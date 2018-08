Zoeken met Bing: Hoe de zoekmachine van Microsoft de weg is kwijtgeraakt

Maar anno 2018 lijkt het erop dat Bing een deel van dat succes weer gewillig afgeeft. Hoezo dat? Gewoon omdat ik, als een gewone Bing-gebruiker, een verslechtering van de kwaliteit opmerk.

In het verleden heb ik betoogd dat er goede redenen waren om van Google op Bing over te stappen. Sindsdien heb ik Bing uitgebreid gebruikt en het blijft nog steeds de standaard zoekmachine op mijn pc. Ik gebruik Bing nu al jaren om nieuws te zoeken, Twitterberichten te vinden of andere sociale media te doorzoeken, om onderzoeksvragen te beantwoorden, reizen te maken en nog veel meer. Maar steeds vaker typ ik Google.com in binnen de zoekbalk om wat kleine wetenswaardigheidjes te vinden, of een verhaal waarvan ik zeker weet dat het bestaat.

Natuurlijk is wat nu komt een subjectief standpunt, en het gaat om heel specifieke zoekopdrachten. Maar er zijn bepaalde gebieden waarvan ik denk dat Bing er minder goed in is geworden of dat het zich gewoon niet kan meten met Google. Hier zijn enkele voorbeelden.

Nieuws zoeken gaat verloren

Kijk naar precies dezelfde zoekopdracht op Bing en Google: "ThinkPad", de iconische notebookserie van Lenovo. Als journalist klik ik vaak op het tabblad "nieuws" van beide zoekmachines, met het idee dat ik relevant nieuws van beide zoekmachines wil zien, meestal Google News en Bing News genoemd.

Direct vallen de grote verschillen op tussen de twee. Bing News laat me slechts drie resultaten zien. Daar wordt niet zomaar een boel ruimte onbenut gelaten, zeker als ik het vergelijk met Google. Dat bundelt verschillende recente verhalen.

Wat nieuws betreft is Google veel beter dan Bing.

Bing heeft het soort "eindeloos scrollen"-ontwerp van webpagina's dat onnodige klikken op de pagina elimineert, dat punt krijgen ze. Maar al drie items naar beneden staat een "trending on Bing" carrousel met wereldnieuws en politiek, waarin helemaal niets staat over de ThinkPad. Terwijl ik daar toch naar op zoek ben! Google News heeft dan wel een klik nodig om naar de volgende pagina te gaan, maar alles lijkt relevant. Terwijl Bing een tijdje terug begon met een misdaadverhaal uit Atlanta waarin een ThinkPad toevallig één van de voorwerpen was die uit een voertuig was gestolen.

Generieke zoekopdrachten naar nieuwsberichten laten ook sterke verschillen zien tussen de twee zoekmachines. Ik gebruik vaak zoekmachines om oudere verhalen te zoeken (en te linken). Het invoeren van "hachman snapdragon 850 pcworld" geeft in Google direct het resultaat dat ik zoek; in Bing verschijnt het niet eens op de eerste pagina. Dat lijkt me een fundamentele misstap, die er een paar maanden geleden nog niet was.

Voor mij is dit een van de grote zwakheden van Bing: ik kan er geen verhalen mee vinden waarvan ik weet dat ze bestaan.

Bing lijkt de kant op te gaan van het leveren van meerdere bronnen of meningen om berichten te bevestigen. Maar in mijn optiek faalt het in zijn basisdoel: het bieden van relevante links.

Wat gebeurde er met het zoeken op sociale netwerken?

Op een gegeven moment prees Bing zichzelf aan als de aangewezen zoekmachine voor sociale zoekacties, met een zijbalk en verschillende tools om verbinding te maken met sociale netwerken. Maar tegenwoordig heeft het moeite om Google bij te houden.

Kijk naar de volgende zoekopdracht, waarmee ik te weten wilde komen wat de reacties waren op het ontslaan van de legendarische omroeper Don Criqui als de radiostem van de Universiteit van Notre Dame ("Twitter Don Criqui").

Bing biedt een aantal onnauwkeurige resultaten, en negeert over het algemeen Twitter. Google doet het beter.

Twitter wil je doen geloven dat je het beste op Twitter.com kunt zoeken naar twitterberichten, en Bing geeft je geen enkele aanleiding om daaraan te twijfelen. Google doet dan tenminste nog een fatsoenlijke poging. Maar jammer genoeg hebben Bing noch Google meer te bieden dan de Facebookpagina van Criqui.

Zoeken naar afbeeldingen met wisselend succes

Van oudsher is Bing goed in het zoeken naar afbeeldingen, en dat heb ik er maar eens bijgepakt om te kijken hoe het nu met de zoekmachine gaat. Het is makkelijk genoeg om afbeeldingen van actrice Nicole Kidman naar voren te halen, zelfs als de zoekopdracht "Nicole Kidman op 23-jarige leeftijd" is. (Hoewel Google misschien net wat meer beelden van een jongere Kidman vindt.)

Maar waar zowel Google en Bing vandaag de dag over opscheppen is de intelligentie van hun zoekmachines: Hoe specifiek kun je het maken? Google neemt hierin het voortouw: probeer "een besneeuwd meer in de nacht" of "een hoed in een veld". Zowel Bing als Google slaan de spijker op de kop bij de eerste afbeelding, maar Bing faalt schromelijk bij de tweede.

Ik weet niet zeker wat hier gebeurt, maar Bing's beeldonderzoek toont niet veel intelligentie.

Over het algemeen doen zowel Bing als Google het goed als je zoekt naar afbeeldingen waarvan je weet dat ze bestaan: "Marilyn Monroe en Groucho Marx" bijvoorbeeld, of beroemdheden in het algemeen: "DMX en puppy". Maar nogmaals, als je Bing en Google vraagt om afbeeldingen die (waarschijnlijk) worden opgezocht met behulp van AI in plaats van met metadata, lijkt Google het beter te doen. Probeer enkele willekeurige objecten met elkaar te associëren: zoals "honkbal in boom".

Niet veel problemen hier voor Google of Bing.

Dat is natuurlijk prima voor degenen onder jullie die nooit naar zoiets zouden zoeken. Maar ik kan het soms gewoon niet nalaten om me af te vragen wat ik misschien mis.

Je kunt het niet met me eens zijn, maar als ik naar ,,honkbalversiering" had gezocht, dan had ik de beelden die Bing me voorschotelt kunnen verwachten. Ik denk dat de resultaten van Google beter overeenkomen met de oorspronkelijke zoekopdracht "honkbal in boom".

Vluchtgegevens verzuipen in de advertenties

Bing mag dan onlangs uitgebreide diensten hebben gelanceerd om de ervaring van het boeken van hotels te verbeteren door gegevens van derden toe te voegen, maar de basisreiszoekfunctie van het bedrijf blijft nog steeds ondermaats. Neem een algemene zoekopdracht, "vluchten naar Hawaii".

Ik moest naar beneden scrollen op Bing's pagina om voorbij de overbodige advertenties te komen.

Je kunt aannemen, zoals Bing doet, dat je wilt vliegen op de belangrijkste luchthaven van Hawaï, in Honolulu. Zowel Bing als Google bepalen je vertrekpunt op basis van je locatie, en dat vind ik prima. Maar Bing doet hier twee dingen verkeerd: In de eerste plaats moet je op een vervolgknop klikken om vluchtinformatie en tarieven te bekijken; en in de tweede plaats zou je een keuzemenu moeten krijgen met de verschillende eilanden of vliegvelden. Met Bing kun je echter wel aangeven hoeveel passagiers je wilt meenemen.

Wat Bing zich niet helemaal lijkt te realiseren, is dat het concurreert met gespecialiseerde reis-zoeksites zoals kajak.com. De website van Google, Google.com/flights, lijkt dit wel te beseffen en biedt direct een schat aan informatie. Aan de andere kant, Bing beveelt bepaalde vluchten aan als de beste voor een bepaalde set van criteria, zoals deze zoektocht naar vluchten naar New York City laat zien.

Na Bing te hebben gevraagd om vluchten te zoeken of door te hebben geklikt naar de vluchtenpagina van Google, ontvangt je deze resultaten. Beide zoekmachines geven je grotendeels dezelfde "beste vluchten", hoewel Google veel meer aanpassingsmogelijkheden biedt.

Wat zijn de voordelen van personalisatie precies?

Een ander interessant element van de "ThinkPad"-zoekactie in Bing News: De topresultaten blijven onveranderd, ongeacht of ik me aanmeld bij Bing. Als journalist geef ik toe dat het niet altijd gunstig is om de resultaten te laten personaliseren. Als redacteuren het relatieve belang van een bepaalde zoekterm proberen te beoordelen, dan zoeken we bijvoorbeeld anoniem. Maar dat is een uitzondering. Het gaat om de aloude vraag: Als ik op zoek ben naar "Apple," zoek ik dan naar een Golden Delicious, of het computerbedrijf? Als ik Bing of Google mijn gegevens laat vastleggen, zou ik daar dan niet van moeten profiteren?

Het is interessant om te zien dat Google me dezelfde zoekresultaten lijkt te geven bij het zoeken naar Apple, of ik nu ben ingelogd of niet. Maar er was wel een verschil: Wanneer je in Bing bent ingelogd, doken op het tabblad Afbeeldingen in Bing verschillende afbeeldingen op van appels (de vrucht). Google wist blijkbaar (of vermoedde) dat ik naar het logo van Apple Inc. logo zocht. Beiden identificeerden overigens Apple Stores bij mij in de buurt.

Bij de zoekopdracht naar "Apple" gaan beide zoekmachines nek-aan-nek.

Dit is overigens niet zozeer een Bing-vs.-Google-ding, als wel een kwestie van welk voordeel je krijgt door je privacy uit handen te geven. Ik realiseer me dat gepersonaliseerde gegevens in het leven zijn geroepen voor de advertenties, niet voor de zoekresultaten. Maar wordt het niet tijd dat we er wat meer terugkrijgen in ruil voor onze gegevens?

Rehabilitatie van Bing: antwoorden

Er is één zoeksegment waar Bing nek-aan-nek gaat met Google, of zelfs voorop ligt. Als je Bing een generieke vraag stelt ("hoe hoog is de Eiffeltoren?" Hoe oud was Lincoln?"), gedraagt Bing zich minder als een zoekmachine en meer als een encyclopedie. Hij beantwoordt de vraag en stimuleert verder onderzoek met gerelateerde feiten. Ook hier doet Google het overigens goed.

Bing en Google tonen in wezen dezelfde informatie voor een generieke zoekopdracht als deze.

Zelfs voor een zeer generieke zoekterm ('Berlijn') brengt Bing dingen naar voren, feiten, beelden en nieuws. Google doet dat echter ook en biedt ook nog aan om een reis te plannen. Hoewel Bing in deze vergelijking goed naar voren komt, denk ik dat Google wat verder gaat in het bieden van een gebruiksvriendelijke ervaring.

Ik denk dat Google's resultaten op de zoekopdracht "Berlijn" (rechts) uitgebreider zijn dan die van Bing (links), maar manmanman, wat zijn die nieuwskaarten lelijk.

Doodlopende weg naar succes

Het management van Microsoft is er duidelijk van overtuigd dat de weg naar succes van Bing loopt via het brede middensegment van veelgezochte termen, in plaats van in enkele van de meer specifieke niches waar ik de nadruk op leg. Maar "Bingen" gaat het zo nooit schoppen tot gewoon werkwoord. Als ík al meer en meer naar Google ga, dan vraag ik me af hoeveel andere Bing-gebruikers weer hun toevlucht zoeken bij Google. Voor het eerst in een paar jaar overweeg ik zelf een overstap.