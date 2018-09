Wat het einde van chipkrimp voor jou betekent

Ten eerste betekent dit dat GlobalFoundries op een productieprocestechnologie van 12 en 14 nanometer blijft zitten. In de reorganisatie verliest 5 procent van het personeel (in totaal zo'n 18.000 mensen) zijn of haar baan. Maar het is ook een groot verlies voor de grootste klant van GlobalFoundries, AMD, dat Intel de loef probeert af te steken en al twee jaar worstelt om 10 nanometer te bereiken. De roadmap van AMD was dan ook ambitieuzer dan Intel, die voor een nieuwe architectuurrefresh is gegaan in plaats van krimp naar een kleinere procestechnologie.

Nieuwe tech is lastig en duur

"De grote meerderheid van fabless klanten willen meer uit elke nieuwe procestechnologie halen om de winst te maximaliseren van de aanzienlijke investeringen die gepaard gaan met elke nieuwe procestechnologie-node", zegt nieuwe CEO Thomas Caulfield van GlobalFoundries in een verklaring. "Deze nodes zijn aan het veranderen naar ontwerpplatforms om meerdere soorten toepassingen te ondersteunen, waardoor ze elk langer meegaan. De dynamiek van de sector heeft ertoe geleid dat minder fabless klanten de grens van de Wet van Moore opzoeken", aldus de CEO.

Het overstappen naar een nieuwe procestechnologie - chiplithografie van bijvoorbeeld 14 nanometer verkleinen naar 10 nanometer - is geen sinecure. Het kost miljarden euro's aan investeringen om één maat te krimpen. Zo heeft ASML forse bedragen gepompt in het nog fijner etsen van chips met behulp van extreme ultraviolet (EUV). Volgens Caulfield zijn er minder klanten te vinden voor zulke innovatieve fabricageprocessen, waardoor de Return On Investment te laag is.

Andere wegen naar Moore

"Ik denk dat we een nieuw punt hebben gevonden in de Wet van Moore", denkt Jim McGregor, directeur van Tirias Research, die zich specialiseert in de halfgeleidersector. "De Wet van Moore is een economische: dat we de relatieve kosten van schakelingen met elke generatie omlaag brengen. De grootte van de transistor daalt nog steeds, maar langzamer dan vroeger."

Lees ook: Techrepo: Zo behoudt ASML de Wet van Moore[/b]

Om de Wet van Moore te kunnen benaderen, ligt het voor de hand dat Intel, GlobalFoundries en anderen de dichtheid van chips omhoog willen brengen met multi-chip modules (MMC) en stacking. AMD gebruikt MCM in zijn serverprocessor Epyc. De chip is geen 32-core bakbeest, maar bestaat uit vier 8-core-modules met high-speed interlinks. En NAND-flashproducenten als Samsung en Micron gebruiken al enige tijd 3D-stacking.

Capaciteit blijven schalen

Alle verhalen over procestechnologie klinkt als een insiderverhaal dat alleen voor enthousiastelingen en professionals interessant is, maar het raakt iedereen in de IT. Volgens McGregor komt dit allemaal neer op efficiëntie. "Je moet bedenken hoe je resources nog kunt schalen: met iedere nieuwe generatie in het datacenter, moet je meer workloads kunnen verwerken met dezelfde energie en hitteverwerking. Als je niet kunt blijven opschalen, raakt het datacenter beperkt in zijn mogelijkheden", legt hij uit.

"Ik heb plekken gezien waar het datacenter van vloer tot plafond en van muur tot muur is volgestouwd met hardware. Die hebben het maximale bereikt aan ruimte en wat mogelijk is qua hitte-afvoer. Dus je bent altijd op zoek naar de nieuwste tech om meer rekenkracht in dezelfde fysieke ruimte te zetten, of het datacenter verliest kracht en zijn concurrentiepositie, omdat de kosten niet omlaag kunnen."

Hoe kun je groeien?

Stel je voor dat de capaciteit van harde schijven niet meer groeiden. Je hebt een X-hoeveelheid ruimte in het datacenter beschikbaar voor opslag. Als je geen grotere schijven kunt plaatsen in dezelfde ruimte, zit je aan de fysieke grens van het groeien van je datacenter. Wat dan? Bouw je een nieuwe? Rekenkracht is niet anders: kleinere procestechnologieën voor cpu's betekent meer stampkracht in dezelfde ruimte.

Er moet iets worden verbeterd, maar het lijkt erop dat dit voorlopig niet gaat gebeuren. EUV is nog steeds in ontwikkeling - de eerste machines worden al jaren getest bij fabrikanten, maar het opschalen laat op zich wachten - wat miljarden kost aan ontwikkeling en McGregor zegt dat de machines erg groot zijn, zodat fabrikanten nieuwe productieruimtes moeten gaan ontwerpen. Ondertussen worden transistordiktes inmiddels uitgedrukt in groottes van elektronen. De natuurkundige grenzen zijn hard en voor chipmakers uitdagend.