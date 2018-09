Wat moet een zoekmachine eigenlijk doen?

Er is momenteel - voor de zoveelste keer - een discussie gaande over de waardeoordelen die zoekmachines lijken te geven. Deze keer komt het niet uit de hoek van actievoerders, maar van een serie verongelijkte tweets van de president van de VS die vindt dat Google News vooral resultaten laat zien van nieuwsorganisaties die kritisch zijn. Om zijn punt kracht bij te zetten, beweert Donald Trump dat ten tijde van Obama de jaarlijkse 'State of the Union' werd gepromoot, maar dat dit nu niet meer het geval is.

Google heeft laten weten inderdaad State of the Union-toespraken te promoten, zowel van Donald Trump als Barack Obama, wat je ook kunt zien als je de Wayback Machine raadpleegt. Een uitzondering is ingebouwd voor de inaugurele State of the Union, omdat de president net die maand is geïnstalleerd en volgens Google het congres toespreekt, maar geen beeld heeft van de staat van de natie op dat moment.

De politiek geladen discussie over Trump-nieuws vind ik niet zo interessant. Ook de vraag of een zoekmachine vooroordelen heeft en hoe dat een reflectie is van waar mensen naar zoeken hebben we in het verleden al meerdere malen gesteld. Nee, wat ik deze keer interessant vind is de vraag van wat een zoekmachine eigenlijk is volgens zijn gebruikers.

Gezien de verschillende manieren waarop we zoekmachines gebruiken en bekijken, hebben zoekmachines vier verschillende functies:

1. Een index van het web

Toen Google van start ging in 1996, was het duidelijk wat de bedoeling was van een zoekmachine: het indexeren van het web. Google's innovatie ten opzichte van eerdere crawlers was de ranking die de relevantie van elke pagina moest aangeven met betrekking tot de zoekopdracht. De resultaten en de ranking waren een reflectie van het web zelf, niet zozeer een index naar de informatie in de echte wereld.

2. Beslisser over wat waar is

Dit is de manier is waarop sommige gebruikers webindexen blijkbaar zijn gaan behandelen. Google moet in deze kijk op zijn functioneren links naar content die objectief onwaar zijn blijkbaar gaan benadelen.

3. Een objectieve informatiebron

In deze visie moet Google zoveel mogelijk de diverse kanten van een discussie proportioneel weergeven, zonder bepaalde ideeën of bronnen te bevoordelen ten opzichte van andere.

4. Een persoonlijke informatiebron

Het gepersonaliseerde aspect moet ervoor zorgen dat dezelfde zoekopdracht verschillende resultaten oplevert bij verschillende gebruikers, gebaseerd op wat hij of zij wil, ongeacht wat er gebeurt op het internet of een andere factor.

Dat klinkt misschien wat abstract, dus laat ik een concreet voorbeeld geven. Als iemand de vorm van de Aarde wil weten, hoe moet Google dit gaan benaderen? Dat hangt af van welke van de vier visies Google onderschrijft. Het is ergens waarschijnlijker dat mensen van de Flat Earth-beweging meer links genereren en schrijven over dat idee dan de mensen die geloven dat de aarde rond is. Laten we voor dit argument er even vanuit gaan dat de hoeveelheid activiteit en content over het idee dat de aarde een platte schijf is groter is.

Als een zoekmachine een index is, betekent dat in dit geval dat resultaten sneller zullen leiden naar artikelen over een platte aarde. Als een zoekmachine moet beslissen wat waar is, zouden er meer resultaten moeten zijn over een ronde aarde. Als een zoekmachine een objectieve waarheid weergeeft, moet het beide vormen weergeven. En als een zoekmachine een persoonlijke informatiebron is, hangt het antwoord af van degene die de vraag stelt.

Ja, dit is een extreem voorbeeld, maar het illustreert de verschillende manieren waarop mensen zoekmachines gebruiken. Dit geldt ook voor zoekopdrachten over jouw product, je bedrijf of zelfs over jou als persoon en is gevoelig voor dezelfde verwarring over wat een zoekmachine precies is of wat het in de visie van de gebruiker hoort te doen.

Als een klant, potentiële bedrijfspartner, werkgever, werknemer of iemand anders iets over jou of je organisatie zoekt, welke resultaten moet hij of zij dan krijgen? Moeten die resultaten weergeven wat "waar", wat onwaar maar populair, of wat neutraal is? Of zou het moeten afhangen van wie er aan het zoeken is?

De waarheid over wat een zoekmachine is, is dat Google probeert om alle vier tegelijkertijd te zijn. Dat is al lastig genoeg, maar het wordt nog complexer omdat dit wordt uitgevoerd door algoritmes. Als je het mensen zou vragen, verwacht ik dat de meeste mensen zullen zeggen dat Model 1 is wat een zoekmachine zou moeten zijn, een webindex, en zich niet moet mengen in wat waar is of welk antwoord een gebruiker zou willen horen. Toch verlangen steeds meer mensen ernaar dat Google Model 2 wordt nagestreefd.

Overheden willen geen nauwkeurige index

President Trump vindt dat nieuwsmedia bevooroordeeld zijn. Als dat waar is en Google News een passieve index is van wat media berichten, zou het dan niet redelijk zijn dat Trump anti-Trump verslaggeving aantreft bij Google?

Door Google News als bevooroordeeld te presenteren, geeft de president aan dat hij verwacht dat Google weergeeft wat er aan de hand is in de wereld zoals hij het ziet, in plaats van wat er aan de hand is volgens nieuwsmedia. Of het geeft aan dat ongeacht het gewicht van de bron waarvan Trump vermoedt dat die tegen hem gekant is, Google News een gebalanceerd en neutrale weergave moet geven van alle meningen en bronnen in gelijke mate.

De afwijzing van het zoekmachine-als-index-model zie je wereldwijd veel bij overheden en politici. Neem het vergeetrecht, wat geldt in Europa en Argentinië. Het idee daarvan is dat informatie op het internet mensen oneerlijk kan stigmatiseren en dat burgers het recht hebben om vergeten te worden, wat erop neerkomt dat zoekmachines ze niet meer weergeven.

Laten we bijvoorbeeld iemand nemen die bankroet is verklaard en dat 100 nieuwssites en blogs dit hebben vermeld. Twintig jaar later is deze persoon weer liquide, maar deze informatie over zijn faillissement is nog steeds vindbaar. Bij het verwijderen van deze links onder het vergeetrecht, is die informatie er nog steeds, maar geven zoekmachines ze niet weer als iemand de naam opzoekt. Voorstanders van deze wetgeving willen duidelijk dat zoekmachine de wereld weergeeft zoals hij is, of zou moeten zijn, en geen weergave is van het web.

Google haalde recent het nieuws vanwege een controverse omtrent de mogelijke terugkeer op de Chinese markt, met een aangepaste zoekengine die content censureert naar Chinese maatstaven. Honderden Google-werknemers tekenden protest aan. En Google wil terugkeren naar die markt, maar de Chinese overheid wil geen nauwkeurige weergave van wat daadwerkelijk op het web te vinden is. Er zijn verschillende voorbeelden, maar wat ze allemaal gemeen hebben is dat het politiek gezien lastig is om mensen te vinden die het webindex-idee van een zoekmachine willen.

Zoekmachine-als-index is niet meer

Google's zelfverklaarde missie is "om alle informatie ter wereld te organiseren en universeel toegankelijk en bruikbaar te maken". Ja, vaag, maar gezien het voorgaande is het interessant om op te merken dat die missie niet gaat om het organiseren van alle 'informatie op het internet', maar de 'alle informatie ter wereld'.

De waarheid is dat mensen die googelen informatie over de wereld willen en niet informatie over wat het web collectief denkt. Dat is namelijk sowieso achterhaald aan het raken, want wat internet 'denkt' wordt gekaapt en gemanipuleerd door bots, propagandisten, trollen, nepnieuws, complottheoretici en hackers. Het nauwkeurig weergeven van content op het web is alleen nog maar waardevol voor deze manipulators.

Daarnaast worden elke dag meer en meer zoekopdrachten uitgevoerd door virtuele assistenten als Siri, Google Assistant, Cortana en Alexa. Deze software wordt langzaam de nieuwe zoekmachine. Met steeds meer mobiele informatiebronnen, denk aan de komst van AR-brillen, worden zoekmachines steeds meer beslissers over wat waar is of wat waar zou moeten zijn, omdat gebruikers steeds meer één duidelijk antwoord willen op hun vraag.

Om die reden hebben initiatieven die zorgen voor je zichtbaarheid op het web - SEO, marketing, social media-beleid en meer - een nieuwe urgentie gekregen. Want zoekmachines zullen steeds meer bepalen wat voor de gebruikers waar zou moeten zijn en wat niet. Daarom moeten we er nu al voor zorgen dat wat Google denkt dat waar is over je bedrijf ook daadwerkelijk waar is.