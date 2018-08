Hoe Microsoft een held werd in de tech-wereld

Ooit symboliseerde Microsoft alles wat er mis was met de tech-wereld: het was hebzuchtig, monopolistisch, eenzijdig gericht op winst en weinig begaan met het algemeen belang. In de hoogtijdagen van Bill Gates en Steve Ballmer walste het bedrijf ruw over concurrenten heen in zijn poging om de wereldwijde markt voor zowel besturingssystemen en toepassingssoftware in zijn greep te houden.

Maar vandaag de dag heeft Microsoft de rol omarmd van de goede engel van de tech wereld. En, zoals de gebeurtenissen in de afgelopen weken laten zien, dat is geen hype. Het bedrijf heeft tot op zekere hoogte geprobeerd op te treden als het geweten van de industrie, maar het heeft ook daadwerkelijk actie ondernomen voor het grotere goed.

Een goed voorbeeld: Microsoft onthulde onlangs dat het bewijs had ontdekt dat de Russische regering drie congres campagnes in de komende tussentijdse verkiezingen had proberen te beïnvloeden - en dat het had geholpen om dit complot te dwarsbomen. Microsoft ontdekte de pogingen als onderdeel van zijn langlopende strijd tegen door de Russische overheid gesteunde cyber-spionage hackersgroep genaamd Fancy Bear. Microsoft, dat al meer dan een jaar whack-a-mole speelt met de groep, richt zich op de command-and-control-servers die malware aansturen die Fancy Bear op de computers van slachtoffers heeft staan, evenals op de bijbehorende websites die malware installeren op computers als ze bezocht worden door de slachtoffers.

Dat is precies wat er onlangs gebeurde nadat Microsoft de aanval op congres campagnes ontdekte. De democraat Claire McCaskill gaat voor een herverkiezing, maar ze is kwetsbaar omdat haar staat Missouri onlangs massaal voor president Trump heeft gestemd.

Tom Burt, Microsoft's vice-president voor klantveiligheid en vertrouwen, legde eind juli op het Aspen Security Forum uit: "We ontdekten dat er een nep Microsoft-domein was opgericht als landingspagina voor phishing-aanvallen, en we zagen metadata die suggereerden dat die phishing-aanvallen gericht waren tegen drie kandidaten die zich allemaal kandidaat stelden voor de tussentijdse verkiezingen. We hebben dat domein uit de lucht gehaald en hebben in samenwerking met de regering kunnen voorkomen dat iemand geïnfecteerd werd door die specifieke aanval."

Microsoft onthulde de informatie precies op het moment dat Trump maar bleef ontkennen dat de Russen zich hebben beziggehouden met presidentiële campagne in 2016 of van plan zijn om de komende tussentijdse verkiezingen te beïnvloeden. Als Microsoft zich alleen zorgen zou maken over de eindresultaten onder de streep, zou het zich niet hebben bemoeid met de politieke strijd en niet hebben bekendgemaakt wat het heeft gevonden. En het zou zeker niet de aankondiging gedaan hebben toen de Russische hackers de krantenkoppen nog beheersten.

Het tweede incident dat laat zien dat Microsoft misschien probeert om het geweten van de tech-industrie te worden is de oproep van het bedrijf aan de federale overheid om gezichtsherkenning technologie te reguleren. Microsoft President Brad Smith waarschuwde half juli in een blogpost dat de technologie "uw foto's kan catalogiseren, families kan helpen herenigen maar dat het mogelijk ook kan worden misbruikt door particuliere bedrijven en overheden."

Hij beschreef enkele gevaarlijke toepassingen van de technologie: "Stelt u zich eens voor dat de overheid, zonder uw toestemming, nagaat waar u de afgelopen maand naartoe bent gelopen. Stelt u zich eens voor: een database van iedereen die een politieke bijeenkomst heeft bijgewoond, wat toch de essentie vormt van de vrijheid van meningsuiting. Stel je de winkels van een winkelcentrum voor die met gezichtsherkenning die informatie met elkaar delen over welke schappen je bekijkt en elk product je in je mandje gooit, zonder het eerst te vragen."

Hij vervolgde: "De enige effectieve manier om het gebruik van technologie door een overheid te beheren is dat de overheid dit gebruik proactief zelf beheert. En als er zorgen zijn over hoe een technologie breder in de maatschappij zal worden toegepast, dan is de enige manier om dit brede gebruik te reguleren dat de overheid doet. Dit is in feite wat we vandaag de dag nodig denken te hebben - een overheidsinitiatief om het juiste gebruik van gezichtsherkenningstechnologie te reguleren, eerst geïnformeerd door een en deskundige commissie die uit verschillende partijen bestaat."

Je kunt je nauwelijks een dramatischere ommekeer voorstellen van een bedrijf dat bijna twintig jaar geleden een antitruststrijd uitvocht met de overheid en verloor. In die tijd protesteerde het bedrijf tegen een federale inmenging. Vandaag de dag vraagt het de federale regering om juist meer regelgeving.

Waarom deze verandering? De cynische verklaring: Microsoft vormt niet langer het heldere, hete centrum van de technologie-industrie. Facebook, Google en Amazon krijgen op dit moment tikken op de vingers vanwege potentieel misbruik van gezichtsherkenningssoftware. Microsoft heeft dus veel te winnen als het het geweten van de industrie wordt. Daarmee kan het de concurrenten raken waar het pijn doet, en haalt het ook nog eens een wit voetje bij de consument.

De minder cynische verklaring: Net als mensen worden ook bedrijven vanaf hun middelbare leeftijd wat milder en gaan ze nadenken over hun nalatenschap. Het bedrijf is meer dan 40 jaar geleden opgericht, wat volgens technische normen al oeroud is. Het is nu dus wat rijper en het gelooft werkelijk dat technologie kan helpen om goede dingen te doen.

Zoals ik het zie, doet het er niet toe waarom Microsoft van toon is veranderd. Het moet blijven proberen de Russen ervan te weerhouden verkiezingen te hacken en zijn gewicht blijven gebruiken om op te roepen tot overheidsregulering van technologie wanneer dat gewenst is. Goed is goed, ongeacht de onderliggende motivaties. En Microsoft staat, in ieder geval in deze twee gevallen, aan de kant van het goede.