Wanneer is een zakelijke blockchain verstandig?

Blockchain gaat dan wel steeds meer van de pilotfase richting productie, maar dat betekent niet dat bedrijven die nog even afwachten nu opeens halsoverkop hun eigen blockchainprojecten moeten implementeren. Maar niets doen is ook geen optie. "Je kunt innovatie niet naderhand inhalen", zegt Forrester-analist Martha Bennett. "Als je wacht tot het vaarwater rustig is geworden, heb je de boot misschien al gemist."

Is er een use case?

Op de New Tech & Innovation-conferentie van het onderzoeksbureau vertelt Bennett dat zowel publieke als private organisaties eerst moeten kijken op welke bedrijfsprocessen Distributed Ledger Technology (DLT) van toepassing is en op welke niet.

"Vanuit een bedrijfsperspectief bekeken is er weinig revolutie", aldus Bennett. "Eerlijk gezegd is het een wilde westen. Als je een parallel trekt met de opkomst van het internet, zoals veel mensen doen, zie je dat er inderdaad wat overeenkomsten zijn in de zin dat we nog niet weten waar dit precies heengaat. Maar dat betekent niet dat we er vandaag mee aan de slag moeten gaan."

Om te bepalen of er een legitieme use case is, moeten bedrijven eerst beseffen dat er wel voldoende technologieën zijn om aan de transactionele behoeftes van zakelijke omgevingen te voldoen, neem relationele databases, is er specifiek één punt waarop blockchain iets biedt dat alternatieven niet doen: het standaard samenwerken van disparate partijen met een stukje security by design.

Wanneer wel?

"Distributed ledgers zijn een teamsport: het gaat om gedeelde data die je goed mogelijk kunt vertrouwen", zegt Bennett. Bedrijven moeten zich daarom afvragen of het voor hun bedrijfsproces vereist is om meerdere partijen en deelnemers aan te sluiten, bijvoorbeeld bij transactieprocessen die momenteel incompatibel zijn, en wat voor voordeel het precies oplevert als ze dat proces verwerken met behulp van een blockchain.

Neem als voorbeeld we.trade, een consortium van negen concurrerende Europese banken die DLT gebruiken om transacties tussen mkb's te verhandelen. De DLT stelt de banken in staat om wel competitief te blijven, maar pakt een veelvoorkomend issue aan in de financiële wereld: het versimpelen van gelduitwisseling buiten de landsgrenzen. Bennett noemt de volgende voorwaarden om een blockchainoplossing te overwegen:

Als meerdere partijen dezelfde gegevens nodig hebben en naar dezelfde data-store moeten schrijven.

Als alle partijen moeten weten dat de gegevens geldig zijn en een garantie moeten hebben van data-integriteit.

Als het huidige systeem foutgevoelig, te complex, te onbetrouwbaar is, of te veel knelpunten heeft.

Als er goede redenen zijn om géén enkel gecentraliseerd systeem te hebben, zoals een relationele database.

Paul Brassill, IT-directeur van de centrale bank Federal Reserve Bank of Boston, vertelt dat zijn organisatie doorgaand terughoudend was, maar onder de indruk is van de hockeystickcurve de afgelopen twee decennia als het gaat om technologie, met in het bijzonder blockchain. De federale bank begon in 2016 zijn onderzoek met Ethereum en stapte over op Hyperledger Fabric van de Linux Foundation en heeft flink geïnvesteerd in onderzoek naar wat de impact is van blockchain op niet alleen de banksector, maar de hele financiële wereld.

Permissioned in plaats van publiek

"Als de privésector het beter doet dan de centrale bank, moeten we aan de bak om het beter te doen", zegt Brassill. "We begonnen met Ubuntu Linux en installeerden enkele heel simpele smart contracts. We leerden al doende, mede omdat onze ontwikkelaars de technologie niet kenden. We moesten onszelf een hoop aanleren." De ontwikkelaars begonnen met het bekijken van YouTube-video's over werken met blockchain, met name een IBM-serie over het ontwikkelen van een blockchain-netwerk met Hyperledger Composer.

Een kantelmoment kwam toen de bank IT-personeel naar Europa stuurde om te praten met collega's bij de Bank of England die mogelijkheden onderzocht om het settlement-systeem over te zetten op een Hyperledger-netwerk als permissioned blockchain, niet op een open DLT zoals bij de meeste cryptovaluta zoals bitcoin. "We beseften dat het bancaire netwerk van de toekomst ledendiensten nodig heeft. Er moeten meer versleutelde transacties worden uitgevoerd, dus we hebben de Etherum-aanpak losgelaten en zijn de richting van Hyperledger opgegaan."

De bank bouwde drie blockchain proof-of-concept's ten eerste om het te testen als elektronisch grootboek voor de meer dan zes miljard dollar die het beheert als centrale bank voor de regio. De tweede was een concept om te testen hoe een audit of toezichtshoudend knooppunt in een distributed ledger eruit zou zien als het onderdeel zou zijn van een groot, digitaal banknetwerk. "Kan dat een boekcontrole uitvoeren of op zoek naar witwaspraktijken, of zou het ongebruikelijke frauduleuze activiteiten opmerken, of hoe zou je een activiteit die tegenwoordig door personeel wordt uitgevoerd digitaliseren", merkt Brassill op.

Test met HR-applicatie

"We moeten een spinnenweb van connectiviteit bouwen tussen al deze banken waar we transacties door een enorme blockchainomgeving in de gaten houden door midden in het web te zitten", legt hij uit. "We zullen deze transacties verwerken; we zouden een arbiter kunnen zijn om te bepalen wie mag deelnemen aan het netwerk en wie certificaten toewijst. Dat is een grote uitdaging, maar wel eentje die nodig is als fintech en DLT een echte impact willen hebben op de financiële markt."

Een derde blockchain-PoC die de centrale bank aan het ontwikkelen is draait om een HR-applicatie die niet van kritiek belang is voor de bedrijfsvoering - eentje die gaat over functioneringsbeoordelingen - maar wel 24 uur per dag draait om te zien welke problemen ontstaan bij doorlopend gebruik, bijvoorbeeld schaalissues.

"Lopen we tegen opslagissues aan, krijgen we te maken met de uitdagingen van de ontwikkeling van smart contracten, wat zijn de beveilligingsrisico's", zo noemt Brassill een paar zaken die uitvoerig getest worden. "Voordat we een bedrijfskritiek ledgerplatform bouwen in de toekomst, moeten we eerst greep krijgen op een bescheiden project." De bank wil een productieversie van de blockchaingebaseerde HR-applicatie uitrollen gedurende het komende jaar.

Vragen over de toekomst

Ook onderzoekt de organisatie hoe DLT processen wereldwijd kunnen verbeteren, zoals met microbetalingen - kleine betalingen online, meestal tussen consumenten en winkeliers. Ook kijkt de bank naar het effect van blockchain op lange termijn op binnenlands betalingsverkeer en grote betaalplatformen, zoals de elektronische netwerken van een clearinghouse, die worden gebruikt voor betalingen tussen banken.

"Wat gebeurt er als deze platformen op DLT draaien? Wat zijn de beveiligingsrisico's? Hoe snel draaien ze? Dat soort dingen moeten we weten voordat we de boel op z'n kop zetten", zegt Brassill. "Daarnaast heb je nog het hele idee van fiatcryptovaluta. We moeten snappen waar dit heengaat. Wat zijn de gevolgen van ICO's voor de economie? Wat betekenen deze 2500 cryptovaluta voor ons? En als gevolg, wat betekenen ze voor het wereldwijde monetaire ecosysteem?"

De centrale bank van Boston heeft ook 300 inspecteurs wiens verantwoordelijkheid het is om ervoor te zorgen dat de banken in de regio liquide en stabiel blijven. "Stel je voor dat over tien jaar een deel van deze banken hun kredietsystemen op een blockchain draaien, wat hebben onze inspecteurs dan nodig om deze bedrijven te evanlueren?" vraagt Brassill.

Wereldwijd netwerk

De bank probeert te bepalen waar het staat in vergelijking met andere centrale banken internationaal wat betreft de uitrol van blockchain, aangezien er in de toekomst mogelijk een wereldwijd blockchainnetwerk is waarop banken zowel traditioneel geld als cryptovaluta uitwisselen. Het financiële instituut wil voor het einde van het jaar een whitepaper uitbrengen over de ervaringen met de blockchain-PoC's, niet alleen vanuit een overheidsperspectief maar ook vanuit een zakelijke. De komende 12 tot 18 maanden gaat de centrale bank uit Boston zijn PoC koppelen aan andere Amerikaanse centrale banken met het doel om een proeftuin te maken om applicaties te testen.

Omdat zakelijke of 'permissioned' blockchains gedistribueerd zijn, kan iedereen die wordt toegevoegd aan het netwerk door een centrale autoriteit de gegevens inzien. Dat is ontzettend nuttig voor bedrijfsprocessen als het volgen van logistieke aanvoer van toeleveranciers of betalingen aan het buitenland en settlement. Smart contract-technologie kan ook bepalen wie in de ledger welke elementen te zien krijgt.

Smart contracts niet smart

Maar, zo waarschuwt Bennett, smart contract-technologie is geen juiste benaming: het is niet smart en juridisch gezien ook geen contract. Het zijn bedrijfsautomatiseringsconcepten (software die specifieke vooraf gedefinieerde regels volgt) met het vermogen om tussenpersonen te verwijderen die normaal nodig zijn voor handmatige processen.

En zelfs als een blockchainnetwerk meerdere malen is getest in de praktijk, hoeft dat nog niet te betekenen dat het klaar is voor de productie-omgeving vanwege bijvoorbeeld schaalbaarheidsissues, integratie met bestaande systemen en het voldoen aan wettelijke bepalingen en andere compliance-eisen die in veel sectoren nog niet vastgesteld zijn.

"Hierom gaan we niet direct grootschalige adoptie zien", verduidelijkt de onderzoeker. "Iedereen die het heeft over de DLT-revolutie in de zakelijke wereld: er wordt niets gerevolutioneerd vanuit een bedrijfsperspectief. Bedrijven kijken simpelweg naar wat ze vandaag nodig hebben om het in de toekomst anders te kunnen doen."

Van drie weken naar drie dagen

Vorig jaar startte bijvoorbeeld een Amerikaanse financiële dienstverlener, Northern Trust Corp., met een commercieel blockchainnetwerk gebaseerd op Hyperledger Fabric om een vermogensfonds te beheren. Het DLT-netwerk maakte realtime documentuitwisseling tussen alle betrokken partijen mogelijk en smart contract-technologie werd ingezet om het goedkeuringsproces te stroomlijnen.

"Dat verlaagde de tijd die nodig is voor het afhandelen van alle administratieve werkzaamheden van een transactie van privévermogen van drie weken naar drie dagen", aldus Bennett, die ook benadrukte dat de organisatie ook een inspecteur koppelde aan de blockchain om een realtime audit uit te voeren, in plaats van de traditionele aanpak waarbij een inspecteur periodiek de boeken controleert van lang geleden voltooide transacties.

Redenen om terughoudend te zijn

Bedrijven die een blockchainuitrol overwegen, moeten zich afvragen of er wel een goede reden is om niet liever voor een enkel gecentraliseerd systeem te kiezen. DLT levert namelijk een heleboel complexiteit op en bevat nog niet helemaal bekende risico's, omdat de technologie nog niet voldoende gepokt en gemazeld is in de praktijk. "Uiteindelijk ken jij je organisatie en sector goed genoeg om te kunnen zeggen 'hier wringt de schoen' en 'dit proces werkt niet'. Kortom, welk probleem wil je oplossen?" vraagt Bennett.

Ze benadrukt een overeenkomst én groot verschil met de opkomst van het internettijdperk: blockchain heeft de potentie om een breed gebruikt communicatietransportmiddel te worden, maar het grote verschil is dat blockchain niet uitgebreid aan academisch onderzoek is onderworpen. "Je ziet meestal met nieuwe trends - zij het kunstmatige intelligentie, augmented reality, nanotechnologie, kwantumcomputers, of wat dan ook - dat ze ontstaan in het lab en dan pas een commerciële fase ingaan voor ze uiteindelijk mainstream gaan", meent Bennett.

"Er draaien netwerken die commerciële partijen vragen om mee te doen die niet zijn onderworpen aan rigoureus wetenschappelijk onderzoek." Private en publieke organisaties die blockchainimplementaties hebben uitgerold, hebben ontdekt dat DLT nog in de kinderschoenen staat en dat er issues zijn waarvan het jaren of zelfs decennia kan duren voor ze zijn gladgestreken.

Zo zijn er nog een heleboel concurrerende specificaties en blockchain-iteraties en het is nog niet duidelijk of de acceptatie van deze technologie in de mainstream wordt voortgestuwd door standaarden, initiatieven uit de sector of de facto adoptie van een grote technologie. "We zullen moeten afwachten om te zien wat er gebeurt", zegt Bennett.