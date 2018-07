Financiën ontdekt AI, chatbots, blockchain en smart contracts

Tech die nog volop in ontwikkeling is omarmd door conservatieve diensten.

Volgens een nieuw rapport van Deloitte zijn er beperkte uitrolprojecten binnen financiële afdelingen van bedrijven van nieuwe technologieën als blockchain, kunstmatige intelligentie en chatbots, ook al zitten die meestal nog in de proof-of-concept-fase. Maar hoe eerder bedrijven beginnen met deze tests, hoe beter voorbereid ze zijn als de technologie in de jaren 20 volwassener is, aldus de consultancy.

Legacy-problematiek

"In bedrijven werken machines al met mensen samen om auto's te bouwen, pakketjes te bezorgen, computers te bouwen en stroom te produceren. Blockchain wordt gebruikt om diamantvoorraden te monitoren en apparatuur voor de bouw te volgen. Slimme technologie verschijnt in ziekenhuizen, zeecontainers, apotheken en meer", zo schrijft Deloitte. "Wat dit te maken heeft met de toekomst van financiën? Alles."

De struikelblokken voor het koppelen van realtime gegevens en inzichten door analytics liggen in de regel in legacystemen bij bedrijven die al een tijdje meedraaien. Nieuwere bedrijven hebben meer opties en zullen meer experimenteren. Een startup zal vandaag de dag bijvoorbeeld niet zo snel een intern ERP-systeem installeren, maar een clouddienst en financiële apps gebruiken om deze te gebruiken voor realtime toegang tot gegevens.

Routineverzoeken

"De technologie is er, de migratie zal door legacycomplexiteit tijd in beslag nemen", zegt hoofdonderzoeker Steven Ehrenhalt van Deloitte. Ergens binnen vijf tot zeven jaar zullen routinematige verzoeken waar een financiële afdeling mee te maken krijgt door digitale assistenten en chatbots afgehandeld worden, een beetje zoals webwinkels nu gebruiken om klanten te helpen en voorselecties te maken, of zoals je ziet bij streamingdiensten. Deze tools gaan we meer zien in financiën, zegt Ehrenhalt.

Digitale assistenten zijn vooral nuttig om routinevragen af te handelen, zoals informatie van accounts in een bepaalde periode of het weergeven van de top 10 van debiteurs in een bepaald gebied. Ze zouden ook kunnen vertellen hoe veel dagen een klant te laat is met een betaling, het uitrekenen van kostenplaatjes voor bepaalde voorzieningen in specifieke loopjaren, of gedetailleerde informatie geven over de verkoop van een product binnen een gedefeinieerd datumbereik.

"We bouwen nu prototypes hiervan waarbij digitale assistenten machinale processen straten om informatie op te alen uit een ERP-systeem en deze weer te geven in een gebruikesvriendelijk dashboardrapportage via e-mail", vertelt de onderzoeker. De voordelen van dit systeem zijn onder meer:

Transacties zonder inmenging : met automatisering en blockchain worden tussenpersonen verwijderd om naadloze bijna onmiddellijke transacties uit te voeren. Dit vereist wel werknemers die de business en technologie begrijpen om systemen te verbinden. : met automatisering en blockchain worden tussenpersonen verwijderd om naadloze bijna onmiddellijke transacties uit te voeren. Dit vereist wel werknemers die de business en technologie begrijpen om systemen te verbinden.

Verbeterde reactietijd van Financiën: Geautomatiseerde operaties maken het makkelijker om fantastische klantenservice te leveren. Geautomatiseerde operaties maken het makkelijker om fantastische klantenservice te leveren.

Nieuwe financiële cycli: Forecasts en uitgaves gebeuren in realtime in plaats van traditionele analytics van datawetenschappers en ontwerpers die een forecast maken.

"Het duurt even voordat organisaties dit allemaal zodanig hebben verwerkt dat ze veranderen hoe ze werken, hoe personeel is georganiseerd en hoe kantoren zijn gestructureerd", gaat Ehrenhalt verder. "De mogelijkheden die deze technologieën bieden zijn nog niet volledig gematerialiseerd in financiële afdelingen, voor zover we hebben gezien. Net zoals de samenleving, regelgeving en overheidsbeleid tijd nodig hebben om de technologische vooruitgang bij te benen, hebben grote bedrijven dat net zo goed."

CFO's zijn in de regel conservatiever dan andere Lines of Business, maar ze zijn bezig met het bestuderen en testen van technologieën als blockchain, die door een gedeeld gedistribueerd grootboek een goed beeld geven van financiële data, waardoor traditionele eilandjes met elkaar worden verbonden, en processen en applicaties transacties in realtime afhandelen, vat de onderzoeker samen. Het is belangrijk dat CFO's weten dat de wereld verandert en stappen zetten om zich voor te bereiden. Volgens hem moeten de financiële managers:

Een duidelijk beeld hebben van hoe Financiën bijdraagt aan het succes van het bedrijf en bouw de benodigde mogelijkheden om die missie te bereiken.

Sleuteltechnologieën binnen de hele financiële organisatie beheren en opschalen.

Uitzoeken waar het kennistekort zit en trek talent aan om dat op te vullen. Financiële managers zullen moeten wennen aan het idee dat ze werknemers aansturen die vaardigheden hebben die ze zelf niet helemaal begrijpen.

Bepaal welke bedrijfscultuurwaarden nodig zijn. Met andere woorden, welke gedragingen staan in de weg om goede resultaten te bereiken en welke ideeën zorgen voor die gedragingen?

Om die uitdagingen van het automatiseren van bedrijfsprocessen aan te pakken is het volgens Ehrenhalt nodig dat meerdere technologieën worden gebruikt voor "gecombineerde innovatie". Een voorbeeld is het verbinden van chatbots die spraak interpreteren en geavanceerde visualisaties bieden van cloudgebaseerde ERP-systemen, zodat LoB-uitvoerenden deze zelf kunnen gebruiken. "Dat kunnen we nu al voor ons zien, maar het duurt even voordat dit de norm wordt."

Wat automatisering biedt

Door te kijken hoe andere bedrijven nieuwe technologieën inzetten, kunnen financiële afdelingen een glimp opvangen van wat automatisering te bieden heeft. Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld blockchain en het automatiseringscomponent daarvan - smart contracts - inzetten om assets te volgen in het bedrijf zelf en daarbuiten in de keten van toeleveranciers.

"We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar kunnen ons richten op aanpassen en adopteren", zegt de Deloitte-onderzoeker. "Een gebied waar we veel interesse zien is in dispuutmanagement tussen bedrijven. Commerciële transacties waarbij twee partijen verschillende interpretaties hebben van wat er gebeurd is zijn goede kandidaten om vast te leggen in smart contracts."

Geschillen oplossen

Als een bedrijf bijvoorbeeld inventaris ontvangt van een toeleverancier van een bederfelijk goed en het product is bij aankomst over de datum, zie je in de blockchain-ledger wanneer het is verzonden, waar het transport eventueel stokte en wanneer het is ontvangen, zodat beide partijen hetzelfde zien en kunnen bepalen waar het misging. Een bedrijf kan vervolgens geld terugvragen. Of een geschil over kwantiteit of volume kan worden opgelost.

Dat soort disputen vereisen nu nog een hoop over en weer-communicatie tussen bedrijven. "Dit kost nu veel tijd en geld, en frustreert gebruikers", zegt Ehrenhalt. "Smart contracts maken een gedeeld dossier van wat er precies dient te gebeuren, wat de voorwaarden zijn, de prijzen die zijn vastgesteld en geven weer hoe het traject gelopen is. Er zou zelfs een automatisering gekoppeld kunnen worden die facturatie uitvoert als de handel is voltooid, zodat partijen ook hier geen omkijken meer naar hebben. Dat is de belofte van geautomatiseerde operaties en smart contracts."

Cycli veranderen

In een systeem waarbij je de forecast en de daadwerkelijke uitgaves direct naast elkaar kunt leggen, worden traditionele financiële cycli met afsluitingen minder belangrijk, denkt Deloitte. Het onderscheid tussen operationele en analytische data verdwijnt. Financiën heeft nog steeds te maken met externe vragen voor cyclische informatie, zoals van aandeelhouders of de belastingdienst, maar investeerders kunnen sneller naar daadwerkelijke prestaties kijken. "Je maakt geen maandelijkse of kwartaalforecast meer, het gebeurt allemaal in realtime", zo staat te lezen in het rapport.

Processen die nu nog kopiëren en plakken van informatie vereisen om van het ene systeem naar het andere te maken zijn nu eigenlijk al achterhaald, maar zijn straks helemaal anachronistisch. "Het is misschien even schrikken om partners buiten de directe organisatie zulke inzage te geven in financiële activiteiten, maar het lost het probleem op dat we nu nog met zoveel houtje-touwtje-systemen zitten te kijken, vooral bij organisaties die in het verleden niet veel hebben geautomatiseerd."