Waarom je smartphone 5 camera's nodig heeft

Wie had ooit gedacht dat een fototoestel in de telefoon een van de populairste en nuttigste toepassingen zou zijn van de smartphone? Dit jaar alleen al neemt de mensheid in totaal 1,3 biljoen (inderdaad, twaalf nullen) foto's, volgens KeyPoint Intelligence. 87 Procent daarvan wordt met een smartphone geschoten.

Waardevolle beelddata

Dit zijn ook veel nutteloze of frivole foto's - niet alleen selfies, maar ook slechte selfies die ongepost blijven. Trek me de bek niet open over video's. Smartphonecamera's zijn debet aan de grootste verspilling van opslagruimte in de geschiedenis van de mensheid. Maar het grote volume beeldmateriaal is waardevol voor bedrijven of professionele gebruikers.

Bedrijven van allerlei allooi gebruiken de camera's in smartphones als sensoren om data op te nemen over de omgeving, voor augmented reality, snel oogsten van gegevens en nog veel meer. Ik gebruik het zelf bijvoorbeeld als geheugensteuntje. Ik neem foto's van m'n hotelkamerdeur, de nummerplaat van m'n huurauto en meer dat ik nodig heb om m'n geheugen op te frissen als iemand later iets vraagt over iets tijdelijks.

Gespecialiseerde camera-apps

Er is een app genaamd CamFind waarmee je een foto kunt nemen en dan een zoekopdracht kunt uitvoeren aan de hand van het beeld. Je ziet bijvoorbeeld plekken in de buurt waar je een vergelijkbaar product kunt kopen, een lijst van gerelateerde foto's en video's en een webzoekopdracht. Ook websites gekoppeld aan QR-codes of streepjescodes worden opgemerkt. Een app genaamd Photomath lost wiskundige problemen op waar je een foto van maakt.

Een soortgelijke feature als CamFind komt van Google Photos met zijn Google Lens-knop. Daarmee kun je gegevens van visitekaartjes inlezen en direct toevoegen aan Contacten, of een flyer scannen en een item aanmaken in Agenda, of andere soortgelijke taken. Een ander coole functionaliteit is de integratie van Google Vertalen, waardoor bijvoorbeeld een menukaart realtime wordt vertaald als je de camera er op richt.

Van één naar drie...

Met meer van dit soort apps en features is het duidelijk dat camera's belangrijker aan het worden zijn. Maar nou hoor ik je vragen: waarom zoveel camera's? Ooit had je één camera, toen twee met de komst van de frontcamera, nu drie en er komen toestellen aan met vijf. Waarom? Dat heeft te maken met nieuwe use-cases waar we in dit artikel verder op in gaan.

Veel smartphones hebben tegenwoordig al drie camera's. Een selfiecamera voorop en twee aan de achterkant. High-end modellen als de iPhone X, Galaxy S9 Plus, OnePlus 6 en meerdere dure smartphones hebben er twee om diepte weer te geven. Dat wordt meestal gebruikt voor bokeh-effecten, waarbij je de voorgrond scheidt van de achtergrond. Zo zorgt een aankomende feature van Google ervoor dat je een kleurenfoto schiet en alleen de achtergrond zwart-wit maakt. Ook zijn twee camera's beter voor machinale verwerking van beelddata via AI.

... Naar vier...

En er is al een toestel met drie camera's achterop, zodat er in totaal vier zijn. Het gaat om de Huawei P20 Pro. Eén lens achterop heeft een 40-megapixelsensor. De tweede is een 20-megapixel monochrome camera die diepte-informatie geeft en ook het dynamische bereik van foto's vergroot. De derde biedt 3x optische zoom.

Eén opvallende feature komt in de vorm van een software-update die supertrage slowmotion mogelijk maakt met een geweldige 960 fps. Dat is indrukwekkend, maar het gaat wel om 720p. De Sony Xperia XZ2 heeft dezelfde framerate in slowmotion, maar doet dat met 1080p.

