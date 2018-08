Blockchain-adoptie groter dan je denkt

Afgelopen maandag stelde een PwC-rapport dat 84 procent van 600 bestuursleden dat hun bedrijven actief bezig zijn met blockchain: 20 procent zit nog in de onderzoeksfase, 32 procent is aan het ontwikkelen, 10 procent zit in de pilotfase, 15 procent draait al productie-ledgers en 7 procent heeft het project gepauzeerd.

Ook Deloitte publiceerde een rapport dat nog meer groei laat zien. Op dinsdag meldde de consultancy dat 74 procent van respondenten een overtuigende business-case ziet voor het gebruik van de data-technologie en verschillende bedrijven zetten stappen vooruit om te zien wat ze kunnen met gedistibueerde ledgers.

Hier gaf 34 procent aan dat er al een blockchain-systeem in productie te hebben en 41 procent verwacht blockchain-applicaties uit te rollen binnen 12 maanden. Deloitte ondervroeg 1053 bestuurders bij bedrijven met een omzet van 500 miljoen dollar per jaar of meer in China, Frankrijk, Duitsland, Canada, Mexico, het VK en de VS.

"Nu meer organisaties resources in deze opkomende technologie steken, verwachten we dat blockchain meer tractie krijgt met de demonstratie van de efficiëntievergroting, nieuwe bedrijfsmodellen en omzetstromen en verbeterde databeveiliging in praktijksituaties", staat te lezen in het rapport van Deloitte. Wat betreft het prijskaartje denkt 40 procent het komende jaar 5 miljoen dollar in blockchain-uitrol te steken.

Van de PwC-respondenten die van 15 'gebieden' afkomstig zijn, denkt 45 procent dat een gebrek aan vertrouwen in de mogelijkheden van blockchain en juridische onzekerheid ertoe kunnen leiden dat adoptie vertraagt. "Gebruikers moeten vertrouwen ontwikkelen in de technologie zelf. Net als elke opkomende technologie, bestaan er twijfels over de betrouwbaarheid, snelheid, beveiliging en schaalbaarheid van blockchain. En er zijn zorgen over een gebrek aan standaardisatie en potentiële interoperabiliteitsproblemen met andere blockchains", aldus PwC.

Los van de onzekerheden wijst PwC op onderzoek dat laat zien dat de technologie uit gaat groeien tot een biljoenenindustrie in het komende decennium. Het bedrijf haalde een Gartner-onderzoek aan dat de jaarlijkse bedrijfswaarde van blockchain in 2017 op 176 miljard dollar begrootte en meer dan 3 biljoen in 2030 voorspelt.

"Je kunt je voorstellen dat in dat jaar tien tot twintig procent van de wereldwijde economische infrastructuur op blockchaingebaseerde systemen draait", schrijft PwC. "Iedereen heeft het over blockchain en niemand wil de boot missen."