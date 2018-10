Econoom die crash '08 voorspelde: bitcoin is oplichterij

Nouriel Roubini is vooraanstaand professor aan de New York University en wereldeconoom die vorige week getuigde voor een Amerikaanse senaatscomissie die zich bezighoudt met bankzaken over cryptovaluta (PDF). Hij ging er met gestrekt been in en noemde cryptovaluta als bitcoin 'de moeder alle bubbels en oplichterij'. Hij noemde blockchain, de onderliggende technologie waar cryptovalyuta gebruik van maken, de meest overhypete - en minst nuttige - technologie in de geschiedenis van de mensheid.

Waanzin

Na kritiek hierop zette Roubini gisteren nog zwaarder in via een column die onder meer op CNBC.com werd gepubliceerd. Daarin stelde hij dat de belofte van blockchain om al onze problemen op te lossen met decentralisatie "een list om investeerders te ontdoen van hun zuurverdiende echte geld". Blockchain, een databasetechnologie om een gedecentraliseerd elektronisch grootboek te creëren, "is niet eens een verbetering op de standaard spreadsheet die in 1979 is ontwikkeld", aldus de econoom in de column.

"Er is geen instituut ter wereld - bank, onderneming, NGO of overheidsorganisatie - die een balans of transactieregister, handel en klantinteracties zou opslaan op een openbaar, gedecentraliseerd peer-to-peer grootboek", schrijft hij. "Er is geen goede reden waarom zulke propriëtaire en zeer waardevolle informatie openbaar opgeslagen zou moeten worden."

Roubini staat bekend als een van de weinige economen die de financiële crisis uit 2008 zag aankomen. Nadat hij de koersval van bitcoin het afgelopen jaar zag, meent hij dat deze en andere cryptovaluta de moeder alle marktbubbels is die investeerders verleidt "vooral mensen die geen financiële kennis hebben - mensen die het verschil niet kennen tussen aandelen en obligaties - worden in een koortsachtige waanzin gedreven om bitcoin en andere crypto te kopen".

Geen naïeve blockchain-investeerders

Informaticaprofessor Vipul Goyal van Carnegie Mellon University zegt dat de getuigenis "zeker amusant was en een hoop media-aandacht zal krijgen. Maar het is me niet duidelijk of hij een techologiedeskundige is en de wereld van crypto begrijpt." Goyal wijst op tech-giganten als Amazon, IBM, Microsoft en Oracle die blockchainprojecten ontwikkelen en Blockchain-as-a-Service leveren zodat bedrijven gedecentraliseerde databases kunnen inzetten om informatie uit te wisselen met zakelijke partners.

Voordat hij professor op CMU werd, was Goyal zeven jaar lang onderzoeker bij Microsoft. Hij merkte daarbij op dat Microsoft-CEO Satya Nadella meerdere malen heeft gesproken over zijn visie op blockchain. "Dit zijn toch zeker niet de naïeve, goedgelovige mensen waar Roubini het over heeft", zegt Goyal.

De bitcoin steeg eind vorig jaar tot een recordhoogte en ging de 17.000 euro voorbij. Maar de afgelopen negen maanden zakte de kers met meer dan 65 procent. Deze maand hangt de bitcoin steevast rond de 5400 tot 5600 euro. Dat grote verlies noemt Roubini de 'crypto-apocalyps'. Op het moment dat de waarde zonk, steeg de populariteit van blockchain als zakelijke transactietool zodat transparant en veilig gegevens uitgewisseld worden tussen leden van een groep.

Kijken naar technologie, niet de koers

Blockchain is met succes uitgerold na pilotprojecten voor financiële transacties buiten landsgrenzen, als platform voor beheer van toeleveranciers en als basis voor een nieuwe 'vertrouwenseconomie'. Ook onderzoeken zorginstituten de technologie als basis om patiëntinformatie vertrouwelijk uit te kunnen willen.

Eigenlijk is blockchain een slachtoffer van zijn eigen succes, zegt Goyal, die opmerkt dat blockchain te snel 'openbaar' is gegaan. "Wall Street en beurshandelaren begonnen het dagelijks te volgen en dat werd de maatstaf voor succes in plaats van hoe de technologie zich daadwerkelijk ontwikkelt."

Het duurt jaren voordat een werkelijk disruptieve technologie volwassen wordt en een plekje vindt. Internet had zo'n tien jaar nodig, merkt hij op, en AI duurde zelfs decennia. Zelfs een grote en snel opkomende technologie als cloud had enkele jaren nodig. "Ik denk dat je geduldig moet zijn en blockchain de tijd moet geven om volwassen te worden, in plaats van te oordelen zonder begrip over de technische basis gebaseerd op de koers van cryptovaluta", aldus Goyal.

FinTech en blockchain

Volgens Forrester Researcha-anlist Martha Bennett is blockchain niet uniek als instrument om data beveiligd uit te wisselen tussen disparate partijen, maar ontberen alternatieve technologieën enkele blockchain-eigenschappen. Zo is een van de voordelen voor het uitwisselen van gegevens en automatiseren van processen dat ze een gedeelde infrastructuur gebruiken zonder dat één enkele partij de baas is, licht ze toe.

"In combinatie met innovatie die zit in de tokenisatie van digitale en fysieke bezittingen, betekent dit dat er heel nieuwe bedrijfs- en vertrouwensmidellen ontstaan", aldus de analist. "Maar deze moeten we eerst ontworpen worden. Het lijkt erop dat dit het lastigste onderdeel is." Volgens

Roubini zit de echte revolutie voor de financiële sector in FinTech en heeft het niets van doen met blockchain of cryptovaluta. "Het is een revolutie die stoelt op kunstmatige intelligentie, big data en het Internet of Things", zei hij. Duizenden bedrijven, bijvoorbeeld PayPal, Square en Venmo, zijn voorbeelden van disruptieve kracht van tech in de financiële sector, met voorbeelden in Azië als Alypay en WeChat en in Afrika met M-Pesa, geeft Roubini als voorbeeld.

"En financiële instituten maken secure beslissingen over leningen in seconden in plaats van weken, dankzij een heleboel online data over individuen en bedrijven", zegt Roubini. "Zulke data-driven verbeteringen in kreditietoewijzingen zorgen mettertijd er mogelijk voor dat cyclische booms en bust een ding van het verleden zijn."

Kritiek econoom niet geheel onterecht

IDC-analist James Wester van de Worldwide Bloackchain Strategies van het onderzoeksbureau heeft de 37 pagina's tellende getuigenis van Roubini doorgenomen en stelt dat zijn kritiekpunten, hoewel lichtelijk overdreven, er niet helemaal naast zitten - vooral niet wanneer het gaat over bitcoin, blockchain en de rol daarvan bij financiële diensten.

Blockchain en cryptovaluta zijn op dit moment minder efficiënt dan bestaande oplossingen voor clearing en settling van transacties, merkt hij op. Roubini wees bijvoorbeeld op het consensusalgoritme Proof of Work wat de rekenkracht van netwerkknooppunten vereist om complexe wiskundige problemen op te lossen, zodat onvoorspelbaar blijft welk knooppunt een nieuw blok transacties toevoegt, waardoor er vijf a zeven transacties per seconde kunnen worden uitgevoerd.

"Het is veilig - tot nu toe - maar dat gaat ten koste van de schaalbaarheid", vertelde de econoom aan de senatoren. "En omdat mining nu enorm gecentraliseerd is - een oligopolie van miners heeft nu de controle over het proces - loopt die beveiliging nu risico." Verschillende industriegroepen, zoals de Ethereum Foundation, richten zich op de schaalbaarheidsuitdaging om de prestatie van blockchains te vergroten.

Use-cases missen

"Maar Roubini gebruikt een erg smalle definitie van blockchain die voorbij gaat aan implementaties en use cases die al voet aan de grond krijgen en succes hebben", zegt Wester. "Hij zegt bijvoorbeeld dat permissioned blockchains geen echte 'blockchain' zijn." Maar volgens de analist gaat Roubini te ver wanneer hij zegt dat iedereen die aan blockchains werkt een oplichter is.

"Er zijn wel degelijk mensen die blockchain verkopen als dé oplossing voor zo'n beetje alle problemen van de mensheid, maar in de community van technologieleveranciers, programmeurs en anderen die bij blockchainprojecten betrokken zijn, worden deze mensen niet serieus genomen", zegt Wester. "Er zijn een heleboel weldenkende, slimme mensen betrokken bij blockchain voor meerdere sectoren die de technologie willen gebruiken - zelfs op de manier als professor Roubini het definieert - om enkele interessante problemen op te lossen. Het is misschien beter om hen het voordeel van de twijfel te gunnen."