Sms'en en voicemails maken comeback - ja, echt!

Sms is dood. Voicemail is achterhaald. Toch? Volgens de cijfers zit sms al jaren in een neerwaartse spiraal binnen bedrijven, die zijn overgestapt op diensten als Slack. In Nederland piekte sms in 2010 met jaarlijks 11,52 miljard, zo becijfert de Autoriteit Consument en Markt (PDF), in 2015 waren dat er nog maar 3,53 miljard (PDF) en ook in 2017 bleef het volume dalen (PDF).

Moderne communicatietools

In Nederland steeg de marktpenetratie van mobiele telefoons al vroeg in de eeuw richting de 100 procent en vrijwel iedereen heeft toegang tot sms. Maar dat geldt niet voor tools als Slack, die zelfs wereldwijd 6 miljoen gebruikers heeft. De andere 99,5 procent van de zakelijke wereld die sms heeft is geen gebruiker van Slack.

Herinner je je HipChat en Stride nog? Slack kondigde eind juli een samenwerking aan met Atlassian, waarbij de gebruikers van beide platforms opgaan in Slack. Verzet is zinloos. In ruil daarvoor wordt Slack aangepast om beter te integreren met andere producten van Atlassian, zoals JIRA Server en Cloud, Trello en Bitbucket.

Sms en web

Maar wacht, is sms niet overbodig geworden door Rich Communication Services (RCS), ook wel 'Chat' genoemd door Google die hier agressief mee aan de weg timmert? Berichten die via RCS worden gestuurd via de standaard-app Berichten in Android worden 'Chatberichten' genoemd. Die dienst wordt geleverd via mobiele providers die RCS ondersteunen, maar werkt dus via protocollen die lijken op andere webgebaseerde diensten. Je kunt bijvoorbeeld via de Berichten-app RCS-chats versturen via wifi.

Het is nog niet breed uitgerold, maar de meeste gebruikers krijgen deze functionaliteit de komende jaren. In de tussentijd is sms nog een behoorlijk relevant medium voor bedrijven. Een van de verbeteringen die het flexibeler hebben gemaakt is dat sms geen exclusieve functionaliteit is van mobieltjes, met plug-ins als Send Your Email to SMS die een notificatie leveren aan de ontvanger van een e-mail, of diensten als Messages for Web van Google, waarbij Android-gebruikers hun sms'jes kunnen lezen via de browser. Als sms overbodig was, vanwaar dan deze interesse in sms-functionaliteit?

Ook een interessant punt is dat marketeers weer opnieuw kijken naar sms, omdat gebruikers e-mails vaker ongeopend laten en een sms'je - mede omdat het zeldzamer is geworden - meteen wordt bekeken. Ongeveer 82 procent van smartphonegebruikers opent elke sms die ze ontvangen, terwijl dat openingscijfer voor e-mail onder de 10 procent blijft hangen. En als laatste voegen grote bedrijven sms-gerelateerde diensten toe. Oracle komt namelijk binnenkort met een SMS-aggregator voor zijn marketingplatform Responsys B2C.

Spraak-naar-tekst

Dan voicemail. Dat is ooit bedoeld als een uitvalmogelijkheid als een poging tot het opzetten van een telefoongesprek mislukt, zodat de ontvanger toch bereikbaar is. Het is dan ook begonnen als een digitale versie van een antwoordapparaat. Het grote probleem ervan is altijd geweest dat het makkelijk is om een boodschap te verzenden, maar het voor ontvangers niet ideaal is. Je zit daar maar te luisteren, met een notitieblok voor het geval iemand een telefoonnummer vermeldt, als dat al gedaan wordt. Het is vervelend.

Maar nieuwe technologie maakt het gemakkelijker voor de ontvanger, zoals de verbeteringen in automatische spraak naar tekst-omzetting. In de VS en Canada zie je dit terug in een dienst als Google Voice, die een feature heeft om voicemails in tekst om te zetten en het je in een e-mail toe te sturen. Google heeft een versie van deze dienst toegevoegd aan G Suite, zodat zakelijke gebruikers Google Voice in Europa aankunnen.

Ik gebruik zulke diensten en neem al een tijdje m'n telefoon niet meer aan. Het idee van een onbekende beller te beantwoorden lijkt nu zo vreemd. Naar tekst vertaalde voicemails zijn geweldig, maar telefoongesprekken an sich zijn al helemaal aan het verdwijnen. Sommige diensten richten zich juist op deze realiteit. De dienst JMP geeft je bijvoorbeeld een telefoonnummer om uit te geven bij bijeenkomsten, maar het is enkel een voicemailnummer. Dat bericht wordt vertaald naar tekst en naar je verzonden per Jabber via een e-mail.

Universaliteit

Google is recentelijk ook overgestapt op voicemail als een opvangnet om spammende telefoontjes te blokkeren. Er is een nieuwe bèta van de Telefoon-app die op Google-toestellen als de vroegere Nexus en huidige Pixel-lijn is toegevoegd. Als de nieuwe app een telemarketeer, oplichter of spammer bemerkt, wordt het gesprek direct doorgevoerd naar de voicemail. Zelfs LinkedIn omarmt voicemail en de dienst kondigde net aan dat leden elkaar voicemails kunnen sturen. Dat kan alleen via de mobiele app en ze zijn beluisterbaar via de Inbox van LinkedIn in de app of op de website.

De reden dat sms en voicemail niet alleen relevant zijn maar zelfs terugkeren is simpel: iedereen heeft het. Er is geen propriëtaire dienst die kan tippen aan de universaliteit van sms. De alternatieven krijgen alle aandacht in de pers, maar de waarheid is dat juist deze oudere communicatietechnologieën door universaliteit, nieuwe ideeën en nieuwe diensten meer in de kijker raken.