzaam van het denken over individuele apparaten en gefragmenteerde gebruikerssinterfaces naar een multichannel, multimodaal systeem. In het multimodale model verbinden gebruikers naar de digitale wereld via honderden edge-apparaten om hen heen, inclusief traditionele apparaten, wearables, auto's, omgevingssensotren en consumentenelektronica", aldus Cearley.

7. Blockchain als vetrouwensmodel

Volgens Gartner zorgt blockchain voor een transformatie in verschillende sectoren door een nieuw vertrouwensmodel, met meer transparantie en minder frictie tussen disparate bedrijfsnetwerken, waardoor kosten dalen, doorlooptijden voor settlement korter worden en cashflow soepeler loopt. In het huidige model ontstaat vertrouwen bij centrale instituten die een 'versie van de waarheid' bijhouden in hun eigen database. Dat model levert vertraging op en verhoogt de kosten (aan commissies, leges en tijd als waarde) van transacties.

Blockchain biedt een alternatief model waarbij een centrale autoriteit en arbiter voor transacties niet nodig is. "Huidige blockchaintechnologieën zijn primitief, slecht begrepen en onbewezen in bedrijfskritieke implementaties op schaal. Dat geldt vooral voor complexe elementen die voor meer geavanceerde scenario's werken", zegt Clearley, verwijzend naar smart contracts. "Ondanks de uitdagingen is er een duidelijk potentieel voor disruptie waardoor CIO's en IT-leiders blockchain op z'n minst moeten evalueren, zo niet pro-actief implementeren de komende jaren."

8. Smart Spaces

Dit is een Gartner-term voor een fysieke of digitale ruimte waar mensen en systemen samen functioneren in een open, verbonden, gecoördineerd en intelligent ecosysteem. Meerdere elementen - waaronder mensen, processen, diensten en dingen - komen in een smart space samen voor een interactieve, gautomatiseerde en immersive ervaring voor verschillende scenario's.

9. Digitale ethiek en privacy

Privacy en digitale ethiek zijn een groeiende zorg voor gebruikers, organisaties en overheden. Na verschillende incidenten maakt het publiek zich drukker over hoe hun persoonlijke gegevens worden gebruikt door zowel commerciële als publieke organisaties. Dat neemt alleen maar toe wanneer bedrijven dit niet serieuzer gaan nemen en zich pro-actiever bezighouden met deze zorgen.

"Vertrouwen is het accepteren dat iets klopt zonder bewijs of onderzoek", vindt Clearley. "Een standpunt van een bedrijf omtrent privacy moet gebaseerd zijn op diens bredere kijk op ethiek en vertrouwen. Dat betekent dat het minder moet gaan over 'zijn we compliant' en meer 'doen we wat juist is'?"

10. Kwantum-computing

De parallelle uitvoer en exponentiële schaalbaarheid van kwantumcomputers maakt ze volgens Gartner uitstekend geschikt om problemen op te lossen die met een traditioneel algoritme simpelweg te veel tijd zouden kosten. Vooral in sectoren als financiën, automotive, assurantiën, farmaceutica, militair en R&D zijn gebaat bij de vorderingen van deze technologie.

"IT-leiders moeten hun begrip vergroten om te zien hoe kwantum kan worden toegepast om praktische bedrijfsvragen te beantwoorden. Leer nu de technologie nog aan het opkomen is. Identificeer real-world issues waar kwantumcomputer potentieel het verschil kunnen betekenen en wat de potentiële impact op beveiliging is", adviseert Clearley.

"Maar geloof niet in de hype dat dit de komende jaren zaken gaat revolutioneren. De meeste organisaties kunnen de komende jaren besteden aan het leren en monitoren van kwantumontwikkelingen en wellicht gaan benutten vanaf 2023 á 2025."