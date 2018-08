5 simpele tips om je IT-bedrijf duurzamer te maken

Dat verandert nu langzaam, omdat bedrijven kostenbesparingen zien én een beter imago waar ze mee kunnen schermen, en vooral techbedrijven kijken naar milieuvriendelijke (of in elk geval minder milieuonvriendelijke) middelen om duurzamer te produceren. Hier volgen vijf manieren waarop bedrijven duurzamer kunnen werken met groenere technologieën.

1. Ga richting papierloos

Het papierloze kantoor blijft ondanks de opmars van digitaal en mobiel nog net buiten ons bereik. We kunnen de papierwinkel wel stevig verkleinen door documenten te scannen en digitaal te delen via cloudopslag in plaats van steeds kopietjes maken. Dat zorgt er ook nog eens voor dat het kantoor efficiënter is: papieren systemen neigen snel chaotisch en onoverzichtelijk te worden, terwijl je een gedeelde netwerkbron maar één keer goed hoeft in te richten zodat iedereen alle benodigde documenten kan terugvinden.

2. Zorg ervoor dat je leveranciers duurzaam zijn

Apple kreeg het in 2011 aan de stok met milieuactivisten vanwege diens deal met een Chinees bedrijf dat afval dumpte. Sindsdien heeft het bedrijf partners gestimuleerd om milieubewuster te werken en ethisch verantwoorde grondstoffen te gebruiken. Als jouw bedrijf iets produceert, is dit zeker een gebied om over na te denken. Kijk niet alleen naar je eigen producten, maar zorg er ook voor dat je toeleveranciers duurzaam produceren.

3. Doe aan recycling

Bij hergebruik kun je al aan simpele dingen denken als de kantoorpennen die worden weggegooid als ze leeg zijn, waardoor de afvalberg alleen maar groter wordt. Kijk naar vulpennen of pennen die nieuwe patronen kunnen ontvangen. Ook recyclebakken in de keukentjes/kantines van het pand kan al heel veel verschil maken of gebruik toiletpapier en keukenrollen van gerecycled papier.

Als je een retailer bent, zorg ervoor dat de tassen die je meegeeft gerecycled zijn en met een recycling-pictogram en je merknaam zorg je ervoor dat je groene reputatie zichtbaarder wordt. Ook qua tech-aankopen verdient het aanbeveling om je in ieder geval te verdiepen naar wat er beschikbaar is qua refurbished, zodat je gedeeltelijk gerecyclede apparaten kunt inzetten.

4. Pak je energieverbruik aan

Het verlagen van het energieverbruik is sowieso een goede manier om geld te besparen. Dat kan al met relatief simpele stappen als het vervangen van oude eigenlijk al afgeschreven apparaten met een lager energielabel dan de huidige generatie of het aanpakken van de kantoorverlichting en over te stappen op LED.

Als je verder wilt gaan en je hebt die vrijheid, kijk dan ook eens naar het energiebedrijf. Diverse aanbieders hebben opties voor groene stroom, zoals energie die is opgewekt met zon en wind - en er zijn zelfs energiebedrijven die zich hier specifiek voor inzetten, zoals Greenchoice.

5. Gebruik een groene hoster

Hostingpartijen zien ook dat het een goede business is om zich te profileren als duurzame leverancier, dus in toenemende mate gebruiken ze partijen die duurzame energie leveren of milieucompenserende maatregelen nemen. Dit hoeft je geen kosten op te leveren, de meeste groene hosters biedt soortgelijke diensten tegen dezelfde of zelfs lagere prijs. Kijk ook naar hoe milieuvriendelijk je datacenterpartner is. Capgemini beoordeelt datacenters bijvoorbeeld ook op diens duurzaamheid.