Apple is de magie helemaal niet kwijt

Ik nam contact op met SEO-specialist SEMrush om te zien hoe het staat met Apple's vermogen om de interesse van consumenten te kweken als nieuwe producten op stapel staan voor de grote onthullingen, zoals volgende week met de nieuwe iPhone en Apple Watch die aanstaande woensdag worden aangekondigd.

Zoeken naar de nieuwe iPhone

Daar blijkt uit dat Apple zijn publiek goed heeft afgericht en dat mensen uitkijken naar nieuwe Macs, iPads, Watches en iPhones. Laten we eens naar deze cijfers kijken van zoekopdrachten wereldwijd:

Hier zie je de door ons gedefinieerde modelnamen: iPhone 9, iPhone X Plus, iPhone 11 en iPhone X2. (We kozen deze termen nog voordat de nieuwe geruchten over de iPhone XS losbarstten.) Je ziet dat de zoekopdrachten rond deze potentiële namen enorm is toegenomen.

Wat je niet in deze grafiek ziet is dat nieuwe data ook uitwijst dat het zoekvolume voor iPhone X ongeveer acht keer zo hoog is als de gegevens in deze grafiek. Dat lijkt erop dat Apple mensen geïnteresseerd heeft gehouden in het huidige vlaggenschip van het bedrijf, maar tegelijkertijd interesse kweekt voor wat er hierna komt.

Deze nieuwere grafiek laat de gegevens zien voor zoekopdrachten van potentiële modellen (inclusief iPhone XS) in de VS alleen:

Het interessante aan deze grafiek is dat je ziet dat eerder dit jaar mensen naar nieuws zochten over de iPhone X Plus en iPhone 9 - zoekactiviteit met andere potentiële namen als de iPhone XS zie je nauwelijks - maar dat nu meer interesse lijkt te komen voor de term iPhone XI. We weten nog niet wat de modelnamen zijn, maar het is interessant om te zien of onze verwachtingen overeenkomen met de plannen van Apple.

Over de Apple Watch

We weten dat - in SEO-termen tenminste) - interesse in de Apple Watch het hoogste is vlak voor en vlak nadat een nieuw model is geïntroduceerd. De piek was begin 2015, toen pre-orders van het eerste model begonnen, zo blijkt uit de gegevens van SEMrush. Hoewel interesse nooit meer zo gepiekt heeft als toen, lijkt Apple ook hier de aandacht voor zijn wearables goed vast te houden.

Positieve interesse was zichtbaar voor en na WWDC 2018, toen Apple watchOS 5 aankondigde, Maar in juli daalde het weer. Het is de vraag of Apple de interesse weer kan opwekken met de Apple Watch Series 4, maar interesse in de recent gelekte foto's van het product lijken aan te geven dat dit wel weer gebeurt.

Hoe het zit met Mac

Een veelgehoorde klacht is dat Apple zich zo richt op mobiele apparaten dat dit ten koste gaat van de Mac. We denken dat Apple dit gaat aankondigen met geruchten rond een nieuwe Mac mini, een goedkopere Mac-latptop en de Mac Pro van volgend jaar, waardoor we weer zijn gaan hopen op een Mac-avontuur.

Dus wat zien we in de SEMrush-data? Een belangrijk meetpunt dat ik zie is dat interesse over de Mac hoog blijft, met pieken toen de iMac Pro in juni 2017 werd aangekondigd en opnieuw later dat jaar toen het apparaat uitkwam. De interesse in MacBook Pro en MacBook blijft groot, ondanks de geruchten over nieuwe Mac-laptops, maar de interesse voor de MacBook Air is laag. Mara dat verandert, omdat de gegevens een piek laten zien rond elke grote nieuwe aankondiging van MacBook-hardware of - software, en het ziet ernaar uit dat we ze deze herfst allebei gaan zien.

Wat hebben we hiervan geleerd?

Het is duidelijk dat hoewel er nog steeds brede interesse is voor Apple-producten, het gebrek aan iets gloednieuws die hype voor onthullingen heeft getemperd. Dat is geen slechte zaak, Apple probeert al tijden minder afhankelijk zijn van de hypecyclus rond producten door meer te focussen op diensten en ecosysteem.

Mogelijk zijn mensen deze cyclus niet zo enthousiast als voorheen, maar nog steeds is er voldoende interesse te vinden die waarschijnlijk volgende week toeneemt als Apple nieuwe apparaten op tafel zet. Dat zien we ook terug in andere onderzoeken: Egnyte Research concludeerde deze week dat zakelijk iOS heerst en analisten van Cannacord Genuity die stellen dat er de komende 12 maanden tenminste 220 miljoen iPhones verkocht zullen worden. En dat in een jaar waarin Apple de aandacht vast probeert te houden met nieuwe Mac Pros en met zorg geplande software- en hardware-upgrades terwijl het bedrijf voortdendert richting iOS 13, Marzipan en een streamingdienst in 2019.